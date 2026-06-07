En máxima alerta se encuentran los residentes de Texas ante el inicio del verano, el próximo 21 de junio de 2026. Como se espera que el estado soporte temperaturas que superen los 90 °F y muchas personas y familias no cuentan con recursos para mitigar el calor extremo, aquí te presentamos los centros de enfriamiento que habilitará el Estado de la Estrella Solitaria para ofrecer aire acondicionado, agua y un espacio seguro durante las horas más críticas del día. Dado que estos puntos suelen ubicarse en bibliotecas públicas y centros comunitarios, te contamos dónde están exactamente y qué requisitos piden para poder ingresar.

Antes te precisamos que esto será posible gracias al apoyo financiero de Reliant Energy, una empresa de suministro eléctrico que opera en Houston y otras ciudades de Texas, y que este verano donará US$80,000 como parte de su programa “Beat the Heat” (en español: “Combatir el calor”).

Muchos residentes y familias de Texas no saben cómo mitigar el calor extremo con la llegada del verano (Foto: Freepik)

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO EN EL ESTADO DE TEXAS?

Reliant apoya con decenas de centros de climatización en todo Texas, generalmente instalados en centros de servicios múltiples, bibliotecas públicas y espacios comunitarios. A continuación, te contamos dónde se ubican.

EN LUBBOCK

Centros de Lubbock para vencer al calor

Reliant trabaja de la mano con las Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Lubbock para apoyar sus centros de climatización en las cuatro sucursales. Aquí entregan agua embotellada y ventiladores de caja que se distribuirán en cada sucursal durante su horario habitual. El personal de la biblioteca determinará si los usuarios cumplen con los requisitos para recibir los ventiladores.

Centro de enfriamiento Dirección Teléfono Biblioteca Groves Branch 5520 19th St. - Lubbock, TX 79407 806-767-3733 Biblioteca Mahon 1306 9th St. - Lubbock, TX 79401 806-775-2834 Biblioteca Godeke 5034 Frankford Ave. - Lubbock, TX 79424 806-775-3362 Biblioteca Patterson 1836 Parkway Dr. - Lubbock, TX 79403 806-767-3300

SUR DE TEXAS

Ciudad de Corpus Christi

Además de los centros de enfriamiento, también ofrece asistencia en la acera para quienes prefieran esta opción (solamente debes llamar a los centros para obtener más información).

Si resides en Corpus Christi y necesitas ayuda para pagar tu factura de servicios públicos, llama a la Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Nueces al 361-882-4193.

Centro de enfriamiento Dirección Teléfono Centro para Adultos Mayores Ethel Eyerly 654 Graham Rd., Corpus Christi, TX 78418 361-826-2330 Centro para Adultos Mayores Oveal Williams 1414 Martin Luther King Dr., Corpus Christi, TX 78401 361-826-2305 Centro para Adultos Mayores Lindale 3135 Swantner, Corpus Christi, TX 78404 361-826-2340 Centro para Adultos Mayores Greenwood 4040 Greenwood Dr., Corpus Christi, TX 78416 361-826-1368

Ciudad de McAllen

Reliant se asoció con la ciudad de McAllen para ofrecer centros Beat the Heat en la zona.

Centro de enfriamiento Dirección Teléfono Centro Comunitario Lark 2601 Lark Ave., McAllen, TX 78504 956-681-3340 Centro Comunitario Las Palmas 1921 N. 25th St., McAllen, TX 78501 956-681-3320 Centro Comunitario Palm View 3401 Jordan Rd., McAllen, TX 78503 956-681-3360

NORTE DE TEXAS

Ciudad de Dallas

Durante 15 años, Reliant ha apoyado los programas Beat the Heat del Centro Comunitario Martin Luther King, Jr. y del Centro Multiusos de West Dallas en la ciudad de Dallas. Este año, donarán enfriadores evaporativos para su distribución en dichos espacios. Ponte en contacto con los centros para consultar la disponibilidad y los requisitos de elegibilidad.

Centro de enfriamiento Dirección Sitio web Teléfono Centro Comunitario Martin Luther King, Jr. 2922 MLK Blvd., Dallas, TX 75215 dallasmlkcenter.com 214-670-8418 Centro Multiusos de West Dallas 2828 Fish Trap Rd., Dallas, TX 75212 westdallasmultipurposecenter.com 214-670-6340

Fort Worth

Para ayudar a los residentes a mantenerse frescos y controlar su consumo eléctrico durante el verano, pueden refrescarse y descansar en uno de los centros de climatización que se indican a continuación.

Centro de enfriamiento Dirección Teléfono Centro Comunitario Como 4660 Horne St., Fort Worth, TX 76107 817-392-5300 Centro Comunitario Martin Luther King, Jr. 5565 Truman Dr., Fort Worth, TX 76112 817-392-5966 Centro Comunitario Northside 1100 NW 18th St., Fort Worth, TX 76164 817-392-5992 Centro Comunitario Worth Heights 3551 New York Ave., Fort Worth, TX 76110 817-392-8722

EN HOUSTON

Departamento de Salud de Houston

El programa de aires acondicionados portátiles Beat the Heat de Reliant ayuda a personas mayores, personas con discapacidad y familias que cumplen los requisitos y que no tienen medios para enfriar sus hogares.

