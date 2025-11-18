Conducir en Acción de Gracias en EE.UU. puede volverse complicado por el intenso tráfico en las principales carreteras. | Crédito: GIORGIO VIERA / AFP
Conducir en Acción de Gracias en EE.UU. puede volverse complicado por el intenso tráfico en las principales carreteras. | Crédito: GIORGIO VIERA / AFP
Oscar Guerrero Tello

En Estados Unidos, el no solo significa cenas, reuniones familiares y pavos al horno: también marca la operación de viaje más grande del año. Y en 2025, el movimiento en las carreteras será histórico. Según las de Asociación Automovilística Americana (AAA), más de 81.8 millones de personas recorrerán al menos 50 millas entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, un récord absoluto y 1.6 millones más que el año pasado.

Día de Acción de Gracias es, por sí solo, el feriado más transitado del país”, recuerda Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, quien señala que esta fecha es casi sinónimo de viajar para compartir con seres queridos. Y, en efecto, millones están dispuestos a enfrentar tráfico, retrasos y cambios de último minuto con tal de llegar a su destino.

De los más de 81 millones de viajeros, al menos 73 millones se trasladarán en auto, equivalente al 90% de todos los desplazamientos. Son 1.3 millones más que el año pasado, cifra que podría crecer aún más si algunos pasajeros deciden manejar en vez de volar debido a cancelaciones aéreas recientes.

Millones planean conducir durante el feriado de Acción de Gracias en EE.UU., lo que incrementará el tráfico en la semana. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP
Millones planean conducir durante el feriado de Acción de Gracias en EE.UU., lo que incrementará el tráfico en la semana. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

¿A dónde viajan los estadounidenses este año?

Según las reservaciones registradas por AAA, Florida lidera el ranking doméstico gracias a sus parques temáticos y puertos de cruceros. En cuanto a destinos internacionales, destacan Europa, el Caribe y Australia.

Destinos nacionales más populares

  • Orlando, FL
  • Fort Lauderdale, FL
  • Miami, FL
  • Anaheim/Los Ángeles, CA
  • Tampa, FL
  • Nueva York, NY
  • San Francisco, CA
  • Honolulu, HI
  • Las Vegas, NV
  • Atlanta, GA

Destinos internacionales más populares

  • París, Francia
  • Ámsterdam, Países Bajos
  • Viena, Austria
  • Cancún, México
  • Punta Cana, República Dominicana
  • Basilea, Suiza
  • Sídney, Australia
  • Barcelona, España
  • Budapest, Hungría
  • Oranjestad, Aruba
Para conducir con menos estrés en EE.UU. durante Acción de Gracias, lo mejor es evitar las horas de mayor tráfico. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Para conducir con menos estrés en EE.UU. durante Acción de Gracias, lo mejor es evitar las horas de mayor tráfico. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Mejores y peores horas para manejar en Thanksgiving 2025

De acuerdo con , el tráfico más pesado se espera durante la tarde del martes y la tarde del miércoles, justo antes del Día de Acción de Gracias.El domingo, día de retorno, será prácticamente congestionado todo el día.

La estrategia recomendada es simple:salir por la mañana.

Además, recuerda considerar:

  • Obras en carretera
  • Choques
  • Condiciones meteorológicas adversas

Y no olvides la regla esencial: “Slow Down, Move Over” para proteger a personal de emergencia y vehículos detenidos en la vía.

FechaPeor hora para viajarMejor hora para viajar
Martes, 25 de noviembre12:00 p.m. - 9:00 p.m.Antes de las 12:00 p.m.
Miércoles, 26 de noviembre11:00 a.m. - 8:00 p.m.Antes de las 11:00 a.m.
Jueves, 27 de noviembreSe espera impacto mínimo en el tráfico
Viernes, 28 de noviembre1:00 p.m. - 7:00 p.m.Antes de las 11:00 a.m.
Sábado, 29 de noviembre1:00 p.m. - 7:00 p.m.Antes de las 10:00 a.m.
Domingo, 30 de noviembre11:00 a.m. - 8:00 p.m.Antes de las 11:00 a.m.
Lunes, 1 de diciembre12:00 p.m. - 8:00 p.m.Después de las 8:00 p.m.

