Conducir en Texas puede convertirse en una sorpresa costosa si no conoces bien los límites de velocidad. Este estado tiene el récord del límite más alto en todo Estados Unidos: mientras en la mayoría del país no se puede superar las 75 millas por hora (120 km/h), en ciertas autopistas texanas puedes manejar hasta a 85 mph (137 km/h), algo que no sucede en ningún otro estado. Pero ojo: esa libertad viene con reglas claras y multas severas si no las respetas.

¿Cuánto es el límite de velocidad en Texas realmente?

Según el Departamento de Transporte de Texas (DOT), la velocidad máxima general es de 75 mph, aunque ciertas vías especialmente diseñadas permiten llegar a las 85 mph. Pero no todo es tan simple: la Comisión de Transporte del estado tiene la autoridad para ajustar ese límite según el tipo de carretera, lo que puede causar confusión, especialmente para quienes no están familiarizados con las rutas.

Por eso, muchos conductores —en especial migrantes y personas que recién se mudaron al estado— cometen errores por desconocimiento y terminan recibiendo multas que pueden superar los 300 dólares.

¿Cuáles son las multas por exceso de velocidad en Texas?

Si sobrepasas el límite permitido, esto es lo que podrías tener que pagar:

1 a 10 mph por encima del límite: hasta US$173

11 a 15 mph: US$230

16 a 20 mph: US$266

21 a 25 mph: US$304

26 a 30 mph o más: US$351

Importante: Las cifras pueden variar según la ciudad o condado. En algunos municipios texanos las multas pueden ser más altas o más bajas que el promedio estatal.