Para recibir notificaciones cuando abran los centros de climatización de emergencia, regístrate en AlertHouston. También puede llamar al 3-1-1 o seguir a la Ciudad de Houston en Facebook.

Centro de enfriamiento Dirección Centro de Servicios Múltiples de Acres Homes 6719 W. Montgomery Rd. - Houston, TX 77091 Centro Vecinal Alief 11903 Bellaire Blvd. - Houston, TX 77072 Centro Multiservicios Denver Harbor 6402 Market St. - Houston, TX 77007 Centro Multiservicios del Quinto Distrito 4014 Market St. - Houston, TX 77007 Centro Multiservicios Hiram Clarke 3810 W. Fuqua St. - Houston, TX 77045 Centro Multiservicios Kashmere 4802 Lockwood Dr. - Houston, TX 77026 Centro Multiservicios Magnolia 7037 Capitol St. - Houston, TX 77011 Centro Multiservicios del Noreste 9720 Spaulding St. - Houston, TX 77016 Centro Multiservicios del Suroeste 6400 High Star Dr. - Houston, TX 77074 Centro de Salud y Servicios Múltiples Sunnyside 4410 Reed Rd. - Houston, TX 77051 Centro Multiservicios del Tercer Distrito 3611 Ennis St. - Houston, TX 77004 Centro Multiservicios West End 170 Heights Blvd. - Houston, TX 77007

Centros comunitarios

Los centros comunitarios brindarán un espacio a las personas mayores, a quienes distribuirán agua y abanicos.

Puedes encontrar información adicional sobre los centros, incluidos sus horarios de atención, llamándolos o visitando el sitio web de Precinct2gether. Además, los propietarios de viviendas que necesiten una unidad de aire acondicionado pueden llamar al centro de atención telefónica del Precinto 2 del Condado de Harris al 713-274-2222 para obtener información sobre su programa de aire acondicionado.

Centro de enfriamiento Dirección Teléfono Centro Comunitario del Área de la Bahía 5002 East NASA Pkwy. - Seabrook, TX 77586 281-326-2955 Centro de Actividades del Este del Condado de Harris 7340 Spencer Hwy. - Pasadena, TX 77505 281-479-4232 Centro Comunitario JD Walker 7613 Wade Rd. - Baytown, TX 77521 281-426-3551 Centro Comunitario del Alguacil Adjunto Darren Almendarez 10918 1/2 Bentley St. - Houston, TX 77093 281-442-7950 Centro Comunitario Leonel J. Castillo 2101 South St. - Houston, TX 77009 713-274-2222 Centro Comunitario Mangum-Howell 2500 Frick Rd. - Houston, TX 77038 281-591-7830 Centro Comunitario Martin Flukinger 16003 Lorenzo St. - Channelview, TX 77530 713-274-2132

Centros Familiares Comunitarios

Para obtener más información, visita el sitio web de Community Family Centers.

Centro de enfriamiento Dirección Centros Familiares Comunitarios Edificio Reliant Energy 7524 Avenue E - Houston, TX 77012

Centro Tejano para Asuntos Comunitarios

Conoce sus centros de climatización en el área de Houston.

Centro de enfriamiento Dirección Teléfono La Tiendita Pasadena 1062 Fairmont Pkwy - Pasadena, TX 77504 832-476-9739 La Tiendita Gulfton/Sharpstown 6400 Bissonnet St. - Houston, TX 77074 713-640-3749

¿QUÉ REQUISITOS SOLICITAN PARA ACCEDER A LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO DE TEXAS?

Los centros de enfriamiento ofrecerán sus servicios de forma gratuita para los miembros de la comunidad. Durante una conferencia de prensa en el Centro Multiservicios del Puerto de Denver, Theresa Tran, directora del Departamento de Salud de Houston, recordó que el calor extremo es una de las principales causas de muertes en verano en EE.UU., siendo los niños y adultos mayores los más vulnerables

“Estas unidades no son un lujo; son medicina preventiva. Ayudan a las personas a evitar hospitalizaciones, reducen las crisis médicas y, lo que es más importante, salvan vidas”, señaló, según publica Houston Public Media.

En resumen, para usar estos centros:

Las autoridades locales señalan que “cualquier persona sin aire acondicionado” puede refugiarse en los edificios designados como centros de enfriamiento, sin importar estatus migratorio, edad o lugar de residencia dentro de la ciudad.

No se cobra entrada ni se pide hacer ningún trámite para entrar; basta con llegar durante el horario en que el centro está abierto al público.

En las guías oficiales de centros de enfriamiento se indica que estos servicios deben ser gratuitos y no imponer requisitos a los visitantes, como participar en actividades religiosas o cumplir condiciones especiales.

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