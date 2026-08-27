Los interesados accederán a distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los interesados accederán a distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Las contarán con una importante ayuda comunitaria del 28 al 30 de agosto gracias a la entrega de alimentos gratis por diversas despensas del estado. En las fechas señaladas, cualquier habitante puede acercarse y así aliviar la carga económica que presentan. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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En las fechas señaladas, los habitantes tejanos pueden acercarse a una de las cientas de despensas que estarán disponibles con la finalidad de que accedan a estos productos nutritivos que pueden durar por varias semanas.

La iniciativa pretende ayudar a las familias que están atravesando problemas económicos cada mes. Hay residentes que necesitan trabajar en dos empleos o realizar horas extras para solventar los gastos principales de sus hogares.

En ese sentido, las personas interesadas podrán acceder a distintos alimentos, tales como lácteos, frutas, verduras, proteínas, menestras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Incluso existe la posibilidad de que reciban artículos de asea personal o comida caliente.

Es posible que algunas despensas entreguen comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Es posible que algunas despensas entreguen comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 28 al 30 de agosto

  • Viernes 28 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 770049 a.m. a 12:30 p.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St., Houston, TX 77027 10 a.m. a 2 p.m.
Royalty Church7424 FM 359, Richmond, TX 774069 a.m. a 7 p.m.
New Life Church Of NTX4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 7523710 a.m. a 12:15 a.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513410 a.m. a 6 p.m.
  • Sábado 29 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St., Houston, TX 77027 10 a.m. a 2 p.m.
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd., Houston, TX 770118 a 10 a.m.
St. Rose of Lima Catholic Community3737 Brinkman St., Houston, TX 770188 a 10 a.m.
Royalty Church7424 FM 359, Richmond, TX 774069 a.m. a 7 p.m.
New Life Church Of NTX4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 7523710 a.m. a 9 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513410 a.m. a 6 p.m.
  • Domingo 30 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Servant of Nations6565 Rookin St., Houston, TX 7707411:30 a.m. a 1:30 p.m.
Multi Cultural Center951 Tristar Dr., Webster, TX 775981 a 3 p.m.
Royalty Church7424 FM 359, Richmond, TX 774069 a.m. a 7 p.m.
New Life Church Of NTX4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 7523710 a.m. a 9 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513410 a.m. a 6 p.m.
Cientos de voluntarios estarán disponibles en las fechas señaladas para entregar alimentos a los más necesitados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cientos de voluntarios estarán disponibles en las fechas señaladas para entregar alimentos a los más necesitados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

En caso quieras opciones más cercanas a tu hogar, puedes ingresar a las plataformas de , y . Con solo escribir tu dirección, vecindario, ciudad o código postal, cada sistema te arrojará lo que desees.

También puedes contactarte al 214-269-0906 en caso necesitas asistencia del programa SNAP. Eso sí, es necesario que llames a la despensa que planeas visitar para que aclares las dudas que tengas en ese preciso momento.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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