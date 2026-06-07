En máxima alerta se encuentran los residentes de Texas ante el inicio del verano, el próximo 21 de junio de 2026. Como se espera que el estado soporte temperaturas que superen los 90 °F y muchas personas y familias no cuentan con recursos para mitigar el calor extremo, aquí te presentamos los centros de enfriamiento que habilitará el Estado de la Estrella Solitaria para ofrecer aire acondicionado, agua y un espacio seguro durante las horas más críticas del día. Dado que estos puntos suelen ubicarse en bibliotecas públicas y centros comunitarios, te contamos dónde están exactamente y qué requisitos piden para poder ingresar.
Antes te precisamos que esto será posible gracias al apoyo financiero de Reliant Energy, una empresa de suministro eléctrico que opera en Houston y otras ciudades de Texas, y que este verano donará US$80,000 como parte de su programa “Beat the Heat” (en español: “Combatir el calor”).
¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO EN EL ESTADO DE TEXAS?
Reliant apoya con decenas de centros de climatización en todo Texas, generalmente instalados en centros de servicios múltiples, bibliotecas públicas y espacios comunitarios. A continuación, te contamos dónde se ubican.
EN LUBBOCK
Centros de Lubbock para vencer al calor
Reliant trabaja de la mano con las Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Lubbock para apoyar sus centros de climatización en las cuatro sucursales. Aquí entregan agua embotellada y ventiladores de caja que se distribuirán en cada sucursal durante su horario habitual. El personal de la biblioteca determinará si los usuarios cumplen con los requisitos para recibir los ventiladores.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Teléfono
|Biblioteca Groves Branch
|5520 19th St. - Lubbock, TX 79407
|806-767-3733
|Biblioteca Mahon
|1306 9th St. - Lubbock, TX 79401
|806-775-2834
|Biblioteca Godeke
|5034 Frankford Ave. - Lubbock, TX 79424
|806-775-3362
|Biblioteca Patterson
|1836 Parkway Dr. - Lubbock, TX 79403
|806-767-3300
SUR DE TEXAS
Ciudad de Corpus Christi
Además de los centros de enfriamiento, también ofrece asistencia en la acera para quienes prefieran esta opción (solamente debes llamar a los centros para obtener más información).
Si resides en Corpus Christi y necesitas ayuda para pagar tu factura de servicios públicos, llama a la Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Nueces al 361-882-4193.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Teléfono
|Centro para Adultos Mayores Ethel Eyerly
|654 Graham Rd., Corpus Christi, TX 78418
|361-826-2330
|Centro para Adultos Mayores Oveal Williams
|1414 Martin Luther King Dr., Corpus Christi, TX 78401
|361-826-2305
|Centro para Adultos Mayores Lindale
|3135 Swantner, Corpus Christi, TX 78404
|361-826-2340
|Centro para Adultos Mayores Greenwood
|4040 Greenwood Dr., Corpus Christi, TX 78416
|361-826-1368
Ciudad de McAllen
Reliant se asoció con la ciudad de McAllen para ofrecer centros Beat the Heat en la zona.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Teléfono
|Centro Comunitario Lark
|2601 Lark Ave., McAllen, TX 78504
|956-681-3340
|Centro Comunitario Las Palmas
|1921 N. 25th St., McAllen, TX 78501
|956-681-3320
|Centro Comunitario Palm View
|3401 Jordan Rd., McAllen, TX 78503
|956-681-3360
NORTE DE TEXAS
Ciudad de Dallas
Durante 15 años, Reliant ha apoyado los programas Beat the Heat del Centro Comunitario Martin Luther King, Jr. y del Centro Multiusos de West Dallas en la ciudad de Dallas. Este año, donarán enfriadores evaporativos para su distribución en dichos espacios. Ponte en contacto con los centros para consultar la disponibilidad y los requisitos de elegibilidad.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Sitio web
|Teléfono
|Centro Comunitario Martin Luther King, Jr.
|2922 MLK Blvd., Dallas, TX 75215
|dallasmlkcenter.com
|214-670-8418
|Centro Multiusos de West Dallas
|2828 Fish Trap Rd., Dallas, TX 75212
|westdallasmultipurposecenter.com
|214-670-6340
Fort Worth
Para ayudar a los residentes a mantenerse frescos y controlar su consumo eléctrico durante el verano, pueden refrescarse y descansar en uno de los centros de climatización que se indican a continuación.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Teléfono
|Centro Comunitario Como
|4660 Horne St., Fort Worth, TX 76107
|817-392-5300
|Centro Comunitario Martin Luther King, Jr.
|5565 Truman Dr., Fort Worth, TX 76112
|817-392-5966
|Centro Comunitario Northside
|1100 NW 18th St., Fort Worth, TX 76164
|817-392-5992
|Centro Comunitario Worth Heights
|3551 New York Ave., Fort Worth, TX 76110
|817-392-8722
EN HOUSTON
Departamento de Salud de Houston
El programa de aires acondicionados portátiles Beat the Heat de Reliant ayuda a personas mayores, personas con discapacidad y familias que cumplen los requisitos y que no tienen medios para enfriar sus hogares.
