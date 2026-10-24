La celebración de Thanksgiving en Estados Unidos estará acompañada por diferentes condiciones meteorológicas que podrían influir en los viajes familiares, las reuniones al aire libre y los desplazamientos durante el feriado. Aunque algunas ciudades tendrán cielos soleados y temperaturas agradables, otras podrían registrar lluvias, nevadas o un ambiente más frío hacia finales de noviembre. Estos cambios también podrían afectar las actividades tradicionales y obligar a los viajeros a tomar precauciones adicionales antes de salir de casa.

Según el pronóstico de Old Farmer’s Almanac, para el jueves 26 de noviembre de 2026 anticipa una combinación de sol, lluvia y nieve en distintas partes del país. La previsión también incluye las condiciones esperadas durante la semana de Acción de Gracias y el fin de semana festivo, un periodo en el que millones de personas suelen viajar para reunirse con sus familiares.

¿Qué estados tendrán lluvia, nieve o sol en Thanksgiving 2026?

Estos son los principales pronósticos para el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre, según las ciudades y áreas incluidas en las previsiones regionales.

Estados Pronóstico para Thanksgiving Temperaturas Maine, Vermont y New Hampshire Lluvia, con posibilidad de nieve cerca del feriado Templadas el jueves; frío antes y después Massachusetts, Rhode Island y Connecticut Lluvia Templadas Nueva York y Pensilvania Lluvia; posibilidad de nieve en áreas del norte durante el fin de semana Templadas el jueves Maryland y Virginia Occidental Lluvias o cielos soleados, según la zona Cálidas o más frescas Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia Lluvias y chubascos Cálidas Florida Chubascos después de un periodo soleado Cálidas Ohio, Michigan, Indiana, Illinois y Wisconsin Lluvia o nieve Frías Minnesota Copos de nieve y chubascos de nieve Frías Misuri, Iowa, Kansas y Nebraska Lluvia y condiciones frescas Frescas Tennessee, Misisipi, Alabama, Luisiana y Arkansas Cielos soleados Frescas Oklahoma y norte de Texas Sol Cálidas Sur de Texas Posibles lluvias Cálidas Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Colorado y Montana Cielos soleados Cálidas Utah, Idaho y Nevada Sol en el sur; posibles lluvias en el norte Cálidas Nuevo México y Arizona Cielos soleados Cálidas Washington y Oregón Lluvia, con periodos de precipitaciones intensas Templadas California Cielos soleados; más fresco en el norte y cálido en el sur Frescas en el norte y cálidas en el sur Alaska Lluvia en el sureste y nieve en otras áreas Templadas en el sureste y frías en el resto Hawái Chubascos aislados Templadas

¿Qué estados podrían registrar nieve durante Thanksgiving 2026?

La nieve será uno de los factores que deberán considerar quienes viajen durante la semana festiva. El pronóstico contempla nevadas y chubascos de nieve en partes del Alto Medio Oeste, los Grandes Lagos, los Apalaches y el noreste.

Entre los estados que podrían verse afectados figuran Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Maine, aunque las condiciones dependerán de la ubicación específica y de la evolución del tiempo. Alaska también podría registrar nieve fuera de su franja suroriental.

Thanksgiving 2026 en EE.UU. podría traer nevadas a Minnesota, Wisconsin y partes del noreste. | Crédito: Pexels

¿Dónde se esperan lluvias durante el Día de Acción de Gracias?

Las precipitaciones podrían alterar los planes de quienes organicen cenas al aire libre, partidos de fútbol americano o desplazamientos por carretera. Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur figuran entre los estados con posibilidades de lluvia o chubascos.

También se pronostican precipitaciones en Washington y Oregón, donde podrían presentarse periodos de lluvia intensa. En el área de los Grandes Lagos, estados como Ohio, Michigan, Illinois, Indiana y Wisconsin podrían experimentar una combinación de lluvia y nieve.

En Texas, las condiciones serán distintas según la ubicación: el norte del estado tendría sol y temperaturas cálidas, mientras que en el sur existe la posibilidad de lluvias.

- Thanksgiving 2026 en EE.UU. tendrá temperaturas cálidas en Arizona y Nuevo México, pero lluvia en Florida y Washington. | Crédito: Pexels

¿Qué estados tendrán temperaturas cálidas y cielos soleados?

Quienes busquen condiciones favorables para las reuniones al aire libre podrían encontrar mejores perspectivas en el suroeste y las Grandes Llanuras. El pronóstico contempla cielos soleados y temperaturas cálidas en Arizona, Nuevo México y partes de Texas y Oklahoma.

También se esperan condiciones soleadas en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Colorado y Montana. En California, el panorama será favorable para los desplazamientos, aunque el norte tendrá temperaturas más frescas que el sur.

En el sur de Estados Unidos, estados como Alabama, Misisipi y Luisiana podrían disfrutar de un Thanksgiving soleado, aunque con temperaturas más frescas que durante los días anteriores.