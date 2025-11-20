A estas alturas, todos sabemos que viajar en Thanksgiving nunca es sencillo. Da igual si hablamos de carreteras, aeropuertos o estaciones de tren: las multitudes parecen inevitables. Y aun así, cada año nos sorprendemos cuando los números crecen más de lo esperado. Por eso, cuando empecé a revisar las proyecciones para 2025, me quedó claro que quienes planeen moverse durante esa semana necesitarán un poco más de estrategia y muchísima paciencia.

Lo que encontré es que este año no solo se mantienen las tendencias de congestión, sino que suben con fuerza. Según las previsiones de AAA Northeast, el período que va del martes 25 de noviembre al lunes 1 de diciembre será uno de los más activos que hemos visto en mucho tiempo. Y si tú también vas a viajar para reunirte con tu familia, creo que te servirá tener a mano un panorama claro de lo que viene.

Conducir en Acción de Gracias en EE.UU. puede volverse complicado por el intenso tráfico en las principales carreteras (Foto: AFP)

MÁS VIAJEROS QUE NUNCA: ¿QUÉ TAN GRANDE SERÁ EL MOVIMIENTO ESTE AÑO?

Para empezar, hablemos de las cifras generales. AAA Northeast calcula que 81,8 millones de personas viajarán al menos 50 millas durante el feriado. Eso significa 1,6 millones más que el año pasado, lo que marca un nuevo récord. Como comentó Mark Schieldrop, portavoz principal de la organización, el Thanksgiving se volvió casi sinónimo de “salir de la ciudad”, así que no sorprende que tantos estén dispuestos a sumarse a las multitudes.

EL COCHE SEGUIRÁ SIENDO EL MEDIO MÁS USADO

La gran mayoría de esos viajeros, alrededor del 90%, se moverán en coche. Eso se traduce en unos 73 millones de personas tomando carreteras en Estados Unidos. Y aunque conducir suele dar más control y flexibilidad, este año podría sentirse más cargado si muchos deciden evitar los aeropuertos después de las cancelaciones de vuelos recientes.

El único respiro —si se le puede llamar así— es que los precios de la gasolina se mantienen estables. En estados como Massachusetts, por ejemplo, el promedio estaba en US$3,02 el 16 de noviembre, exactamente igual que el año pasado. Para quienes rentan auto, Hertz reporta que el miércoles 26 será el día más concurrido, pero al menos el alquiler promedio está 15% más barato que en 2024.

LOS PEORES MOMENTOS PARA MANEJAR

Aquí viene lo que la mayoría quiere saber: ¿cuándo será el tráfico más pesado? Según INRIX, proveedor de datos de transporte, las tardes del martes 25 y miércoles 26 de noviembre serán especialmente críticas. Si tienes flexibilidad, es mejor evitarlas.

Para el retorno, el domingo 30 se perfila como un día complicado prácticamente de inicio a fin. AAA recomienda salir por la mañana si quieres librarte de los atascos más densos. Créeme, en un fin de semana como este, unas horas de diferencia pueden cambiar toda la experiencia.

VIAJAR EN AVIÓN: TAMBIÉN HABRÁ RÉCORDS

Aunque la carretera será la gran protagonista, los aeropuertos no se quedarán atrás. AAA Northeast prevé que 6 millones de estadounidenses tomarán vuelos domésticos, un aumento del 2% respecto a 2024. Nada extraordinario si pensamos en años prepandemia, pero suficiente como para esperar largas filas en seguridad y salas de espera llenas.

AUTOBUSES, TRENES Y CRUCEROS TAMBIÉN SENTIRÁN EL SALTO

No todo será coche y avión. También se espera un aumento significativo en otros medios de transporte. De acuerdo con AAA, habrá un crecimiento del 8,5% en viajeros que usarán autobuses, trenes y cruceros, lo que representa unos 2,5 millones de personas. Esto confirma que muchas familias están buscando alternativas más cómodas, o simplemente distintas, para el feriado.

Pese a lo complicado que es viajar para Acción de Gracias, millones de personas deciden hacerlo para compartir una cena junto a sus familiares (Foto: Freepik)

