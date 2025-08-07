Los operativos del ICE continúan a la orden del día en los principales estados de USA donde hay mayor número de inmigrantes ilegales, como California, Florida o Texas. Justamente este último en mención, es el protagonista en esta oportunidad, pues los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas han iniciado con redadas en horas de la madrugada, en diferentes puntos de Texas.

Colony Ridge, al norte de Houston, se ha convertido en el centro de redadas migratorias del ICE que afectan a cientos de familias latinas. (Foto: The Vindicator)

¿Dónde se realizaron las redadas del ICE en Texas de madrugada?

Los operativos del ICE se han dado especialmente en el East End de Houston, en horas de la madrugada donde los trabajadores partían rumbo a sus centros de labores o salían de los mismos.

En videos que han sido publicados a las redes sociales, se puede apreciar cómo los agentes del ICE han perseguido y detenido a varios trabajadores, que no pudieron empezar su día de la mejor manera gracias a estas intervenciones de la policía.

Este foco fue elegido debido a que es una zona donde circulan una gran cantidad de trabajadores de origen latino, cerca de Gulf Freeway y Wayside. Por ahora, los reportes indican que son 6 hombres los que han sido arrestados, entre cocineros, techistas y obreros de construcción. En Texas, ahora no se podrá estar a salvo del ICE ni cuando vas a partir rumbo a tu centro de labores.

Un operativo de agentes del ICE atrapando a fugitivos. (Foto: Flickr ICE) / Charles Reed

El ICE tiene en la mira a inmigrantes sin antecedentes criminales

Como se sabe, las redadas del ICE se han intensificado notablemente en los últimos meses. La política en un principio era arrestar a personas que contaban con antecedentes policiales o penales, pero hoy en día esto ya no es necesario.

En la última redada que realizaron en Texas, el ICE señaló a través de un comunicado que los arrestos que realizan los agentes policiales se harán a individuos que cuenten o no con antecedentes penales, eso sí, bajo las políticas migratorias vigentes.

En un video publicado por el medio 11Khou, se puede apreciar a agentes del ICE persiguiendo a los inmigrantes. En comunicación con este medio, una mujer guatemalteca señaló que su esposo fue capturado en dicha redada, dejándola con 4 niños y sin otros ingresos que puedan sostener a su familia.