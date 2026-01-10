Si vives en Texas y tienes un menor en edad escolar, hay una buena noticia para ti: podrás recibir un incentivo de más de US$10,000 para cubrir gastos fuera de la red de escuelas públicas; es decir, si un padre de familia quiere inscribir a su hijo en una escuela privada, podrá usar dicho monto. La medida, impulsada por el gobernador Greg Abbott, quien logró su aprobación luego de un intento fallido en mayo de 2025, forma parte del programa Cuentas de Libertad Educativa (TEFA, por sus siglas en inglés) y comenzará a aplicarse en el ciclo escolar 2026-2027. Si estás interesado en acceder a este sistema de vales, te contamos cuándo puedes solicitarlo.

El TEFA es un programa de cuentas de ahorro para la educación creado por la Legislatura de Texas que busca ampliar la “school choice” o libre elección de escuela.

FECHA PARA SOLICITAR VALES ESCOLARES DE US$10,000 POR ESTUDIANTE EN TEXAS

A partir del 4 de febrero de 2026, las familias del estado de Texas podrán solicitar los vales escolares de US$10,000 por estudiante con el fin de usar dicho monto para cubrir gastos educativos fuera de la red de escuelas públicas.

“Ya quedaron atrás los días en que las familias se limitaban a la escuela asignada por el Gobierno. Ha llegado el día en que los padres pueden elegir la escuela que mejor se adapte a sus hijos”, señaló Abbott a Houston Public Media.

CRONOGRAMA PARA SOLICITAR LOS VALES ESCOLARES

1. Solicitud para padres: se abre el 4 de febrero de 2026 y se cierra el 17 de marzo de 2026.

2. Notificación del estado de la financiación: se enviarán a los padres a partir de principios de abril de 2026.

3. Confirmación de escuela privada: para los estudiantes de escuelas privadas, los padres indicarán la escuela donde está matriculado el estudiante. Estas instituciones son las que confirmarán la inscripción.

4. Financiamiento inicial: 1 de julio de 2026 (al menos el 25% de los fondos aprobados estará disponible en las cuentas de los participantes).

5. Financiamiento adicional: 1 de octubre de 2026 (al menos el 50% de los fondos aprobados estarán disponibles en las cuentas de los participantes) y 1 de abril de 2027 (los fondos restantes estarán disponibles en las cuentas de los participantes).

¿CADA ESTUDIANTE EN TEXAS RECIBIRÁ UN VALE DE US$10,000?

Estudiantes de escuelas privadas

Un niño participante que asista a una escuela privada aprobada o a un programa de preescolar o jardín de infantes recibirá el 85% del monto promedio estatal estimado de fondos estatales y locales, según lo calculado por la Agencia de Educación de Texas (TEA).

TEA ha establecido esta cantidad en US$10,474 para el año escolar 2026-27.

Estudiantes con discapacidades

Un niño participante con discapacidad, inscrito en una escuela privada aprobada o en un programa de preescolar o kínder, podría ser elegible para recibir hasta US$30,000.

Para calificar, el niño debe tener un Programa Educativo Individualizado (IEP) registrado en la Agencia de Educación de Texas al final del período de solicitud.

El monto del premio se basa en la financiación que recibiría el distrito escolar local del niño para brindar servicios según el IEP del niño.

Todos los demás estudiantes participantes

Un niño participante que recibe educación en casa o que no está inscrito en una escuela privada o en un programa de preescolar o jardín de infantes puede ser elegible para recibir US$2,000 al año.

¿EN QUÉ SE DEBE GASTAR UN VALE ESCOLAR?

Los gastos relacionados con la educación aprobados incluyen:

Servicios/Materiales Educativos

Matrícula y tarifas en una escuela privada, un proveedor de educación superior, un curso o programa educativo en línea o un programa que brinda capacitación para una credencial basada en la industria aprobada por la Agencia de Educación de Texas.

Libros de texto u otros materiales de instrucción.

Uniformes obligatorios.

Tarifas por clases proporcionadas por distritos escolares que no califican al niño para ser incluido en la asistencia diaria promedio de la escuela.

Otros gastos aprobados

Costos de evaluación académica.

Tutoría privada.

Transporte hacia/desde proveedores aprobados.

Terapias educativas no cubiertas por ningún beneficio del gobierno federal, estatal o local (es decir, Medicaid).

Hardware o software de computadora (no debe exceder el 10 por ciento del monto total transferido a la cuenta del niño ese año).

Comidas proporcionadas por escuela privada.

Importante:

Los fondos no se pueden utilizar para pagar a un miembro de la familia.

Los fondos restantes al final del año escolar se transferirán mientras el niño permanezca en el programa TEFA.

ELEGIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN

Para que un estudiante sea elegible a un vale escolar en Texas, el padre debe proporcionar prueba de que el menor:

Es ciudadano o nacional de los Estados Unidos o ha sido admitido legalmente en los EE.UU.

Es elegible para asistir a una escuela pública o una escuela autónoma de inscripción abierta o ser elegible para inscribirse en el programa de preescolar o jardín de infantes de una escuela pública o una escuela autónoma de inscripción abierta.

Reside en el estado de Texas.

“Si es aceptado en el programa, el menor seguirá siendo elegible para participar hasta que se gradúe de la escuela secundaria, ya no sea elegible para asistir a una escuela pública de Texas, una escuela autónoma o un programa de preescolar o jardín de infantes, se inscriba en una escuela pública o autónoma de Texas, o se mude fuera del estado de Texas”, publica el sitio web del programa.

¿CÓMO SE ELIGEN A LOS ESCOLARES PARA EL VALE EN TEXAS?

Si las solicitudes son mayores al presupuesto, las autoridades de Texas activarán un sistema de lotería bajo los siguientes criterios:

Familias con hijos con discapacidad e ingresos de hasta US$240,000.

Hogares con ingresos financieros de hasta US$60,000.

Familias con ingresos entre US$60,000 y US$240,000.

