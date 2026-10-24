Thanksgiving 2026 en EE.UU. tendrá lluvia, nieve y sol según el pronóstico de Old Farmer’s Almanac.| Crédito: Pexels
Thanksgiving 2026 en EE.UU. tendrá lluvia, nieve y sol según el pronóstico de Old Farmer’s Almanac.| Crédito: Pexels
Oscar Guerrero Tello
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La celebración de en estará acompañada por diferentes condiciones meteorológicas que podrían influir en los viajes familiares, las reuniones al aire libre y los desplazamientos durante el feriado. Aunque algunas ciudades tendrán cielos soleados y temperaturas agradables, otras podrían registrar lluvias, nevadas o un ambiente más frío hacia finales de noviembre. Estos cambios también podrían afectar las actividades tradicionales y obligar a los viajeros a tomar precauciones adicionales antes de salir de casa.

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Según el pronóstico de , para el jueves 26 de noviembre de 2026 anticipa una combinación de sol, lluvia y nieve en distintas partes del país. La previsión también incluye las condiciones esperadas durante la semana de Acción de Gracias y el fin de semana festivo, un periodo en el que millones de personas suelen viajar para reunirse con sus familiares.

¿Qué estados tendrán lluvia, nieve o sol en Thanksgiving 2026?

Estos son los principales pronósticos para el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre, según las ciudades y áreas incluidas en las previsiones regionales.

EstadosPronóstico para ThanksgivingTemperaturas
Maine, Vermont y New HampshireLluvia, con posibilidad de nieve cerca del feriadoTempladas el jueves; frío antes y después
Massachusetts, Rhode Island y ConnecticutLluviaTempladas
Nueva York y PensilvaniaLluvia; posibilidad de nieve en áreas del norte durante el fin de semanaTempladas el jueves
Maryland y Virginia OccidentalLluvias o cielos soleados, según la zonaCálidas o más frescas
Carolina del Norte, Carolina del Sur y GeorgiaLluvias y chubascosCálidas
FloridaChubascos después de un periodo soleadoCálidas
Ohio, Michigan, Indiana, Illinois y WisconsinLluvia o nieveFrías
MinnesotaCopos de nieve y chubascos de nieveFrías
Misuri, Iowa, Kansas y NebraskaLluvia y condiciones frescasFrescas
Tennessee, Misisipi, Alabama, Luisiana y ArkansasCielos soleadosFrescas
Oklahoma y norte de TexasSolCálidas
Sur de TexasPosibles lluviasCálidas
Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Colorado y MontanaCielos soleadosCálidas
Utah, Idaho y NevadaSol en el sur; posibles lluvias en el norteCálidas
Nuevo México y ArizonaCielos soleadosCálidas
Washington y OregónLluvia, con periodos de precipitaciones intensasTempladas
CaliforniaCielos soleados; más fresco en el norte y cálido en el surFrescas en el norte y cálidas en el sur
AlaskaLluvia en el sureste y nieve en otras áreasTempladas en el sureste y frías en el resto
HawáiChubascos aisladosTempladas

¿Qué estados podrían registrar nieve durante Thanksgiving 2026?

La nieve será uno de los factores que deberán considerar quienes viajen durante la semana festiva. El pronóstico contempla nevadas y chubascos de nieve en partes del Alto Medio Oeste, los Grandes Lagos, los Apalaches y el noreste.

Entre los estados que podrían verse afectados figuran Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Maine, aunque las condiciones dependerán de la ubicación específica y de la evolución del tiempo. Alaska también podría registrar nieve fuera de su franja suroriental.

Thanksgiving 2026 en EE.UU. podría traer nevadas a Minnesota, Wisconsin y partes del noreste. | Crédito: Pexels
Thanksgiving 2026 en EE.UU. podría traer nevadas a Minnesota, Wisconsin y partes del noreste. | Crédito: Pexels

¿Dónde se esperan lluvias durante el Día de Acción de Gracias?

Las precipitaciones podrían alterar los planes de quienes organicen cenas al aire libre, partidos de fútbol americano o desplazamientos por carretera. Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur figuran entre los estados con posibilidades de lluvia o chubascos.

También se pronostican precipitaciones en Washington y Oregón, donde podrían presentarse periodos de lluvia intensa. En el área de los Grandes Lagos, estados como Ohio, Michigan, Illinois, Indiana y Wisconsin podrían experimentar una combinación de lluvia y nieve.

En Texas, las condiciones serán distintas según la ubicación: el norte del estado tendría sol y temperaturas cálidas, mientras que en el sur existe la posibilidad de lluvias.

- Thanksgiving 2026 en EE.UU. tendrá temperaturas cálidas en Arizona y Nuevo México, pero lluvia en Florida y Washington. | Crédito: Pexels
- Thanksgiving 2026 en EE.UU. tendrá temperaturas cálidas en Arizona y Nuevo México, pero lluvia en Florida y Washington. | Crédito: Pexels

¿Qué estados tendrán temperaturas cálidas y cielos soleados?

Quienes busquen condiciones favorables para las reuniones al aire libre podrían encontrar mejores perspectivas en el suroeste y las Grandes Llanuras. El pronóstico contempla cielos soleados y temperaturas cálidas en Arizona, Nuevo México y partes de Texas y Oklahoma.

También se esperan condiciones soleadas en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Colorado y Montana. En California, el panorama será favorable para los desplazamientos, aunque el norte tendrá temperaturas más frescas que el sur.

En el sur de Estados Unidos, estados como Alabama, Misisipi y Luisiana podrían disfrutar de un Thanksgiving soleado, aunque con temperaturas más frescas que durante los días anteriores.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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