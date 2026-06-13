En Texas, una ley estatal impedirá que varias ciudades aumenten sus impuestos si no cumplen con una estricta obligación. Se trata de la SB 1851, firmada por el gobernador Greg Abbott y en vigor desde el 1 de septiembre de 2025, que ha generado una creciente preocupación entre las autoridades del interior del estado. Muchas de estas localidades temen que, si no logran ajustarse a lo que exige la norma, verán limitado su margen de maniobra para financiar servicios básicos y proyectos locales. ¿En qué consiste exactamente esta medida que congela los aumentos? En los siguientes párrafos te lo explicamos paso a paso.

La ley busca que los gobiernos locales no aumenten los impuestos sin antes tener sus números en orden y perfectamente revisados ​​por una auditoría independiente (Foto: Brandon Bell / Getty Images / AFP)

LA NUEVA LEY DE GREG ABBOTT QUE CONGELA SUBIDAS DE IMPUESTOS

La ley SB 1851 de Texas pone en pausa las subidas del impuesto a la propiedad en las ciudades que no tienen al día su auditoría financiera anual. Esto está afectando sobre todo a localidades pequeñas, que muchas veces no pueden cumplir porque la auditoría es muy costosa y no cuentan con suficiente personal especializado.

En otras palabras, la norma exige que cada ciudad tenga una auditoría financiera independiente aprobada y estados financieros públicos dentro de los 180 días posteriores al cierre de su año fiscal.

¿Qué pasa si una ciudad no presenta su auditoría?

Si una ciudad no presenta la auditoría o el informe en ese plazo, no puede aumentar la tasa del impuesto a la propiedad por encima de la “tasa de no nuevos ingresos”; es decir, solo puede recaudar lo mismo que el año anterior, lo que significa el congelamiento de subidas de impuestos.

El procurador general de Texas puede determinar cuándo una ciudad está incumpliendo, y la sanción se mantiene en los años siguientes hasta que se regularicen las auditorías.

Preocupación en más de 130 comunidades

Más de 130 comunidades, la mayoría con menos de 10,000, tienen dificultades para cumplir porque el costo de la auditoría es muy alto en relación con sus presupuestos; por ejemplo, para una ciudad con 7 millones de dólares de presupuesto, la auditoría puede costar unos US$40,000, publica The Texas Tribune.

Además, en muchas zonas rurales falta personal capacitado en finanzas y contabilidad gubernamental, lo que retrasa la preparación de los informes y provoca que no lleguen a tiempo al plazo legal.

Antes no había castigos para las ciudades que no obedecían la normativa. Sin embargo, los legisladores texanos establecieron una regla que congela el aumento de la recaudación del impuesto predial para cualquier administración municipal que no cuente con una auditoría al día

“Tienen un plazo razonable para presentar la auditoría. No deberían subir los impuestos a la gente a menos que entiendan las cifras y se sientan completamente seguros de ellas”, dijo el senador estatal Robert Nichols, republicano impulsor del proyecto de ley.

Para muchos alcaldes rurales, el reto está en encontrar recursos y contadores públicos capacitados para preparar los informes dentro del plazo de 180 días (Foto: Freepik)

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