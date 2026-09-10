Las organizaciones comunitarias y bancos de alimentos en Texas han preparado nuevas jornadas de asistencia para brindar alivio a los gastos económicos de las familias residentes. Durante tres días consecutivos, los habitantes podrán acudir a diferentes puntos de distribución para recibir alimentos gratis. Si te interesa este beneficio, sigue leyendo esta nota completa para conocer las despensas, sus direcciones exactas y los horarios de atención.
Cada mes, muchas familias tienen que lidiar con gastos y deudas, lo cual no les permite ahorrar. Dicha situación obliga a los adultos del hogar a tener que laborar a doble turno o realizar horas extras.
Con el propósito de brindarles tranquilidad a estos hogares, cientas de despensas de Texas abrirán sus puertas para repartir distintos alimentos nutritivos. Lo llamativo es que estas cajas pueden durar por varios días.
En caso te estés preguntando qué tipos de alimentos podrás recibir en caso te acerques a una despensa, existe la posibilidad de que recibas proteínas, lácteos, frutas, verduras, pastas, legumbres, enlatados, entre otras opciones; incluso puedes acceder a comidas calientes.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 11 al 13 de septiembre
- Viernes 11 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Pleasant Grove/ Bethany Baptist Church
|7300 Bruton Rd., Dallas, TX 75217
|9 a.m. a 6 p.m.
|Shiloh Terrace Baptist Church
|9810 La Prada Dr., Dallas, TX 75228
|10 a 11 a.m.
- Sábado 12 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Divine Summit of Worship Church
|7300 Bruton RD., Dallas, TX 75217
|10 a 11 a.m.
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Vickery Meadows Neighborhood
|8448 Walnut Hill Ln Suite 200, Dallas, TX 75231
|9 a.m. a 12 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Domingo 13 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Oak Cliff Presbyterian Church
|6000 S. Hampton, Dallas, TX 75232
|1 a 3 p.m.
|Trinity Center
|304 East 7th Street, Austin, TX 78701
|3:30 a 4:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Dorcas Passion Ministries
|3039 Pecan Springs Rd., Austin, TX 78723
|10 a.m. a 12 p.m.
Si quieres opciones más cercanas a tu ubicación, te recomiendo ingresar a los sistemas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Con solo introducir tu dirección, código postal o ciudad, la plataforma te revelará las despensas más factibles.
De encontrarte en situación económica vulnerable, es una buena oportunidad para que aproveches. Eso sí, tienes que acudir con puntualidad y en los horarios indicados, ya que es posible una gran aglomeración de personas.