El Día de Acción de Gracias se acerca y muchas familias en Estados Unidos se preparan para reunirse el jueves 26 de noviembre. Si tienes previsto viajar o realizar actividades al aire libre, conviene estar atento al tiempo: The Old Farmer’s Almanac publicó un mapa con las regiones donde prevé nieve para el feriado y los días cercanos. Se trata de un pronóstico de largo plazo, no de una confirmación de nevadas en cada localidad. A continuación, te contamos dónde podría nevar en Thanksgiving.

El mapa de The Old Farmer’s Almanac anticipa nieve para Thanksgiving (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LAS REGIONES DONDE THE OLD FARMER’S ALMANAC PREVÉ NIEVE EN THANKSGIVING

El mapa de The Old Farmer’s Almanac para Thanksgiving Day 2026 señala nieve en el Alto Medio Oeste, lluvia y nieve en la región de los Grandes Lagos inferiores y posibles nevadas en buena parte de Alaska.

Hay que tener claro que no se habla de “nevadas confirmadas”, pues al tratarse de un pronóstico para el jueves 26 de noviembre, las condiciones pueden cambiar, precisa el sitio web de Almanac.

¿Dónde prevé nieve para el día de Thanksgiving?

Estas son las previsiones regionales sobre caída de nieve para Thanksgiving:

Región del almanaque ¿Qué prevé para el 26 de noviembre? Alto Medio Oeste (Upper Midwest) Nieve y ambiente frío. El desarrollo regional menciona copos y chubascos de nieve, con temperaturas inferiores a lo habitual. Grandes Lagos inferiores (Lower Lakes) Lluvia y nieve, con ambiente frío. Alaska Lluvia y temperaturas suaves en la franja del sureste conocida como panhandle; nieve y condiciones frías en el resto del estado.

Es posible que caiga nieve en algunas zonas del noreste, el corredor atlántico y los Apalaches, durante la semana de Acción de Gracias. Se esperan lluvias en el sureste, Florida, el noroeste del Pacífico y Hawái.

Noreste: prevé lluvia y temperaturas suaves el día de Thanksgiving , con posibilidad de nieve alrededor del feriado.

prevé lluvia y temperaturas suaves el día de , con posibilidad de nieve alrededor del feriado. Corredor atlántico: anuncia lluvia para el jueves y posible nieve en el norte de la región durante el fin de semana.

anuncia lluvia para el jueves y posible nieve en el norte de la región durante el fin de semana. Apalaches: menciona nieve en el norte antes del feriado y posibles copos durante el fin de semana, pero sol y temperaturas más cálidas para el jueves.

El mapa del pronóstico del tiempo de The Old Farmer’s Almanac para el Día de Acción de Gracias (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Ciudades de las regiones donde The Old Farmer’s Almanac prevé nieve para Thanksgiving

Estas son las ciudades que The Old Farmer’s Almanac incluye en las regiones donde su mapa prevé nieve o una combinación de lluvia y nieve para el jueves 26 de noviembre de 2026. Es importante aclarar que son referencias geográficas de cada región, no una confirmación de que nevará en todas ellas ese día. Por tanto, la recomendación es que antes consultes las previsiones locales actualizadas.

Región del almanaque Ciudades que menciona como referencia Alto Medio Oeste (Upper Midwest) Marquette y Green Bay; Duluth, Minneapolis e International Falls. Grandes Lagos inferiores (Lower Lakes) Syracuse, Rochester, Buffalo, Cleveland, Detroit, Indianapolis, Chicago y Milwaukee. Alaska, excepto la franja del sureste o panhandle The Old Farmer’s Almanac no enumera ciudades para esta región.

¿CÓMO PREDICE EL CLIMA THE OLD FARMER’S ALMANAC?

The Old Farmer’s Almanac elabora sus pronósticos de largo plazo mediante una fórmula propia que combina actividad solar, patrones climáticos históricos y meteorología. Compara condiciones del pasado con las actuales para anticipar tendencias de temperatura y precipitación.

Almanac explica que se apoya en tres disciplinas:

Ciencia solar: estudia las manchas solares y otras manifestaciones de la actividad del Sol.

estudia las manchas solares y otras manifestaciones de la actividad del Sol. Climatología: analiza los patrones del clima y sus antecedentes históricos.

analiza los patrones del clima y sus antecedentes históricos. Meteorología: estudia la atmósfera y sus condiciones.

También utiliza un método de comparación con períodos pasados, conocidos como análogos: busca situaciones parecidas a las actuales y analiza qué tiempo ocurrió después. Según su explicación metodológica, ajusta esas comparaciones por las diferencias entre períodos y por los cambios del clima. Además, considera pronósticos de modelos climáticos, aunque les asigna menos peso que a otros componentes de su método.

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