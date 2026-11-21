Este jueves 26 de noviembre se celebrará el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Si necesitas comprar algún ingrediente que te faltó para la cena, buscar algo para llevar a una reunión con amigos o hacer un trámite pendiente, conviene que organices tus actividades con anticipación. Antes de salir de casa, revisa si el lugar al que piensas ir atenderá durante el feriado, ya que no todos los establecimientos y servicios funcionarán como un día habitual. Para evitar un viaje en vano, te contamos qué estará abierto y cerrado en Thanksgiving 2026.

¿Te falta algo para la cena o tienes una gestión pendiente? Revisa qué estará abierto y cerrado en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias (Foto: AFP)

¿QUÉ SUPERMERCADOS ABRIRÁN EN THANKSGIVING?

Entre las opciones para realizar compras de último momento figuran:

Kroger: abrirá, pero cerrará antes: entre las 3 p.m. y las 5 p.m. Sus farmacias y clínicas estarán cerradas.

abrirá, pero cerrará antes: entre las 3 p.m. y las 5 p.m. Sus farmacias y clínicas estarán cerradas. Whole Foods Market: la mayoría de sus tiendas abrirá con horario especial. La hora exacta dependerá de la sucursal; algunos locales anuncian atención de 7 a.m. a 1 p.m.

la mayoría de sus tiendas abrirá con horario especial. La hora exacta dependerá de la sucursal; algunos locales anuncian atención de 7 a.m. a 1 p.m. Food Lion: estará abierto de 7 a.m. a 3 p.m.

estará abierto de 7 a.m. a 3 p.m. Harris Teeter: abrirá hasta las 2 p.m.

abrirá hasta las 2 p.m. Dollar General: funcionará en su horario comercial habitual.

funcionará en su horario comercial habitual. Family Dollar: atenderá con normalidad, pero el horario variará según la ubicación.

atenderá con normalidad, pero el horario variará según la ubicación. Fred Meyer: abrirá hasta las 4 p.m.

abrirá hasta las 4 p.m. HEB: funcionará de 6 a.m. a 12 p.m. Sus farmacias permanecerán cerradas.

funcionará de 6 a.m. a 12 p.m. Sus farmacias permanecerán cerradas. Mercado de agricultores Sprouts: abierto desde las 7 a.m. hasta las 2 p.m.

abierto desde las 7 a.m. hasta las 2 p.m. Wegmans: sus tiendas abrirán hasta las 4 p.m.

Qué abre y qué cierra en Thanksgiving 2026: guía para organizar tus compras y trámites (Foto: AFP)

¿ATENDERÁN LOS BANCOS EN THANKSGIVING?

La mayoría de las sucursales bancarias estará cerrada, incluidas las de Bank of America, Chase, TD Bank y Capital One. Sin embargo, los cajeros automáticos y los servicios de banca digital seguirán disponibles.

¿HABRÁ CORREO Y ENTREGAS DE PAQUETES?

Los servicios regulares de correo y paquetería se suspenderán, aunque habrá excepciones para determinados envíos urgentes:

Servicio ¿Qué ocurrirá el 26 de noviembre? USPS Las oficinas postales estarán cerradas y no habrá reparto regular.

Habrá excepciones para servicios especiales, como Priority Mail Express. UPS No habrá recogidas ni entregas regulares.

UPS Express Critical seguirá disponible. FedEx Se suspenderán los servicios regulares de recogida y entrega.

FedEx Custom Critical será una excepción.

¿Y LAS OFICINAS PÚBLICAS, ESCUELAS Y OTROS SERVICIOS?

Las oficinas gubernamentales y las escuelas estarán cerradas por Thanksgiving.

¿QUÉ TIENDAS Y SERVICIOS ESTARÁN CERRADOS EN THANKSGIVING?

Las siguientes cadenas tienen previsto cerrar sus establecimientos este 26 de noviembre:

Categoría Cadenas que cerrarán Supermercados Aldi, Publix, Trader Joe’s y Hy-Vee Clubes de compras Costco, Sam’s Club y BJ’s Wholesale Club Grandes tiendas Walmart y Target Electrónica y tiendas departamentales Best Buy y Kohl’s Mejoras para el hogar Home Depot y Lowe’s

Cabe precisar que los cierres corresponden a las tiendas físicas. Algunas cadenas mantendrán sus promociones y compras por internet durante el feriado.