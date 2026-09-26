Texas limitó por ahora la tramitación de licencias de conducir comercial (CDL) a trabajadores con visa H‑2A porque el Departamento de Seguridad Pública (DPS) solo recibió autorización federal para procesar esa categoría. Aunque la norma federal también contempla a titulares de visas H‑2B y E‑2, el DPS indicó que sus trámites seguirán suspendidos hasta que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) dé la aprobación correspondiente. ¿Por qué cambió la regla y qué pasa en un control de ICE? En esta nota te lo contamos.

Cambios en Texas para choferes inmigrantes: solo titulares de visa H-2A pueden solicitar estas licencias (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ES LA VISA H‑2A?

La H‑2A es una visa temporal para trabajadores agrícolas extranjeros contratados por empleadores estadounidenses cuando no hay suficientes trabajadores disponibles en el país para cubrir labores agrícolas temporales o estacionales.

Desde el 1 de junio de 2026, los titulares de esta visa pueden solicitar en Texas un permiso de aprendizaje comercial (CLP) o una licencia de conducir comercial (CDL), siempre que hagan el trámite presencialmente y presenten pasaporte extranjero vigente, visa —vigente o vencida— y un formulario I‑94 o I‑797A que compruebe el estatus H‑2A.

Esta licencia tiene una vigencia máxima de un año o menos, según el período autorizado de presencia legal de la persona.

¿POR QUÉ CAMBIÓ LA REGLA?

El cambio se debe a una norma final de la FMCSA, vigente desde el 16 de marzo de 2026, que restringió la elegibilidad para licencias comerciales no domiciliadas a determinadas categorías de presencia legal: H‑2A, H‑2B y E‑2. Texas reanudó los trámites para H‑2A tras obtener la autorización federal; no ha anunciado una fecha para retomar los de H‑2B y E‑2.

Además, el DPS exige que los exámenes teóricos de CDL y CLP se rindan únicamente en inglés, sin intérpretes, y señala que el dominio funcional del idioma puede revisarse en inspecciones en carretera y estaciones de pesaje.

¿QUÉ PASA SI ICE INTERVIENE EN UNA CARRETERA?

Lo primero que debes tener en cuenta es diferenciar dos situaciones: una revisión de tránsito o seguridad comercial por la policía estatal no es lo mismo que una intervención del Servicio de Control e Inmigración (ICE). Un agente de tránsito puede pedir licencia, registro y seguro; para quienes conducen vehículos comerciales, también puede verificar credenciales comerciales y el cumplimiento de requisitos de seguridad.

Si un agente de ICE interviene para revisar documentación migratoria, la persona puede identificarse y presentar documentos migratorios válidos que lleve consigo, como pasaporte, visa y el I‑94 o I‑797A que acredita la condición H‑2A. La ley federal exige que los no ciudadanos de 18 años o más lleven consigo su comprobante de registro migratorio; no hacerlo puede constituir una infracción federal, precisa DPS Texas.

IMPORTANTE:

Una licencia CDL o CLP vigente no reemplaza el estatus migratorio ni garantiza que ICE no pueda detener a alguien.

Si hay una intervención, la persona tiene derecho a guardar silencio sobre preguntas adicionales —por ejemplo, lugar de nacimiento, ruta de entrada o historial migratorio— y puede pedir hablar con un abogado; no debe firmar documentos que no entienda.

La evaluación de un caso dependerá de la documentación concreta y de cualquier orden o base migratoria que alegue ICE.

En conclusión, Texas solo reanudó, con autorización de la FMCSA, los trámites de CDL/CLP no domiciliadas para trabajadores H‑2A. Recuerda que la licencia comercial acredita el permiso para conducir, pero no sustituye los documentos que prueban el estatus migratorio ante ICE.