Con el propósito de ayudar a las familias más necesitadas de Texas, distintos bancos de alimentos se encargarán de entregar alimentos gratis desde el 07 al 10 de septiembre. Se trata de una iniciativa que ayudará a aliviar la carga económica que registran mensualmente cada hogar. Para conocer los horarios y las despensas disponibles en dichas jornadas, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.
Muchas familias pasan complicaciones económicas cada mes debido a los bajos ingresos que perciben. Eso obliga a los adultos del hogar a tener que realizar horas extras o laborar a doble turno.
Ante esa realidad, los bancos de alimentos texanos ofrecen esta ayuda con la finalidad de que estas familias sientan un alivio de los gastos y puedan seguir ahorrando para que inviertan ese dinero en otras responsabilidades.
La puntualidad será esencial para que accedas a estos recursos nutritivos, ya que existe la posibilidad de que se registren largas filas en casa despensa. Es necesario que lleves una caja y una identificación que acredite que resides en algún condado de Texas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 07 al 10 de septiembre
- Lunes 07 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Martes 08 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Miércoles 09 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 10 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
Si quieres ubicar un punto de distribución más cercano a tu hogar, puedes ingresar a los buscadores de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Cada plataforma te brinda la facilidad de brindarte las despensas más favorables a tu ubicación con solo ingresar tu dirección o código postal.
No tienes por qué desaprovechar esta oportunidad. Ten en cuenta que cada despensa puede entregarte distintos alimentos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones.