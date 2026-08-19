Las adopciones están en pausa para miles de perros y gatos en Texas debido a los esfuerzos por frenar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un insecto que ha cruzado la frontera desde México hacia Estados Unidos por primera vez en 60 años. Esto podría poner a los animales en riesgo de ser sacrificados,

El parásito carnívoro amenaza a la industria nacional de la carne de res, valorada en 113.000 millones de dólares, lo que llevó a las autoridades federales a cerrar la frontera al tránsito de ganado. Como el gusano barrenador también puede infectar a las mascotas, la mayoría de los estados ha restringido el traslado de animales desde las zonas infestadas de Texas hacia otras regiones del país, lo que ha provocado hacinamiento en los refugios estatales que dependen de las adopciones.

“Ha complicado las cosas, tanto para los pequeños rescates como para los refugios más grandes”, señaló Mia Bendixsen, directora ejecutiva de la Texas Humane Legislation Network, que promueve leyes de bienestar animal.

El gusano barrenador pone huevos que eclosionan en larvas que devoran la carne en heridas o mucosas de cualquier mamífero, y de las decenas de infecciones en el sur de Texas y el sureste de Nuevo México, varias se han producido en perros. Cuarenta y cuatro estados han restringido el traslado de mascotas desde las zonas infestadas, lo que crea dificultades para los refugios de Texas que normalmente envían miles de animales a otros estados cada año.

En Corpus Christi, la Gulf Coast Humane Society no pudo trasladar durante semanas a perros rescatados al estado de Nueva York, lo que hizo que la población de animales del refugio subiera de alrededor de 325 a casi 450.

El refugio, que envía unos 500 perros al año fuera de Texas, creó más espacio en las áreas de ejercicio al aire libre hasta que Nueva York volvió a permitir la entrada de perros procedentes de Texas, siempre que un veterinario certificara primero que ninguno de ellos estaba infectado con el gusano barrenador.

Añadió que, si su refugio no tiene espacio para recibir animales de refugios municipales, “entonces tienen que sacrificar a más animales”.

Texas tiene un excedente de perros y gatos para adopción

Trasladar perros y gatos desde Texas a otros estados, en particular al noreste o a la región de los Grandes Lagos, se ha vuelto crucial para salvar a animales callejeros y abandonados.

En 2025, Texas trasladó a casi 89.000 perros no adoptados fuera de sus refugios, más que cualquier otro estado, según la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Asimismo, sacrificó a unos 45.000 perros, también más que cualquier otro estado, de acuerdo con los datos.

Y Texas encabezó la cifra de gatos trasladados fuera de sus refugios —casi 53.000— y fue segundo, detrás de California, en gatos sacrificados, con casi 29.000.

Texas tiene más perros y gatos callejeros que cualquier estado, salvo California —unos 439.000 en 2025—, en gran medida por su alta población y su tamaño. El clima cálido también permite que los animales callejeros sobrevivan más tiempo y se reproduzcan más, señalaron veterinarios y defensores del bienestar animal. Agregaron que los dueños de mascotas en Texas parecen menos dispuestos a esterilizar o castrar a sus perros.

“Hay personas con perros de trabajo en ranchos y granjas, tanto machos como hembras, que sienten que el animal perderá parte de su impulso”, explicó la veterinaria Lori Teller, directora ejecutiva de la Texas Veterinary Medical Association.

Los refugios y los animales enfrentan presión

En Houston, el director del refugio de la Humane Society, Aaron Grady, indicó que la imposibilidad de enviar animales fuera del estado ha impuesto más presión sobre ellos.

“Si un adoptante recorre las perreras y ve a un perro que quizá está sentado tranquilo y a gusto en una, y luego, en la siguiente, hay un perro que rebota contra las paredes y ladra por lo estresado que está, el primero puede parecer más deseable”, explicó Grady.

El refugio de Houston ha trabajado para mantener su población de animales —principalmente gatos y perros— en alrededor de 200, recurriendo a una red de hogares de acogida para hasta 300 más y ayudando a los dueños a conservar a sus animales aunque sea un poco más de tiempo.

La mayoría de los estados ha endurecido las reglas para importar animales

Las restricciones al transporte de animales se produjeron tras los esfuerzos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para evitar que la mosca del gusano barrenador cruzara la frontera con México.

Esos esfuerzos incluyen la construcción de una fábrica de moscas de 750 millones de dólares en el sur de Texas para criar miles de millones de machos estériles; la apertura del recinto está prevista para abril de 2027. Estados Unidos había erradicado en gran medida la mosca a inicios de la década de 1970 al criar machos estériles y liberarlos desde aviones para que se aparearan con hembras, que ponían huevos que no eclosionaban.

Instalaciones más pequeñas en Texas y el sur de México han dispersado moscas estériles criadas en Panamá, y se planea construir otra en Arizona.

Una semana después del primer caso reportado en Texas este año, Florida —donde la mosca del gusano barrenador puede prosperar— prohibió la importación de perros y gatos rescatados desde Texas y Nuevo México. Otros estados exigieron que veterinarios inspeccionaran a los animales y declararan que estaban libres del parásito. Muchos acortaron el periodo de validez de una certificación del plazo típico de 30 días a tan solo tres.

Los refugios tenían problemas de espacio mucho antes del regreso del gusano barrenador

Las restricciones estatales afectan a un sistema de bienestar animal que desde hace tiempo carece de dinero y otros recursos, afirmó Delcianna Winders, directora del Animal Law and Policy Institute en la Vermont Law and Graduate School.

Señaló que los refugios necesitan más dinero y espacio, pero que las comunidades también deberían exigir que los animales sean esterilizados o castrados, y contar con programas para ofrecer esos servicios si la gente no puede pagarlos.

“Si pudiéramos brindarles aunque sea un apoyo básico, quizá podrían mantener a esos animales en sus hogares, y eso es un animal menos en un refugio, un animal menos que muere”, manifestó.

El COVID-19 también tensionó el sistema, en parte porque las restricciones de la pandemia pusieron en pausa la esterilización y la castración. El aumento del costo de vida es otra razón por la que la gente entrega animales a los refugios.

“Muchas personas simplemente dicen: ‘Ya no puedo, ya no puedo hacerlo más’”, señaló Brandon Krodle, supervisor de control animal en Greenville, Texas, una ciudad de rápido crecimiento al noreste de Dallas.

Un viaje de Texas a Indiana le salvó la vida a su perro

Mills, la directora del refugio de Corpus Christi, tiene una perra que habría muerto en 2015 de no ser por un viaje de casi 1.600 kilómetros (1.000 millas) desde Paris, Texas, hasta Angola, Indiana, donde Mills trabajaba en ese momento. Zuri, una joven hembra mestiza de pastor y pitbull, estaba en una lista de perros destinados al sacrificio, y la homóloga de Mills en Texas le pidió que añadiera a Zuri a un traslado.

La oreja derecha de Zuri no se endereza del todo, y la cachorra tenía “la carita más linda”, contó Mills, pero se decidió por ella porque parecía como si “realmente estuviera pensando las cosas” mientras Mills le hablaba. Ella rompió una regla personal de no llevarse a casa animales de su refugio.

Cuando Mills se mudó a Corpus Christi en 2020, Zuri regresó a Texas.

“En el refugio en el que yo estaba en Indiana, trasladábamos animales desde Texas y estados del sur todas las semanas”, recordó.