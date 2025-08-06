En el corazón del Condado de Harris, donde miles de adultos mayores enfrentan diariamente barreras para movilizarse a servicios esenciales, una nueva esperanza se abre paso sobre ruedas. Se trata de Access2Rides, un programa impulsado por el Distrito Dos, que busca conectar gratuitamente a las personas mayores y con discapacidades a sus citas médicas, farmacias o supermercados. Más que un beneficio, es una necesidad cubierta con empatía, accesibilidad y sin distinción migratoria.

El programa Access2Rides fue diseñado especialmente para quienes tienen limitaciones de movilidad o discapacidades que les impiden utilizar los sistemas tradicionales de transporte público como el metro o los autobuses regulares. A través de un sistema puerta a puerta y totalmente gratuito, el Condado de Harris busca que sus residentes más vulnerables no queden aislados.

¿Quiénes pueden acceder?

Este servicio está destinado principalmente a:

Adultos mayores del Condado de Harris.

Personas con movilidad reducida o alguna discapacidad.

Residentes del Distrito Dos que necesiten trasladarse a servicios esenciales como hospitales, farmacias o tiendas de comestibles.

¿Cómo registrarse para el transporte gratuito?

Acceder al beneficio es sencillo y no requiere de complicados formularios en línea. Las personas interesadas solo deben llamar al 311, donde recibirán asistencia personalizada para completar su inscripción al programa.

Una vez registrados, podrán agendar viajes en los vehículos del programa, los cuales ofrecerán traslados desde la puerta de su casa hasta su destino y de regreso, con total comodidad.

¿En qué zonas está disponible el servicio?

Access2Rides cubre diversas áreas dentro del Distrito Dos del Condado de Harris, incluyendo:

Channel View

Sheldon

K. King

Toda la zona incorporada del Distrito Dos

¿Importa el estatus migratorio?

No. Cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad o movilidad puede acceder al programa, sin importar si tiene o no papeles. Esta iniciativa fue pensada para garantizar la equidad en el acceso a servicios básicos para todos los residentes.