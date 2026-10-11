¿Resides en algún condado de Texas? Entonces, presta atención a este importante anuncio. Desde el lunes 12 hasta el jueves 15 de octubre, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos confirmaron la entrega de alimentos gratis para los habitantes. Se trata de una iniciativa para aliviar la carga económica que presentan los hogares. Esta nota te informará sobre los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas.
Muchas personas que residen en alguna parte del “Estado de la Estrella Solitaria” tienen complicaciones para llegar con dinero a fin de mes, pues necesitan pagar distintas cuentas, servicios o deudas. Es así que necesitan ajustar sus presupuestos.
Ante esta realidad, los puntos de distribución decidieron poner en marcha una ayuda comunitaria para beneficiar a gran parte de las familias tejanas. De esa manera, podrán recibir alimentos sin la necesidad de gastar un dólar.
Se trata de una oportunidad ideal, pues cada despensa disponible está dispuesta a entregar varios kilos de alimentos, entre los cuales destacan proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 12 al 15 de octubre
- Lunes 12 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Martes 13 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|8:30 a 10:30 a.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Miércoles 14 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|5:30 a 7:30 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Jueves 15 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
Si las despensas nombradas en estas listas te quedan lejanas a tu ubicación, puedes ingresar a los buscadores de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank; con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal, tendrás los resultados esperados.
Te aconsejo acudir con alguna identificación que asevere que resides en alguna área de Texas. También acude con puntualidad para evitar demoras, pues es posible que se registren colas.