Para recibir notificaciones cuando abran los centros de climatización de emergencia, regístrate en AlertHouston. También puede llamar al 3-1-1 o seguir a la Ciudad de Houston en Facebook.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Centro de Servicios Múltiples de Acres Homes
|6719 W. Montgomery Rd. - Houston, TX 77091
|Centro Vecinal Alief
|11903 Bellaire Blvd. - Houston, TX 77072
|Centro Multiservicios Denver Harbor
|6402 Market St. - Houston, TX 77007
|Centro Multiservicios del Quinto Distrito
|4014 Market St. - Houston, TX 77007
|Centro Multiservicios Hiram Clarke
|3810 W. Fuqua St. - Houston, TX 77045
|Centro Multiservicios Kashmere
|4802 Lockwood Dr. - Houston, TX 77026
|Centro Multiservicios Magnolia
|7037 Capitol St. - Houston, TX 77011
|Centro Multiservicios del Noreste
|9720 Spaulding St. - Houston, TX 77016
|Centro Multiservicios del Suroeste
|6400 High Star Dr. - Houston, TX 77074
|Centro de Salud y Servicios Múltiples Sunnyside
|4410 Reed Rd. - Houston, TX 77051
|Centro Multiservicios del Tercer Distrito
|3611 Ennis St. - Houston, TX 77004
|Centro Multiservicios West End
|170 Heights Blvd. - Houston, TX 77007
Centros comunitarios
Los centros comunitarios brindarán un espacio a las personas mayores, a quienes distribuirán agua y abanicos.
Puedes encontrar información adicional sobre los centros, incluidos sus horarios de atención, llamándolos o visitando el sitio web de Precinct2gether. Además, los propietarios de viviendas que necesiten una unidad de aire acondicionado pueden llamar al centro de atención telefónica del Precinto 2 del Condado de Harris al 713-274-2222 para obtener información sobre su programa de aire acondicionado.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Teléfono
|Centro Comunitario del Área de la Bahía
|5002 East NASA Pkwy. - Seabrook, TX 77586
|281-326-2955
|Centro de Actividades del Este del Condado de Harris
|7340 Spencer Hwy. - Pasadena, TX 77505
|281-479-4232
|Centro Comunitario JD Walker
|7613 Wade Rd. - Baytown, TX 77521
|281-426-3551
|Centro Comunitario del Alguacil Adjunto Darren Almendarez
|10918 1/2 Bentley St. - Houston, TX 77093
|281-442-7950
|Centro Comunitario Leonel J. Castillo
|2101 South St. - Houston, TX 77009
|713-274-2222
|Centro Comunitario Mangum-Howell
|2500 Frick Rd. - Houston, TX 77038
|281-591-7830
|Centro Comunitario Martin Flukinger
|16003 Lorenzo St. - Channelview, TX 77530
|713-274-2132
Centros Familiares Comunitarios
Para obtener más información, visita el sitio web de Community Family Centers.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Centros Familiares Comunitarios Edificio Reliant Energy
|7524 Avenue E - Houston, TX 77012
Centro Tejano para Asuntos Comunitarios
Conoce sus centros de climatización en el área de Houston.
|Centro de enfriamiento
|Dirección
|Teléfono
|La Tiendita Pasadena
|1062 Fairmont Pkwy - Pasadena, TX 77504
|832-476-9739
|La Tiendita Gulfton/Sharpstown
|6400 Bissonnet St. - Houston, TX 77074
|713-640-3749
¿QUÉ REQUISITOS SOLICITAN PARA ACCEDER A LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO DE TEXAS?
Los centros de enfriamiento ofrecerán sus servicios de forma gratuita para los miembros de la comunidad. Durante una conferencia de prensa en el Centro Multiservicios del Puerto de Denver, Theresa Tran, directora del Departamento de Salud de Houston, recordó que el calor extremo es una de las principales causas de muertes en verano en EE.UU., siendo los niños y adultos mayores los más vulnerables
“Estas unidades no son un lujo; son medicina preventiva. Ayudan a las personas a evitar hospitalizaciones, reducen las crisis médicas y, lo que es más importante, salvan vidas”, señaló, según publica Houston Public Media.
En resumen, para usar estos centros:
- Las autoridades locales señalan que “cualquier persona sin aire acondicionado” puede refugiarse en los edificios designados como centros de enfriamiento, sin importar estatus migratorio, edad o lugar de residencia dentro de la ciudad.
- No se cobra entrada ni se pide hacer ningún trámite para entrar; basta con llegar durante el horario en que el centro está abierto al público.
- En las guías oficiales de centros de enfriamiento se indica que estos servicios deben ser gratuitos y no imponer requisitos a los visitantes, como participar en actividades religiosas o cumplir condiciones especiales.
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