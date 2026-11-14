La costa de Texas se prepara para un domingo 15 de noviembre con tormentas, lluvias, vientos fuertes y oleaje peligroso. Aunque el pronóstico no será igual para todas las localidades, las condiciones adversas previstas en el Golfo de México hacen necesario prestar atención a los avisos meteorológicos, especialmente si vives cerca de la playa o tienes previsto visitarla. Para que puedas organizar tus planes y tomar precauciones, en esta nota te explicamos cuáles son las zonas en riesgo, qué se espera en cada región y cuáles son los principales peligros que debes vigilar durante la jornada.
¿CÓMO AFECTARÁN LAS CONDICIONES DEL GOLFO A LA COSTA DE TEXAS?
Para el domingo 15 de noviembre, se prevé que la costa de Texas enfrente lluvias y tormentas, vientos fuertes, oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas. También existe la posibilidad de inundaciones costeras menores, especialmente durante las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes, publicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Houston/Galveston.
Cabe mencionar que el riego de que el agua de mar avance sobre sectores bajos de la costa y que las lluvias provoquen inundaciones repentinas tierra adentro, no afectan a las mismas zonas.
El NWS emitió un aviso por condiciones peligrosas en las playas que abarca la península de Matagorda, las playas del condado de Brazoria, la isla de Galveston y la península de Bolívar. Este dice los siguiente:
- Alto riesgo de corrientes de resaca, capaces de arrastrar mar adentro incluso a nadadores experimentados.
- Vientos fuertes y oleaje que empujarán el agua más arriba de lo habitual sobre la playa.
- Posibles inundaciones costeras menores en sectores bajos desde la península de Bolívar hasta Surfside, alrededor de las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes.
Por su parte, el pronóstico marino de Houston/Galveston también advierte que los vientos y el oleaje peligrosos podrían persistir hasta el martes e incluso el miércoles, aunque las condiciones comiencen a mejorar después del lunes.
¿QUÉ SE ESPERA DEL CLIMA EN TEXAS?
Los principales riesgos de lluvia y condiciones marítimas se registrarán en la costa central y superior, con posibilidad de tormentas también en sectores del centro y sur de Texas, precisa Air Sports Net.
|Ciudad o zona
|Principal riesgo previsto
|Galveston
|Corrientes de resaca peligrosas y oleaje elevado en las playas. También son posibles inundaciones costeras menores en sectores bajos durante las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes.
|Surfside y playas del condado de Brazoria
|Condiciones peligrosas para nadar y posible entrada de agua de mar en zonas bajas. El aviso identifica el tramo desde la península de Bolívar hasta Surfside por el riesgo de inundación costera menor.
|Houston y su área metropolitana
|Lluvias y tormentas, con posibilidad de acumulaciones rápidas de agua e inundaciones localizadas en calles y áreas con mal drenaje. Este riesgo es distinto del avance del agua de mar sobre las playas.
|Corpus Christi
|Posibilidad de lluvias fuertes y tormentas, además de condiciones adversas para actividades costeras y navegación en la región.
|Victoria y sus alrededores
|Posibilidad de aguaceros intensos y tormentas, con riesgo de inundaciones repentinas localizadas.
La evolución estará vinculada al paso de un sistema de tormentas y un frente frío. Detrás del frente se espera la entrada de aire más frío y vientos más fuertes del noreste sobre la costa entre la noche del domingo y el lunes.