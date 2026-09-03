Las familias de Texas tendrán la gran oportunidad de recibir alimentos gratis gracias a una iniciativa comunitaria organizada por distintos bancos de alimentos del estado mencionado. Desde el 04 al 06 de septiembre, una buena cantidad de despensas estarán disponibles para brindar esta ayuda. En caso estés interesado y pretendes conocer los horarios y los puntos de entrega, sigue leyendo este artículo informativo.
El alto costo de vida que se registra actualmente en distintos estados del país ocasiona que miles de familias tengan complicaciones económicas cada mes. La situación obliga a los adultos a realizar horas extras o laborar a doble turno.
Para aliviar esa carga económica, los distintos bancos de alimentos de Texas realizan esta iniciativa semana tras semana para todas las familias, sin importar su condición o estatus migratorio.
Los interesados podrán acceder a productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, entre otras opciones. Es más, es posible que las despensas se animen a repartir comidas calientes o artículos de aseo personal. Por eso es importante acudir con puntualidad.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 04 al 06 de septiembre
- Viernes 04 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Orange Show
|5330 Gulf Fwy, Houston, TX 77023
|9 a 11 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Brother Bill’s South Dallas Community Market at Bridge Builders
|5210 Bexar StSuite 105, Dallas, TX 75215
|9:30 a.m. a 12 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|11 a.m. a 3 p.m.
- Sábado 05 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Good Hope Missionary Baptist Church
|3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12 p.m.
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Vickery Meadows Neighborhood
|8448 Walnut Hill Ln Suite 200, Dallas, TX 75231
|9 a.m. a 12 p.m.
|Divine Summit of Worship Church
|3129 Interstate Highway 30, Mesquite, TX 75150
|10 a 11 a.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Greater Mount Zion Baptist Church
|4301 Tannehill Lane, Austin, TX 78721
|8 a.m. a 12 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|11 a.m. a 3 p.m.
- Domingo 06 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Trinity Center
|304 East 7th Street, Austin, TX 78701
|3:30 a 4:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Fresh Manna Church
|7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 76140
|11 a.m. a 12 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|11 a.m. a 3 p.m.
En caso consideres que las opciones brindadas en las listas están lejanas a tu hogar, puedes visitar las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal accederás a mejores opciones.
Esta es una excelente oportunidad para sumar variedad a tus comidas diarias; solo recuerda presentar una identificación oficial que confirme que resides en alguna ciudad del estado de Texas.