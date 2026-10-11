Una gran oportunidad para las familias tejanas en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una gran oportunidad para las familias tejanas en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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¿Resides en algún condado de ? Entonces, presta atención a este importante anuncio. Desde el lunes 12 hasta el jueves 15 de octubre, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos confirmaron la entrega de alimentos gratis para los habitantes. Se trata de una iniciativa para aliviar la carga económica que presentan los hogares. Esta nota te informará sobre los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas.

Muchas personas que residen en alguna parte del “Estado de la Estrella Solitaria” tienen complicaciones para llegar con dinero a fin de mes, pues necesitan pagar distintas cuentas, servicios o deudas. Es así que necesitan ajustar sus presupuestos.

Ante esta realidad, los puntos de distribución decidieron poner en marcha una ayuda comunitaria para beneficiar a gran parte de las familias tejanas. De esa manera, podrán recibir alimentos sin la necesidad de gastar un dólar.

Se trata de una oportunidad ideal, pues cada despensa disponible está dispuesta a entregar varios kilos de alimentos, entre los cuales destacan proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones.

Los residentes tejanos pueden recibir distintos productos perecibles y no perecibles. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los residentes tejanos pueden recibir distintos productos perecibles y no perecibles. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 12 al 15 de octubre

  • Lunes 12 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Martes 13 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 770078:30 a 10:30 a.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Miércoles 14 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 770075:30 a 7:30 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Jueves 15 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Es importante que revises los horarios de cada despensa para visitar y acceder a estos recursos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Es importante que revises los horarios de cada despensa para visitar y acceder a estos recursos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si las despensas nombradas en estas listas te quedan lejanas a tu ubicación, puedes ingresar a los buscadores de , y ; con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal, tendrás los resultados esperados.

Te aconsejo acudir con alguna identificación que asevere que resides en alguna área de Texas. También acude con puntualidad para evitar demoras, pues es posible que se registren colas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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