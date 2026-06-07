Como varios lugares de Texas soportarán temperaturas por encima de los 90 °F y miles de hogares no tienen aire acondicionado, se habilitarán decenas de centros de enfriamiento (Foto: Freepik)
Como varios lugares de Texas soportarán temperaturas por encima de los 90 °F y miles de hogares no tienen aire acondicionado, se habilitarán decenas de centros de enfriamiento (Foto: Freepik)
Judith Vicente
Judith Vicente

En , el próximo 21 de junio de 2026. Como se espera que el estado soporte temperaturas que superen los 90 °F y muchas personas y familias no cuentan con recursos para mitigar el , aquí te presentamos los centros de enfriamiento que habilitará el Estado de la Estrella Solitaria para ofrecer aire acondicionado, agua y un espacio seguro durante las horas más críticas del día. Dado que estos puntos suelen ubicarse en bibliotecas públicas y centros comunitarios, te contamos dónde están exactamente y qué requisitos piden para poder ingresar.

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Antes te precisamos que esto será posible gracias al apoyo financiero de Reliant Energy, una empresa de suministro eléctrico que opera en Houston y otras ciudades de Texas, y que este verano donará US$80,000 como parte de su programa “Beat the Heat” (en español: “Combatir el calor”).

Muchos residentes y familias de Texas no saben cómo mitigar el calor extremo con la llegada del verano (Foto: Freepik)
Muchos residentes y familias de Texas no saben cómo mitigar el calor extremo con la llegada del verano (Foto: Freepik)

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO EN EL ESTADO DE TEXAS?

Reliant apoya con decenas de centros de climatización en todo Texas, generalmente instalados en centros de servicios múltiples, bibliotecas públicas y espacios comunitarios. A continuación, te contamos dónde se ubican.

EN LUBBOCK

Centros de Lubbock para vencer al calor

Reliant trabaja de la mano con las Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Lubbock para apoyar sus centros de climatización en las cuatro sucursales. Aquí entregan agua embotellada y ventiladores de caja que se distribuirán en cada sucursal durante su horario habitual. El personal de la biblioteca determinará si los usuarios cumplen con los requisitos para recibir los ventiladores.

Centro de enfriamientoDirecciónTeléfono
Biblioteca Groves Branch5520 19th St. - Lubbock, TX 79407806-767-3733
Biblioteca Mahon1306 9th St. - Lubbock, TX 79401806-775-2834
Biblioteca Godeke5034 Frankford Ave. - Lubbock, TX 79424806-775-3362
Biblioteca Patterson1836 Parkway Dr. - Lubbock, TX 79403806-767-3300

SUR DE TEXAS

Ciudad de Corpus Christi

Además de los centros de enfriamiento, también ofrece asistencia en la acera para quienes prefieran esta opción (solamente debes llamar a los centros para obtener más información).

Si resides en Corpus Christi y necesitas ayuda para pagar tu factura de servicios públicos, llama a la Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Nueces al 361-882-4193.

Centro de enfriamientoDirecciónTeléfono
Centro para Adultos Mayores Ethel Eyerly654 Graham Rd., Corpus Christi, TX 78418361-826-2330
Centro para Adultos Mayores Oveal Williams1414 Martin Luther King Dr., Corpus Christi, TX 78401361-826-2305
Centro para Adultos Mayores Lindale3135 Swantner, Corpus Christi, TX 78404361-826-2340
Centro para Adultos Mayores Greenwood4040 Greenwood Dr., Corpus Christi, TX 78416361-826-1368

Ciudad de McAllen

Reliant se asoció con la para ofrecer centros Beat the Heat en la zona.

Centro de enfriamientoDirecciónTeléfono
Centro Comunitario Lark2601 Lark Ave., McAllen, TX 78504956-681-3340
Centro Comunitario Las Palmas1921 N. 25th St., McAllen, TX 78501956-681-3320
Centro Comunitario Palm View3401 Jordan Rd., McAllen, TX 78503956-681-3360

NORTE DE TEXAS

Ciudad de Dallas

Durante 15 años, Reliant ha apoyado los programas Beat the Heat del Centro Comunitario Martin Luther King, Jr. y del Centro Multiusos de West Dallas en la ciudad de Dallas. Este año, donarán enfriadores evaporativos para su distribución en dichos espacios. Ponte en contacto con los centros para consultar la disponibilidad y los requisitos de elegibilidad.

Centro de enfriamientoDirección Sitio webTeléfono
Centro Comunitario Martin Luther King, Jr.2922 MLK Blvd., Dallas, TX 75215dallasmlkcenter.com214-670-8418
Centro Multiusos de West Dallas2828 Fish Trap Rd., Dallas, TX 75212westdallasmultipurposecenter.com214-670-6340

Fort Worth

Para ayudar a los residentes a mantenerse frescos y controlar su consumo eléctrico durante el verano, pueden refrescarse y descansar en uno de los centros de climatización que se indican a continuación.

