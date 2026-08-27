Las familias de Texas contarán con una importante ayuda comunitaria del 28 al 30 de agosto gracias a la entrega de alimentos gratis por diversas despensas del estado. En las fechas señaladas, cualquier habitante puede acercarse y así aliviar la carga económica que presentan. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.
En las fechas señaladas, los habitantes tejanos pueden acercarse a una de las cientas de despensas que estarán disponibles con la finalidad de que accedan a estos productos nutritivos que pueden durar por varias semanas.
La iniciativa pretende ayudar a las familias que están atravesando problemas económicos cada mes. Hay residentes que necesitan trabajar en dos empleos o realizar horas extras para solventar los gastos principales de sus hogares.
En ese sentido, las personas interesadas podrán acceder a distintos alimentos, tales como lácteos, frutas, verduras, proteínas, menestras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Incluso existe la posibilidad de que reciban artículos de asea personal o comida caliente.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 28 al 30 de agosto
- Viernes 28 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St., Houston, TX 77027
|10 a.m. a 2 p.m.
|Royalty Church
|7424 FM 359, Richmond, TX 77406
|9 a.m. a 7 p.m.
|New Life Church Of NTX
|4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 12:15 a.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|10 a.m. a 6 p.m.
- Sábado 29 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St., Houston, TX 77027
|10 a.m. a 2 p.m.
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd., Houston, TX 77011
|8 a 10 a.m.
|St. Rose of Lima Catholic Community
|3737 Brinkman St., Houston, TX 77018
|8 a 10 a.m.
|Royalty Church
|7424 FM 359, Richmond, TX 77406
|9 a.m. a 7 p.m.
|New Life Church Of NTX
|4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 9 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|10 a.m. a 6 p.m.
- Domingo 30 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Servant of Nations
|6565 Rookin St., Houston, TX 77074
|11:30 a.m. a 1:30 p.m.
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr., Webster, TX 77598
|1 a 3 p.m.
|Royalty Church
|7424 FM 359, Richmond, TX 77406
|9 a.m. a 7 p.m.
|New Life Church Of NTX
|4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 9 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|10 a.m. a 6 p.m.
En caso quieras opciones más cercanas a tu hogar, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Con solo escribir tu dirección, vecindario, ciudad o código postal, cada sistema te arrojará lo que desees.
También puedes contactarte al 214-269-0906 en caso necesitas asistencia del programa SNAP. Eso sí, es necesario que llames a la despensa que planeas visitar para que aclares las dudas que tengas en ese preciso momento.