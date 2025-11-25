Mientras millones de personas se preparan para viajar o recibir a familia y amigos por Thanksgiving 2025, otra preocupación muy real aparece cada año: ¿dónde comer antes de la gran cena? Si necesitas un café urgente, un desayuno rápido o simplemente algo que te salve mientras el pavo sigue en el horno, hay buenas noticias: varias cadenas de comida rápida y restaurantes sí abrirán el jueves 27, aunque con horarios variables.

A continuación, el panorama completo de qué estará abierto y qué no durante el Día de Acción de Gracias en EE.UU.

¿Cuándo es Thanksgiving 2025?

Thanksgiving se celebra el jueves 27 de noviembre de 2025.

¿Está abierto Starbucks en Thanksgiving?

Los horarios varían por ubicación, pero la mayoría de tiendas sí abrirán. Puedes verificar la hora exacta en la app o web.

¿Está abierto Dunkin’ en Thanksgiving?

Sí, aunque los horarios cambian según el local. Puedes revisar en el localizador de tiendas o en la app Dunkin’ Rewards.

¿McDonald’s abre en Thanksgiving?

La mayoría de sus restaurantes sí estará abierta, pero con horarios que dependen de cada ubicación. Conviene revisar tu local más cercano.

¿Chick-fil-A abre en Thanksgiving?

No. Todos los restaurantes estarán cerrados, según la web de la compañía.

¿Chipotle abre en Thanksgiving?

No. La cadena confirmó que no abrirá en el feriado.

¿Wendy’s abre en Thanksgiving?

Algunos locales sí estarán abiertos, pero los horarios varían. Es necesario revisar directamente con tu restaurante local.

¿Burger King abre en Thanksgiving?

Sí, en muchas ubicaciones, pero los horarios dependerán de cada local. El buscador de tiendas ofrece información actualizada.

¿Panera Bread abre en Thanksgiving?

No. Todos los locales estarán cerrados el 27 de noviembre.

¿Cracker Barrel abre en Thanksgiving?

Sí. Operará en horario normal, ideal para una comida tradicional sin cocinar.

¿Golden Corral abre en Thanksgiving?

Sí. La cadena abrirá de 11 a.m. a 4 p.m., con horarios extendidos en algunos mercados.

¿Taco Bell abre en Thanksgiving?

No. Permanecerá cerrado en todo EE.UU.

¿Subway abre en Thanksgiving?

La mayoría de locales estarán cerrados, aunque por ser franquicias independientes algunos podrían operar con horarios propios. Mejor revisar antes.

¿Raising Cane’s abre en Thanksgiving?

No. Permanecerá cerrado.

¿Firehouse Subs abre en Thanksgiving?

En la mayoría de sus ubicaciones estará cerrado, aunque algunos horarios pueden variar según franquiciado.

¿Shake Shack abre en Thanksgiving?

No. Estará completamente cerrado.

¿The Cheesecake Factory abre en Thanksgiving?

No, excepto dos locales:

Arundel Mills (Hanover, Maryland)

The Forum Shops (Las Vegas)

¿Fogo de Chão abre en Thanksgiving?

Sí. Estará abierto de 11 a.m. a 9 p.m.

¿Texas Roadhouse abre en Thanksgiving?

No. Sus restaurantes estarán cerrados.

¿IHOP abre en Thanksgiving?

Sí, aunque con horarios que cambian según cada restaurante.

¿Waffle House abre en Thanksgiving?

Sí, como siempre. Waffle House no cierra, ni en feriados.

¿Krispy Kreme abre en Thanksgiving?

Sí, pero cerrará temprano: a las 2 p.m. hora local.

¿Whataburger abre en Thanksgiving?

Sí. La cadena confirmó que estará abierta.

¿Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers abre en Thanksgiving?

No. Todos sus locales estarán cerrados.

¿First Watch abre en Thanksgiving?

No. No operará ese día.

