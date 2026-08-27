Para miles de jóvenes en Texas, terminar una carrera universitaria podría estar más cerca de lo que imaginan. El gobernador Greg Abbott impulsa una iniciativa para que algunas licenciaturas puedan completarse en tres años, en lugar de los cuatro habituales, con el objetivo de reducir el tiempo en las aulas, aliviar el costo de los estudios y permitir que los estudiantes ingresen antes al mundo laboral. Pero ¿en qué consiste la medida? En los siguientes párrafos te lo detallamos.

Cabe precisar que el 26 de agosto de 2026, Abbott ordenó a la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (THECB, por sus siglas en inglés) formar un grupo de trabajo que diseñe un marco estatal para los programas acelerados.

Un título universitario en tres años podría significar menos tiempo pagando cuotas, alojamiento, comida y otros gastos de manutención (Foto: Magnific)

ABBOTT IMPULSA QUE ALGUNAS LICENCIATURAS SE COMPLETEN EN TRES AÑOS

El gobernador Abbott pidió a la THECB diseñar un plan para ofrecer posibles licenciaturas de tres años. El grupo de trabajo deberá definir qué carreras podrían incorporarse y cómo garantizar que los programas cumplan con las necesidades laborales y los estándares académicos antes de que puedan ponerse en marcha.

“Cada semestre se suman los costos de matrícula, cuotas, alojamiento, alimentación, transporte y otros gastos de manutención, lo que retrasa el inicio de las carreras profesionales de los estudiantes de Texas, quienes merecen la opción de obtener un título en un campo con alta demanda y buenos salarios en menos tiempo. Por ello, encargo a la Junta Coordinadora que desarrolle un marco estatal para programas de licenciatura de tres años”, declaró Abbott.

Wynn Rosser, Comisionado de Educación Superior de Texas, señaló que los programas de licenciatura de tres años podrían ayudar a los estudiantes motivados a ingresar a campos con alta demanda un año antes. “Esto reducirá el costo de la educación y ayudará a satisfacer las necesidades laborales de la economía de Texas”, dijo.

¿Qué deberá elaborar el grupo de trabajo?

Abbott ordenó al grupo de trabajo que elaborara recomendaciones sobre:

Estándares y requisitos académicos para los programas de licenciatura de tres años.

Programas de grado y ocupaciones con alta demanda para las que los títulos acelerados pueden ser más apropiados.

Demanda estudiantil y necesidades de personal por parte de los empleadores.

Requisitos de acreditación y aprobación institucional.

Cambios legales, reglamentarios o administrativos que puedan ser necesarios para su implementación.

“Esta iniciativa se basa en los esfuerzos más amplios de Texas para fortalecer los vínculos entre la educación y el mercado laboral, mejorar la finalización de los estudios por parte de los estudiantes y garantizar que las credenciales de educación postsecundaria proporcionen un valor duradero a los graduados y a las comunidades de Texas”, se lee en el comunicado de prensa de la Oficina del Gobernador de este estado.

¿Qué debe hacer la THECB?

La THECB convocará a instituciones públicas de educación superior, empleadores, organismos de acreditación, líderes docentes y otras partes interesadas relevantes para que participen en el grupo de trabajo.

La junta deberá presentar las recomendaciones del equipo y el marco de implementación propuesto a la Oficina del Gobernador a más tardar el jueves 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, el gobernador Abbott trabajará con la Legislatura en la próxima sesión para codificar un programa acelerado de tres años para obtener un título universitario que “mantenga a Texas como líder nacional en educación superior asequible, accesible y de alta calidad”.

Abbott busca que los jóvenes de Texas tengan la opción de completar ciertas licenciaturas en menos tiempo sin sacrificar los estándares académicos ni los requisitos de acreditación (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)