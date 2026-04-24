En las zonas rurales, en las playas y durante las celebraciones locales de Texas es común ver a personas viajando en la tolva de una camioneta. Aunque se trate de una imagen habitual, eso no significa que sea la forma correcta de transportarse ni que esté libre de consecuencias. Pese a ello, muchas familias recurren a esta práctica por costumbre, comodidad o falta de espacio en la cabina. Precisamente porque está tan extendida, aquí te explicamos qué dice la ley estatal al respecto. ¿Realmente es legal hacerlo?

¿QUÉ DICE LA LEY DE TEXAS SOBRE LLEVAR PASAJEROS EN LA TOLVA DE UNA CAMIONETA?

En Texas sí se puede llevar personas en la parte trasera de una camioneta, pero la regla clave es la edad del pasajero y algunas excepciones específicas.

Regla general en Texas

Es legal que los mayores de 18 años viajen en la caja abierta de una camioneta o remolque.

Está prohibido que los menores de 18 años vayan en la parte trasera descubierta, salvo excepciones limitadas.

¿Cuáles son las excepciones para menores?

La ley de Texas permite que menores viajen atrás solo en situaciones muy concretas:

Si participan en un desfile u otra actividad pública autorizada.

En caso de emergencia (por ejemplo, evacuación, traslado urgente).

Cuando la camioneta es el único vehículo de la familia, según se menciona en guías legales prácticas.

Fuera de estos supuestos, llevar a un menor en la caja puede implicar multa para el conductor.

Lo que para muchas familias es solo una solución práctica de espacio, para la ley de Texas puede ser un delito si se transporta a menores sin cumplir ciertas condiciones (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Riesgos y recomendaciones

Aunque la ley lo permita para adultos, los abogados y autoridades señalan que viajar en la caja es muy inseguro: no hay cinturón, protección lateral ni techo, y aumenta mucho el riesgo de lesiones graves o muerte en choques o frenadas fuertes.

Un ejemplo típico se da cuando un adulto de 25 años puede ir legalmente en la caja en carretera, pero si hay un menor de 16 años sentado junto a él, el conductor podría ser sancionado porque el menor no está autorizado a viajar allí salvo que se trate de un desfile o emergencia.

EL DELITO Y LA MULTA POR VIOLAR EL TEXAS TRANSPORTATION CODE §545.414

Debido a que en Texas mucha gente usa la parte trasera de sus camionetas para llevar a sus familiares y amigos, sin detenerse a pensar en los riesgos que implica ir sin protección ni cinturón de seguridad, existe una ley que sanciona esta conducta en el Texas Transportation Code §545.414 (viajar en camionetas abiertas). ¿Qué señala?

“Una persona comete un delito si opera una camioneta o un camión de plataforma abierta o arrastra un remolque de plataforma abierta cuando un niño menor de 18 años de edad está ocupando la caja de la camioneta o remolque”, se lee.

¿Cuál es la sanción económica? Si cometes este delito, la ley estatal impone una multa no menor de $25 ni mayor de $200.

Constituye una defensa contra el enjuiciamiento si indicas que:

Condujiste o remolcaste el vehículo en un desfile o en una emergencia.

Operaste el vehículo para transportar trabajadores agrícolas de un campo a otro en un camino rural, un camino de rancho al mercado o un camino comarcal fuera de un municipio.

Condujiste el vehículo en la playa.

Condujiste la unidad porque es el único vehículo propiedad de los miembros de un hogar.

Operaste el vehículo en un paseo en carreta de heno permitido por el órgano rector o una agencia de aplicación de la ley de cada condado o municipio en el que se realizará el paseo en carreta de heno.

La parte trasera de una camioneta no tiene protección ni cinturón de seguridad para llevar personas (Foto referencial: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

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