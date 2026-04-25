Si vives en Texas y buscas ahorrar, podría ser un buen momento para considerar mudarte a una de las tres ciudades catalogadas como las más baratas para vivir, donde el costo de vida es sensiblemente menor. En estos lugares, los gastos esenciales —como renta o hipoteca, transporte diario, servicios y alimentación— suelen representar una proporción más baja del ingreso familiar, lo que deja más margen para guardar dinero o salir de deudas. Además, al tratarse de zonas con precios más estables, muchas familias encuentran más fácil planificar su presupuesto mes a mes. En los siguientes párrafos te contamos de qué lugares se trata y por qué se han convertido en una opción atractiva para quienes quieren cuidar el bolsillo.

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES DE TEXAS MÁS BARATAS PARA VIVIR Y AHORRAR EN 2026?

Las listas de 2026 destacan a Amarillo, Irving y Frisco como las ciudades de Texas donde el dinero rinde más para vivir y ahorrar, junto con varios polos más baratos en el sur y norte del estado, publica La Opinión.

Amarillo

En Amarillo, el costo de vida está por debajo del promedio nacional, con alquileres que rondan solo una cuarta parte del ingreso promedio anual, por lo que tiene una buena relación deuda–riesgo.

Amarillo es una ciudad ubicada en los condados de Potter y Randall. Es la mayor ciudad ubicada en el norte de Texas, zona conocida como el “Mango de Texas” (Texas Panhandle).

Ingreso promedio anual: alrededor de US$49,000

alrededor de US$49,000 Gastos de alquiler: cercanos a un 25% del ingreso.

Irving

Aunque Irving está en el área metropolitana de Dallas, mantiene una relación ingreso–gastos atractiva y una de las menores razones deuda–riesgo del estado, lo que la vuelve interesante para ingresos medios.

Irving es una ciudad ubicada en el condado de Dallas. Está en el área metropolitana de Dallas–Plano–Irving de la aún más grande Dallas–Fort Worth–Arlington, como fue designado por la Oficina del Censo pero más bien conocida como el Dallas/Fort Worth Metroplex.

Ingreso promedio anual: un promedio de US$54,251

un promedio de US$54,251 Relación deuda-riesgo: 0.601 (la más baja entre las ciudades texanas mencionadas).

Frisco

Frisco se mantiene como una ciudad donde el sueldo alcanza para cubrir gastos y guardar algo, gracias al salario, precios de vivienda, entre otros.

La ciudad de Frisco está ubicada en los condados de Collin y Denton. Se trata de un suburbio próspero y de rápido desarrollo de Dallas. Ha sido y continúa siendo una de las ciudades de crecimiento más rápido en los Estados Unidos.

Ingreso promedio anual: alrededor de US$93,894

alrededor de US$93,894 Gastos de alquiler: rondan el 24% del ingreso

Las otras ciudades emergentes baratas em Texas

Brownsville, Laredo, McAllen y Wichita Falls aparecen como ciudades “emergentes” baratas, con costos de vivienda y servicios contenidos y promedios financieros similares a los de Amarillo, Irving y Frisco.

Respecto a Eagle Pass, a escala nacional se le menciona entre las más económicas, con alquileres bajos e ingreso familiar medio que permite un costo de vida contenido.

Renta, comida y servicios más baratos: hay tres ciudades en Texas muy asequibles en 2026 (Foto: Clive Mason / Getty Images / AFP)

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