Centro de enfriamientoDirecciónTeléfono
Centro Comunitario Como4660 Horne St., Fort Worth, TX 76107817-392-5300
Centro Comunitario Martin Luther King, Jr.5565 Truman Dr., Fort Worth, TX 76112817-392-5966
Centro Comunitario Northside1100 NW 18th St., Fort Worth, TX 76164817-392-5992
Centro Comunitario Worth Heights3551 New York Ave., Fort Worth, TX 76110817-392-8722

EN HOUSTON

Departamento de Salud de Houston

El programa de aires acondicionados portátiles Beat the Heat de Reliant ayuda a personas mayores, personas con discapacidad y familias que cumplen los requisitos y que no tienen medios para enfriar sus hogares.

Para recibir notificaciones cuando abran los centros de climatización de emergencia, regístrate en . También puede llamar al 3-1-1 o seguir a la .

Centro de enfriamientoDirección
Centro de Servicios Múltiples de Acres Homes6719 W. Montgomery Rd. - Houston, TX 77091
Centro Vecinal Alief11903 Bellaire Blvd. - Houston, TX 77072
Centro Multiservicios Denver Harbor6402 Market St. - Houston, TX 77007
Centro Multiservicios del Quinto Distrito4014 Market St. - Houston, TX 77007
Centro Multiservicios Hiram Clarke3810 W. Fuqua St. - Houston, TX 77045
Centro Multiservicios Kashmere4802 Lockwood Dr. - Houston, TX 77026
Centro Multiservicios Magnolia7037 Capitol St. - Houston, TX 77011
Centro Multiservicios del Noreste9720 Spaulding St. - Houston, TX 77016
Centro Multiservicios del Suroeste6400 High Star Dr. - Houston, TX 77074
Centro de Salud y Servicios Múltiples Sunnyside4410 Reed Rd. - Houston, TX 77051
Centro Multiservicios del Tercer Distrito3611 Ennis St. - Houston, TX 77004
Centro Multiservicios West End170 Heights Blvd. - Houston, TX 77007

Centros comunitarios

Los centros comunitarios brindarán un espacio a las personas mayores, a quienes distribuirán agua y abanicos.

Puedes encontrar información adicional sobre los centros, incluidos sus horarios de atención, llamándolos o visitando el sitio web de . Además, los propietarios de viviendas que necesiten una unidad de aire acondicionado pueden llamar al centro de atención telefónica del Precinto 2 del Condado de Harris al 713-274-2222 para obtener información sobre su programa de aire acondicionado.

Centro de enfriamientoDirecciónTeléfono
Centro Comunitario del Área de la Bahía5002 East NASA Pkwy. - Seabrook, TX 77586281-326-2955
Centro de Actividades del Este del Condado de Harris7340 Spencer Hwy. - Pasadena, TX 77505281-479-4232
Centro Comunitario JD Walker7613 Wade Rd. - Baytown, TX 77521281-426-3551
Centro Comunitario del Alguacil Adjunto Darren Almendarez10918 1/2 Bentley St. - Houston, TX 77093281-442-7950
Centro Comunitario Leonel J. Castillo2101 South St. - Houston, TX 77009713-274-2222
Centro Comunitario Mangum-Howell2500 Frick Rd. - Houston, TX 77038281-591-7830
Centro Comunitario Martin Flukinger16003 Lorenzo St. - Channelview, TX 77530713-274-2132

Centros Familiares Comunitarios

Para obtener más información, visita el sitio web de Community Family Centers.

Centro de enfriamientoDirección
Centros Familiares Comunitarios Edificio Reliant Energy7524 Avenue E - Houston, TX 77012

Centro Tejano para Asuntos Comunitarios

Conoce sus centros de climatización en el área de Houston.

Centro de enfriamientoDirecciónTeléfono
La Tiendita Pasadena1062 Fairmont Pkwy - Pasadena, TX 77504832-476-9739
La Tiendita Gulfton/Sharpstown6400 Bissonnet St. - Houston, TX 77074713-640-3749

¿QUÉ REQUISITOS SOLICITAN PARA ACCEDER A LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO DE TEXAS?

Los centros de enfriamiento ofrecerán sus servicios de forma gratuita para los miembros de la comunidad. Durante una conferencia de prensa en el Centro Multiservicios del Puerto de Denver, Theresa Tran, directora del Departamento de Salud de Houston, recordó que el calor extremo es una de las principales causas de muertes en verano en EE.UU., siendo los niños y adultos mayores los más vulnerables

“Estas unidades no son un lujo; son medicina preventiva. Ayudan a las personas a evitar hospitalizaciones, reducen las crisis médicas y, lo que es más importante, salvan vidas”, señaló, según publica .

En resumen, para usar estos centros:

  • Las autoridades locales señalan que “cualquier persona sin aire acondicionado” puede refugiarse en los edificios designados como centros de enfriamiento, sin importar estatus migratorio, edad o lugar de residencia dentro de la ciudad.
  • No se cobra entrada ni se pide hacer ningún trámite para entrar; basta con llegar durante el horario en que el centro está abierto al público.
  • En las guías oficiales de centros de enfriamiento se indica que estos servicios deben ser gratuitos y no imponer requisitos a los visitantes, como participar en actividades religiosas o cumplir condiciones especiales.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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