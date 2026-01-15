Texas está aplicando con mucha más fuerza sus leyes contra manejar ebrio, y eso significa que hoy es más fácil que un caso de DWI termine como delito grave, con penas de cárcel largas, multas de hasta US$10,000 y consecuencias que te pueden perseguir por el resto de tu vida, especialmente si conduces por zonas tan transitadas como la I‑35 en Austin, la I‑10 en Houston o el corredor de la I‑20 en el norte del estado. Para quienes viven en Texas —desde los barrios cercanos a la Harry Hines Blvd. en Dallas hasta el East End de Houston o el West Side de San Antonio— el mensaje es cada vez más claro: lo que antes algunos veían como “un error de una noche” ahora se trata como una amenaza directa a la seguridad pública, con fiscales y jueces dispuestos a ir hasta el límite de la ley. Y mientras las patrullas del DPS se multiplican en tramos clave como la Loop 410, la Beltway 8 o la US‑59, cada vez más hispanohablantes están enfrentando procesos penales que ponen en juego no solo su libertad, sino también su trabajo, su estatus migratorio y la estabilidad de toda la familia.

Manejar ebrio en Texas ya no es solo una mala decisión, es un riesgo legal enorme que puede marcarte de por vida. Las nuevas penas y multas no solo buscan castigar, sino también enviar un mensaje claro de prevención y responsabilidad, especialmente en ciudades con fuerte presencia hispana como Houston, Dallas, San Antonio, El Paso o el Valle del Río Grande, donde las autoridades saben que mucha gente sale de bares, rodeos, partidos de high school o reuniones familiares y se sube al auto pensando que “no pasa nada”.

¿QUÉ CAMBIÓ EN TEXAS CON EL DWI?

Aunque muchos casos de DWI siguen considerándose delitos menores, la ley de Texas se está aplicando con más firmeza cuando existen factores agravantes, y eso es lo que está empujando muchos expedientes a la categoría de delito grave. En la práctica, significa que lo que antes terminaba en una multa, clases obligatorias y quizá unos días de arresto local ahora puede llevarte a una condena en prisión estatal, un récord de por vida y la suspensión prolongada de tu licencia, algo especialmente duro si trabajas manejando en zonas como el Port of Houston, los patios de carga de Laredo o las rutas de entrega en la I‑45.

De acuerdo con el Código Penal de Texas, un DWI pasa a ser delito grave cuando ocurre alguna de estas situaciones:

Es el tercer DWI o uno posterior.

Hay un menor de 15 años como pasajero.

El hecho causa lesiones corporales graves (agresión por intoxicación).

El accidente provoca la muerte de otra persona (homicidio por intoxicación).

Y algo clave para cualquiera que lleve años manejando en el estado: Texas no tiene un período de “olvido”; un DWI de hace décadas puede seguir contando como antecedente cuando vuelves a tener problemas en la carretera, sin importar si ahora vives en el Metroplex, en el Valle o en la zona de refinerías cerca de la Hwy 225.

TERCER DWI: EL PUNTO DE QUIEBRE

Aquí es donde muchos conductores se sorprenden, sobre todo quienes llevan tiempo moviéndose entre turnos de noche, trabajos en construcción o repartos por la Loop 610 y piensan que “ya la libraron” antes. El tercer arresto por DWI se considera automáticamente un delito grave de tercer grado, y ya no estamos hablando de simples multas o de pasar un fin de semana en la cárcel del condado.

Sanciones principales para un tercer DWI en Texas:

Prisión: de 2 a 10 años en una instalación estatal.

Multa: hasta US$10,000.

Suspensión de licencia: hasta 2 años.

Bloqueo de encendido obligatorio (Ignition Interlock Device).

Antecedentes penales permanentes, con pérdida de derechos civiles como votar o portar armas.

Ese historial te acompaña de por vida y puede afectar la posibilidad de conseguir empleo, alquilar vivienda o regularizar tu situación migratoria, algo especialmente sensible para muchas familias hispanas que dependen de trabajos en refinerías del Golfo, en la industria petrolera del oeste de Texas o en servicios y construcción en ciudades como Dallas‑Fort Worth o San Antonio.

