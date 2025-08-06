Los residentes del norte de Texas tienen una nueva oportunidad para acceder a alimentos gratuitos, gracias a una serie de 30 jornadas organizadas por el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) en colaboración con Caridades Católicas Dallas. Las entregas comenzaron el domingo 4 de agosto y se extenderán hasta el viernes 9, en distintos puntos de Dallas, Grand Prairie, Garland, Mesquite, Richardson, Plano, Frisco, McKinney, entre otros.

La atención será por orden de llegada, por lo que se recomienda a los interesados llegar temprano para asegurar su lugar y recibir la ayuda sin contratiempos.

¿Quiénes pueden acceder?

Las jornadas están dirigidas a residentes de bajos ingresos que necesiten apoyo alimentario. No es necesario registrarse previamente ni pagar nada para recibir la despensa. Lo único que se solicita es proporcionar:

Nombre completo

Código postal de residencia

Cantidad de personas que conforman el hogar

¿Qué tipo de alimentos se entregan?

Las despensas suelen incluir productos básicos no perecederos, además de frutas, vegetales frescos, pan, arroz, frijoles, leche, carne enlatada o fresca, dependiendo de la disponibilidad en cada jornada.

Calendario completo de entregas de alimentos (del 4 al 9 de agosto)

Lunes 4 de agosto

9:00 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 5 de agosto

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

| Biltmore Apartments - 9:30 AM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

| Comforter Christian Center International - 9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

| St. Michaels Grand Prairie - 9:30 AM | Operation Mi Amor / Liberty Ministries - Lancaster, 75146

| Operation Mi Amor / Liberty Ministries - 1:00 PM | Rosser United Methodist - Rosser, 75157

Miércoles 6 de agosto

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

| St. Philip - 9:30 AM | Portfolio The Belleview - Dallas, 75215

| Portfolio The Belleview - 9:30 AM | Holy Spirit - Duncanville, 75137

| Holy Spirit - 1:00 PM | Divine Solution Covenant - Dallas, 75243

| Divine Solution Covenant - 1:00 PM | Cristo Rey - Dallas, 75217

Jueves 7 de agosto

9:30 AM | Iglesia Cristiana Canaan - Garland, 75042

| Iglesia Cristiana Canaan - 9:30 AM | En Pos de Cristo - Mesquite, 75149

| En Pos de Cristo - 9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

| Santa Fe Trails Apartments - 9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

| Our Lady of Perpetual Help - 1:00 PM | New Life Assembly - Rowlett, 75088

| New Life Assembly - 1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

| Oasis on the MT CHC - 1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

| St. Cecilia - 1:00 PM | Christ United Methodist Church - Plano, 75075

Viernes 8 de agosto

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

| Strong Arms COGIC - 9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228

Sábado 9 de agosto

9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216

| Holy Cross - 9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

| Christ Embassy Collin - 9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081

| St. Joseph (Richardson) - 9:30 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228

| Heartline Ministries - 9:30 AM | Above All Things Dream Foundation - McKinney, 75069

| Above All Things Dream Foundation - 1:00 PM | St. Francis - Frisco, 75033

| St. Francis - 1:00 PM | Grace Place Church - Duncanville, 75137

| Grace Place Church - 1:00 PM | Holy Family - Van Alstyne, 75495

| Holy Family - 1:00 PM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243

Recomendaciones importantes

Lleve una bolsa reutilizable o carrito para cargar sus alimentos con facilidad.

para cargar sus alimentos con facilidad. Evite llegar a última hora, ya que el servicio es limitado.

No es necesario presentar documentación migratoria o pruebas de ingresos.

Los residentes del norte de Texas tienen una nueva oportunidad para acceder a alimentos gratuitos, gracias a una serie de 30 jornadas organizadas por el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) en colaboración con Caridades Católicas Dallas. (Foto: Getty Images)