Una buena noticia para Texas: el gobernador Greg Abbott anunció que el presidente Donald Trump aprobó asistencia federal como parte de una Declaración de Desastre Mayor, tras las tormentas severas e inundaciones que afectaron a varias comunidades del estado en julio de 2026. La medida habilita ayuda pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para 19 condados, destinada a financiar trabajos de emergencia y la reparación o sustitución de instalaciones públicas dañadas. ¿Qué incluye este apoyo y quiénes pueden beneficiarse? En esta nota te lo contamos.

Cuando personal de Bomberos y Rescate de Sisterdale evaluó el nivel del agua cerca del río Guadalupe en Sisterdale, Texas (EE.UU.), el 16 de julio de 2026 (Foto: EFE / EPA / Dustin Safranek)

¿QUÉ CUBRE LA ASISTENCIA FEDERAL APROBADA PARA TEXAS Y A QUIÉNES BENEFICIA?

FEMA aprobó su programa de Asistencia Pública para 19 condados de Texas. La ayuda cubre labores urgentes de respuesta y la rehabilitación o reconstrucción de obras e instalaciones públicas afectadas por el desastre en Bandera, Crockett, Dimmit, Edwards, Frio, Gillespie, Kendall, Kerr, Kimble, Kinney, La Salle, Mason, Maverick, Menard, Real, Sutton, Uvalde, Val Verde y Zavala.

Cabe precisar que continúa pendiente la solicitud del gobernador para extender la Asistencia Pública a otros nueve condados.

“Agradezco al presidente Trump su aprobación de esta Declaración de Desastre Mayor. La asistencia pública federal ya está disponible en 19 condados de Texas afectados por las tormentas e inundaciones de julio. Los funcionarios locales contarán ahora con los recursos necesarios para la recuperación y la reconstrucción. Texas brindará todos los recursos disponibles a las comunidades afectadas”, dijo Abbott.

Los fondos del programa de Asistencia Individual de FEMA cubren gastos como vivienda temporal, reparaciones de emergencia en el hogar, pérdidas de bienes personales sin seguro o con seguro insuficiente, servicios legales para casos de desastre, asistencia por desempleo debido al desastre, y gastos médicos, dentales y funerarios ocasionados por las tormentas severas e inundaciones.

En tanto, las autoridades continúan revisando la información sobre daños causados ​​por desastres, reportada por los propios texanos a través de la herramienta de evaluación individual del estado de Texas (iSTAT) del Departamento de Gestión de Emergencias de Texas (TDEM).

Con el fin de ayudar a todas las personas afectadas, la gobernación animó a los texanos enviar información sobre los daños a sus hogares o negocios causados ​​por las tormentas e inundaciones de julio visitando damage.tdem.texas.gov.

“Anunciamos la extensión de los beneficios de reemplazo del programa SNAP para los texanos afectados por las inundaciones”, se lee en el sitio web de la Oficina del Gobernador de Texas.

Una vista aérea tomada con un dron muestra las aguas de la inundación en el rancho Corrival Horse Ranch, cerca del río Guadalupe en Sisterdale, Texas, el 16 de julio de 2026 (Foto: EFE / EPA / Dustin Safranek) / DUSTIN SAFRANEK