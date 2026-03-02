Con la llegada del horario de verano, los residentes de Texas deberán prepararse para ajustar sus relojes y adaptarse a una nueva dinámica cotidiana. Sin embargo, este cambio implica una transformación en las condiciones climatológicas. Este panorama podría causar un buen estado de humor entre los habitantes o modificar sus planificaciones, lo que resultaría en un proceso incómodo. Si vives en alguna comunidad del ‘Estado de la Estrella Solitaria’, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas cómo este nuevo ciclo de horario impactará en las condiciones ambientales y qué debes tener en cuenta para recibir esta nueva temporada.

Este mes de marzo representa un avance hacia la primavera en el hemisferio norte. Esto quiere decir que muchos estados del EE.UU., incluyendo para el sureste de Texas, ha contando con temperaturas por encima del promedio habitual.

En ese contexto, Arletis Roque, meteoróloga de N+ Univision 45, explicó que esta área perteneciente al ‘Estado de la Estrella Solitaria’ registrará durante este mes “más horas de luz solar y atardeceres cada vez más tarde”.

La meteoróloga citada considera que, desde este mes, Texas registrará más horas de luz solar y atardeceres largos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Este cambio meteorológico se hará más notorio, según lo señalado por la climatóloga, con la llegada del horario de verano desde el domingo 8 de marzo.

A pesar de que Houston y otras ciudades situadas en el sureste del estado registrarán una sensación térmica agradable durante este mes, no todo parece tranquilidad; aparecerán condiciones climáticas que perjudicarían notoriamente cualquier tipo de plan al aire libre.

Los cambios climáticos que aparecerán en Texas tras la llegada del horario de verano

La llegada de este nuevo horario incrementará notoriamente la humedad en este sector de Texas. Esto significa que las comunidades podrían recibir intensas lluvias y darán origen a una etapa de mayor riesgo de tormentas severas.

Las lluvias que se esperan en Texas durante este mes es beneficioso debido ante las condiciones de sequía que se podrían registrar en los próximos días. (Crédito: Mark Felix / AFP)

La meteorólogo Roque señaló que, aunque se espera la llegada de frente fríos en la región, éstos no tendrán un impacto total y serán de corta duración a pesar de estar en pleno invierno. Esta tendencia en las condiciones climáticas comenzará a manifestarse a partir de la primera semana de marzo.

Las precipitaciones también resultan en un factor positivo para Texas en un contexto donde persisten condiciones de sequía. Lo último mencionado suele ser un detonante crítico para los cultivos; además incrementaría el riesgo de incendios forestales.