DWI CON UN NIÑO COMO PASAJERO

Conducir bajo los efectos del alcohol con un menor en el vehículo es uno de los escenarios más castigados, y en Texas se considera una forma directa de poner en peligro a un menor, no solo una infracción de tránsito. Este tipo de casos es frecuente en contextos cotidianos para muchas familias latinas: después de una carne asada, un partido de los Cowboys visto en casa de amigos o un domingo de iglesia y comida en familia, alguien decide manejar por la I‑35, la US‑290 o la SH‑6 con los niños en el asiento trasero y termina enfrentando cargos serios.

Consecuencias habituales del DWI con niño pasajero en Texas:

Estado del cargo: delito grave con cárcel estatal (state jail felony).

Confinamiento: de 180 días a 2 años en una cárcel estatal.

Multa: hasta US$10,000.

Suspensión de la licencia: de 180 días a 2 años en muchos casos.

Uso frecuente de bloqueo de encendido.

Posible intervención de CPS (Child Protective Services) o Servicios de Protección Infantil.

Incluso sin accidente, este cargo puede cambiar por completo la vida familiar del conductor, abrir investigaciones sobre la custodia de los hijos y complicar procesos migratorios o solicitudes de ciudadanía, algo que preocupa especialmente a padres y madres hispanos en condados como Harris, Dallas, Bexar o Hidalgo.

LESIONES GRAVES E INTOXICACIÓN

Cuando un DWI provoca lesiones corporales graves, el cargo se eleva a agresión por intoxicación (intoxication assault), también clasificado como delito grave de tercer grado. Esto ocurre, por ejemplo, en choques en intersecciones peligrosas como la Westheimer en Houston, la Cesar Chavez en Austin o la Commerce St. en San Antonio, donde un impacto a alta velocidad puede dejar a una persona con lesiones permanentes.

Penas comunes por agresión por intoxicación en Texas:

Prisión: de 2 a 10 años.

Multa: hasta US$10,000.

Suspensión de licencia: hasta 2 años.

Pago de restitución a la víctima, que puede incluir gastos médicos y daños materiales.

Estos casos suelen investigarse a fondo, con reconstrucción del accidente, análisis de sangre y participación de fiscales del estado, especialmente en condados con altos índices de siniestros viales como Harris, Dallas o Tarrant.

MUERTE POR DWI: HOMICIDIO POR INTOXICACIÓN

Este es el escenario más grave y el que las autoridades de Texas están tratando de evitar a toda costa, sobre todo en corredores de alto tráfico nocturno como la Sixth Street en Austin, el Downtown de Houston o las zonas de bares y clubes cerca de la I‑35 en San Antonio. Si una persona muere como consecuencia de un conductor ebrio, la ley lo tipifica como homicidio por intoxicación (intoxication manslaughter), un delito grave de segundo grado.

Sanciones típicas por homicidio por intoxicación en Texas:

Prisión: de 2 a 20 años.

Multa: hasta US$10,000.

Posible acumulación de cargos si hay más de una víctima.

Servicio comunitario obligatorio y condiciones estrictas de libertad condicional en muchos casos.

Aquí no hay margen para sanciones leves: los jueces suelen imponer penas significativas, y cada muerte puede generar un cargo separado, lo que lleva a condenas que fácilmente superan las dos décadas si hay varias víctimas en un solo choque.

TABLA DE PENAS POR DWI GRAVE EN TEXAS

Tipo de delito Cárcel o prisión Multa máxima Delito grave con cárcel estatal (state jail felony) 180 días a 2 años US$10,000. Delito grave de tercer grado 2 a 10 años US$10,000. Delito grave de segundo grado 2 a 20 años US$10,000.

Aunque en algunos casos existe la posibilidad de libertad condicional, la exposición a prisión es real y obligatoria en muchos delitos graves por DWI, y eso pesa especialmente sobre comunidades trabajadoras que dependen del carro para ir de un suburbio a otro, ya sea por la Beltway 8, la George Bush Turnpike o la I‑69.

