Millones de personas se preparan para viajar por carretera o avión durante Thanksgiving 2026 en Estados Unidos. Sin embargo, el pronóstico del tiempo anticipa varios episodios de lluvia, nieve y fuertes vientos que podrían complicar los desplazamientos en distintas regiones del país. Aunque no se espera que una sola tormenta afecte a gran parte del territorio durante el Día de Acción de Gracias, varios sistemas meteorológicos podrían provocar demoras en las carreteras y los aeropuertos, especialmente durante los días previos y el regreso a casa.

De acuerdo con AccuWeather, las condiciones más lluviosas se concentrarán en el sureste y la costa del Pacífico. También se esperan nevadas en zonas montañosas del oeste y posibles tormentas en la costa este después del feriado. El panorama podría cambiar dependiendo de la trayectoria y la intensidad de los sistemas que se desarrollen durante esa semana.

¿Qué estados podrían tener lluvia y nieve antes de Thanksgiving?

Los primeros inconvenientes podrían aparecer durante el fin de semana previo al feriado. Una posible tormenta costera amenaza con interrumpir el período seco que ha predominado en el noreste del país.

El sistema se desarrollaría a partir de las intensas lluvias e inundaciones que afectan a Florida y avanzaría hacia el norte por la costa de las Carolinas. Entre el sábado y el lunes, podría generar precipitaciones, fuertes vientos e inundaciones costeras.

Si la tormenta se desplaza más al norte, ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston podrían experimentar demoras en las carreteras y los aeropuertos entre el domingo y el lunes. Las condiciones más complicadas podrían durar alrededor de 24 horas en cada localidad.

Estos son algunos de los principales sectores que estarán bajo vigilancia durante la semana de Thanksgiving:

Región o estados Condiciones previstas Posibles inconvenientes Florida y las Carolinas Lluvias intensas y vientos Inundaciones y problemas en carreteras Nueva York, Pensilvania y Massachusetts Lluvia y ráfagas de viento Demoras en vuelos y desplazamientos Texas y la costa del golfo Lluvias y posibles tormentas eléctricas Acumulación de agua e inundaciones Washington, Oregón y California Lluvia en zonas bajas y nieve en montañas Retrasos y dificultades en carreteras Minnesota y otros estados del medio oeste Lluvias y algunas nevadas Condiciones variables para conducir

¿Qué ciudades podrían registrar más problemas durante los viajes?

A medida que aumente el movimiento de viajeros a comienzos de la próxima semana, otros sistemas meteorológicos podrían complicar los desplazamientos.

En el centro y el sur del país, una tormenta avanzará hacia Minneapolis y llevará lluvias a ciudades como Chicago, Detroit, St. Louis y Nashville. También se esperan precipitaciones y posibles tormentas eléctricas desde las llanuras del sur y la costa del golfo hasta el sureste.

La meteoróloga de AccuWeather Alyssa Glenny advirtió que los aguaceros más intensos podrían provocar acumulaciones de agua en las carreteras e inundaciones en sectores del sureste de Texas y la costa occidental del golfo de México.

Houston, Dallas, Atlanta y Charlotte figuran entre las ciudades donde podrían registrarse demoras en carreteras y aeropuertos. También se recomienda prestar atención a las condiciones de las autopistas I-10, I-45 e I-85.

En la costa del Pacífico, los sistemas de tormentas continuarán llevando lluvia a Washington, Oregón y el norte de California. Las zonas montañosas podrían recibir nevadas importantes, mientras que las precipitaciones en sectores de menor altitud dificultarían el tránsito.

Thanksgiving en Estados Unidos podría tener un regreso complicado por una posible tormenta en la costa este. | Foto por EFE/ Etienne Laurent

¿Dónde podría nevar y qué carreteras estarán bajo vigilancia?

Las nevadas más importantes se concentrarían en las Montañas Rocosas y las zonas elevadas de Sierra Nevada y las cordilleras de las Cascadas. También podrían aparecer algunos episodios de nieve en sectores del medio oeste superior.

Uno de los puntos que requiere especial atención es el paso Donner, en California, donde la nieve intensa y los fuertes vientos podrían reducir considerablemente la visibilidad y provocar cierres en la carretera interestatal I-80.

En el noroeste del país, la acumulación de agua podría complicar el tránsito por la I-5, especialmente en los alrededores de Seattle y Portland. También se esperan dificultades en algunas autopistas del área de la bahía de San Francisco.

En el sur de California, Los Ángeles y San Diego podrían recibir uno o dos episodios de lluvia. Además, las olas de gran tamaño podrían alcanzar algunas carreteras costeras y comunidades cercanas a las playas. La coincidencia con las mareas reales podría generar condiciones especialmente complicadas en determinados sectores del litoral.

El pronóstico del tiempo en Estados Unidos anticipa tormentas en varias regiones durante Thanksgiving. | Crédito: Pexels

¿Cómo estará el tiempo el Día de Thanksgiving 2026?

El jueves 26 de noviembre, fecha en que se celebrará Thanksgiving en Estados Unidos, algunas regiones todavía podrían experimentar precipitaciones.

El meteorólogo de largo alcance de AccuWeather Paul Pastelok señaló que existe una alta probabilidad de que llueva desde el norte de California hasta las zonas costeras del noroeste del país.

En el sureste se esperan lluvias y temperaturas frescas. Mientras tanto, alrededor de los Grandes Lagos y el valle de Ohio podrían registrarse condiciones frías y algunos chubascos de nieve.

Durante los días posteriores al feriado, las precipitaciones podrían continuar desde la costa superior de Texas hasta sectores de la costa atlántica del sur. También existe la posibilidad de que aparezcan nevadas ligeras en los Grandes Lagos y el interior del noreste.

¿Qué se espera para el regreso después de Thanksgiving?

Uno de los principales puntos de atención será el posible desarrollo de una tormenta en el este de EE.UU. después del feriado. Su intensidad y trayectoria determinarán qué tan complicados serán los viajes de regreso.

Según Pastelok, el sistema podría originarse en el golfo de México y desplazarse hacia la costa sureste y la región del Atlántico medio.

Si la tormenta es débil, podría dejar un breve período de lluvia antes de avanzar rápidamente hacia el océano. Después, ingresaría aire más frío y podrían aparecer nevadas alrededor de los Grandes Lagos.

Sin embargo, si el sistema adquiere mayor intensidad y sigue una trayectoria más al norte, las consecuencias podrían ser más amplias. El pronóstico contempla lluvias intensas en la costa atlántica y sectores de los valles de Tennessee y Ohio.

También podrían producirse inundaciones costeras y fuertes precipitaciones impulsadas por el viento. En las zonas elevadas de los Apalaches, incluso podría caer nieve húmeda y abundante.

Por ahora, el impacto definitivo dependerá de cómo evolucione esta tormenta durante los días posteriores a Thanksgiving.