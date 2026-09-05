Con esta ayuda, cientas de familias podrán ahorrar más dinero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Con esta ayuda, cientas de familias podrán ahorrar más dinero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Con el propósito de ayudar a las familias más necesitadas de Texas, distintos bancos de alimentos se encargarán de entregar alimentos gratis desde el 07 al 10 de septiembre. Se trata de una iniciativa que ayudará a aliviar la carga económica que registran mensualmente cada hogar. Para conocer los horarios y las despensas disponibles en dichas jornadas, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR

Muchas familias pasan complicaciones económicas cada mes debido a los bajos ingresos que perciben. Eso obliga a los adultos del hogar a tener que realizar horas extras o laborar a doble turno.

Ante esa realidad, los bancos de alimentos texanos ofrecen esta ayuda con la finalidad de que estas familias sientan un alivio de los gastos y puedan seguir ahorrando para que inviertan ese dinero en otras responsabilidades.

La puntualidad será esencial para que accedas a estos recursos nutritivos, ya que existe la posibilidad de que se registren largas filas en casa despensa. Es necesario que lleves una caja y una identificación que acredite que resides en algún condado de Texas.

Los interesados podrán recibir distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los interesados podrán recibir distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 07 al 10 de septiembre

  • Lunes 07 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 10:30 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
  • Martes 08 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 10:30 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 09 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 10:30 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 10 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 10:30 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Cientos de voluntarios estarán disponibles para repartir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cientos de voluntarios estarán disponibles para repartir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Si quieres ubicar un punto de distribución más cercano a tu hogar, puedes ingresar a los buscadores de , y . Cada plataforma te brinda la facilidad de brindarte las despensas más favorables a tu ubicación con solo ingresar tu dirección o código postal.

No tienes por qué desaprovechar esta oportunidad. Ten en cuenta que cada despensa puede entregarte distintos alimentos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC