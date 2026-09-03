Cientas de familias pueden resultar beneficiadas con la ayuda ofrecida por distintos bancos de alimentos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cientas de familias pueden resultar beneficiadas con la ayuda ofrecida por distintos bancos de alimentos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Las familias de Texas tendrán la gran oportunidad de recibir alimentos gratis gracias a una iniciativa comunitaria organizada por distintos bancos de alimentos del estado mencionado. Desde el 04 al 06 de septiembre, una buena cantidad de despensas estarán disponibles para brindar esta ayuda. En caso estés interesado y pretendes conocer los horarios y los puntos de entrega, sigue leyendo este artículo informativo.

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El alto costo de vida que se registra actualmente en distintos estados del país ocasiona que miles de familias tengan complicaciones económicas cada mes. La situación obliga a los adultos a realizar horas extras o laborar a doble turno.

Para aliviar esa carga económica, los distintos bancos de alimentos de Texas realizan esta iniciativa semana tras semana para todas las familias, sin importar su condición o estatus migratorio.

Los interesados podrán acceder a productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, entre otras opciones. Es más, es posible que las despensas se animen a repartir comidas calientes o artículos de aseo personal. Por eso es importante acudir con puntualidad.

Habrá voluntarios que realizarán la entrega de estos productos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Habrá voluntarios que realizarán la entrega de estos productos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 04 al 06 de septiembre

  • Viernes 04 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 770049 a.m. a 12:30 p.m.
The Orange Show5330 Gulf Fwy, Houston, TX 770239 a 11 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Brother Bill’s South Dallas Community Market at Bridge Builders5210 Bexar StSuite 105, Dallas, TX 752159:30 a.m. a 12 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513411 a.m. a 3 p.m.
  • Sábado 05 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way, Houston, TX 770049 a.m. a 12 p.m.
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
Vickery Meadows Neighborhood8448 Walnut Hill Ln Suite 200, Dallas, TX 752319 a.m. a 12 p.m.
Divine Summit of Worship Church3129 Interstate Highway 30, Mesquite, TX 7515010 a 11 a.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Greater Mount Zion Baptist Church4301 Tannehill Lane, Austin, TX 787218 a.m. a 12 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513411 a.m. a 3 p.m.
  • Domingo 06 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Trinity Center304 East 7th Street, Austin, TX 787013:30 a 4:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Fresh Manna Church7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 7614011 a.m. a 12 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513411 a.m. a 3 p.m.
Cada familia recibirá una caja de alimentos que le puede durar aproximadamente una semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada familia recibirá una caja de alimentos que le puede durar aproximadamente una semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

En caso consideres que las opciones brindadas en las listas están lejanas a tu hogar, puedes visitar las plataformas de , y . Con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal accederás a mejores opciones.

Esta es una excelente oportunidad para sumar variedad a tus comidas diarias; solo recuerda presentar una identificación oficial que confirme que resides en alguna ciudad del estado de Texas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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