Millones de estadounidenses se movilizarán por carretera durante el feriado de Thanksgiving 2026. Aunque las proyecciones anticipan una ligera reducción en el número de viajeros respecto al año pasado, las principales autopistas del país podrían registrar congestionamientos importantes, especialmente durante las tardes y primeras horas de la noche. Por ello, conocer los mejores horarios para salir y regresar a casa puede marcar la diferencia para quienes planean visitar a familiares, disfrutar de unos días de descanso o aprovechar el fin de semana largo.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) estima que 81,5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80,5 kilómetros) desde sus hogares entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. De ese total, aproximadamente 72,9 millones utilizarán automóviles para desplazarse, por lo que las autoridades y especialistas recomiendan planificar los recorridos con anticipación.

¿Cuáles son los mejores horarios para conducir durante Thanksgiving 2026?

La empresa de análisis de transporte INRIX prevé que el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre serán los días de mayor movimiento en las carreteras, debido a la salida de quienes viajarán para celebrar Thanksgiving. El domingo 29 y el lunes 30 también registrarán una importante circulación vehicular por el retorno de los viajeros.

En general, las horas de la tarde y las primeras horas de la noche concentrarán los mayores niveles de congestión. Por esta razón, INRIX recomienda considerar las salidas durante la mañana, cuando las condiciones del tránsito suelen ser más favorables.

Este es el calendario de los mejores y peores momentos para conducir durante el periodo festivo, según las estimaciones de INRIX:

Martes 24 de noviembre 2:00 p. m. a 8:00 p. m. Antes de la 1:00 p. m. Miércoles 25 de noviembre 12:00 p. m. a 7:00 p. m. Antes de las 12:00 p. m. Jueves 26 de noviembre Se espera tráfico mínimo No se especifica Viernes 27 de noviembre 1:00 p. m. a 7:00 p. m. Antes de las 12:00 p. m. Sábado 28 de noviembre 12:00 p. m. a 9:00 p. m. Antes de las 11:00 a. m. Domingo 29 de noviembre 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Antes de las 11:00 a. m. Lunes 30 de noviembre 2:00 p. m. a 7:00 p. m. Antes de la 1:00 p. m.

Los horarios corresponden a la zona horaria local de cada ciudad o área metropolitana. Por ejemplo, quienes conduzcan en Atlanta deberán considerar la hora del este (ET), mientras que los conductores de Los Ángeles utilizarán la hora del Pacífico (PT).

Los martes y miércoles concentrarán algunos de los mayores congestionamientos en las carreteras. | Foto por MICHAEL YANOW / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿Qué días habrá más tráfico en las carreteras de Estados Unidos?

Los desplazamientos más intensos se concentrarán en dos momentos del periodo festivo. El primero será entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, cuando millones de personas saldrán de sus ciudades para reunirse con familiares y amigos. El segundo llegará durante el domingo 29 y el lunes 30, fechas en las que se espera el regreso de gran parte de los viajeros.

Según INRIX, importantes áreas metropolitanas como Nueva York, Washington D. C., Los Ángeles y Boston podrían experimentar niveles de congestión superiores al doble de sus condiciones habituales.

El jueves 26 de noviembre, día central de Thanksgiving, se espera una circulación vehicular considerablemente menor. Sin embargo, esto no significa que todas las carreteras estarán completamente despejadas, por lo que conviene revisar las condiciones del tránsito antes de iniciar cualquier recorrido.

Thanksgiving 2026: millones de estadounidenses viajarán por carretera durante el feriado de noviembre. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

¿Qué recomendaciones deben seguir los conductores antes de viajar?

AAA recuerda que preparar el vehículo antes de emprender un viaje largo puede ayudar a prevenir inconvenientes durante el feriado. La organización atendió más de medio millón de llamadas de asistencia en carretera durante el Thanksgiving del año pasado.

Entre los principales problemas reportados estuvieron los neumáticos desinflados, las baterías descargadas, la falta de combustible, los vehículos bloqueados y la necesidad de remolque.

Por ello, antes de salir a carretera, los conductores deberían revisar:

Neumáticos: comprobar la presión y el estado de las llantas, incluida la de repuesto.

comprobar la presión y el estado de las llantas, incluida la de repuesto. Batería: verificar que funcione correctamente para reducir el riesgo de quedarse varado.

verificar que funcione correctamente para reducir el riesgo de quedarse varado. Líquidos del vehículo: revisar los niveles de aceite, refrigerante y otros fluidos necesarios.

revisar los niveles de aceite, refrigerante y otros fluidos necesarios. Combustible: planificar las paradas para evitar quedarse sin gasolina durante el recorrido.

Además, quienes necesiten alquilar un automóvil deben considerar que el martes 24 y el miércoles 25 serán los días de mayor demanda para recoger vehículos, según Hertz, socio de alquiler de autos de AAA.