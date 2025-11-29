El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) anunció una nueva norma que obliga a los conductores a presentar una prueba de estatus migratorio legal para registrar o renovar las matrículas de sus vehículos. Si bien esta medida está dirigida contra los migrantes indocumentados, ha generado una incertidumbre en la industria automotriz del estado.

Este polémico cambio en la política del DMV en Texas se debe a la incesante presión del legislador estatal, Brian Harrison, argumentando que debe existir una mayor rigurosidad en estos procesos de registro, con el objetivo de evitar que extranjeros ilegales accedan a esta facilidad.

Según información de Univision Noticias, esta norma implementada afectaría considerablemente a más de dos millones de personas que residen en el mencionado estado, que comprende conductores y ciudadanos que utilizan algún tipo de transporte para trasladarse a distintos puntos.

Esta medida afectará a más de dos millones de residentes en Texas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo afecta a la industria automotriz esta nueva medida del TxDMV

Con esta nueva normativa, los concesionarios de vehículos se verán obligados a intensificar la verificación de los documentos de cualquier persona que desee comprar un automóvil. Ante la situación, Haim Vásquez, abogado especializado en temas migratorios, enfatizó que este sector comercial se verá gravemente afectado.

Los vendedores de vehículos en Texas ya han manifestado su preocupación ante esta nueva directriz, ya que estos polémicos requisitos podrían ocasionar que reciban demandas y sus ventas desciendan considerablemente.

“Van a bajar ventas, subastas, mecánicos, los lava carros. Nosotros generamos fuentes de empleo”, fueron las palabras de Javier Rodríguez, gerente de concesionario independiente Texas Country Motors, al medio citado.

Los concesionarios de vehículos han manifestado su preocupación ante esta nueva norma. (Crédito: Freepik)

Qué documentos deberán presentar los conductores de Texas para registrar sus vehículos

De acuerdo a la nueva norma, las identificaciones aprobadas por el TxDMV son licencia de conducir de Texas válida, pasaporte estadounidense vigente o alguna identificación emitida por una entidad federal competente. Ahora, los pasaportes extranjeros sin una visa vigente o sin estatus legal ya no serán aceptados.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!