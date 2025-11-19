Thanksgiving en EE.UU. genera una fuerte demanda en el metro durante el Día de Acción de Gracias. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

En Estados Unidos, el Thanksgiving no solo trae cenas familiares, pavos horneados y reuniones que duran hasta la madrugada. También activa la operación de viaje más grande del año, un fenómeno que en 2025 romperá récords. Según proyecciones de la Asociación Automovilística Americana (AAA), más de 81.8 millones de personas recorrerán al menos 50 millas entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, una cifra histórica que supera por 1.6 millones el movimiento del año pasado.

Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, lo resume con claridad: “Día de Acción de Gracias es, por sí solo, el feriado más transitado del país”. Y no exagera. Para millones, viajar en esta fecha es casi una tradición familiar, incluso si eso implica enfrentar tráfico eterno, retrasos inesperados y cambios de último minuto con tal de llegar a casa.

Las horas pico del metro en EE.UU. se intensifican cada Día de Acción de Gracias por los viajes de Thanksgiving. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Aunque el desplazamiento por carretera será el protagonista, el aumento masivo de viajeros también impactará a quienes dependen del metro en las grandes ciudades. En sistemas como el de Nueva York, Washington D.C., Boston, Chicago o San Francisco, la afluencia se dispara en horas muy específicas, creando trayectos lentos, aglomeraciones, andenes saturados y demoras que pueden prolongarse más de lo habitual.

Mejores y peores horas para manejar en Thanksgiving 2025

De acuerdo con INRIX, el tráfico más pesado se espera durante la tarde del martes y la tarde del miércoles, justo antes del Día de Acción de Gracias.El domingo, día de retorno, será prácticamente congestionado todo el día.

La estrategia recomendada es simple: salir por la mañana.

Además, recuerda considerar:

  • Obras en carretera
  • Choques
  • Condiciones meteorológicas adversas

Y no olvides la regla esencial: “Reduce la velocidad y cámbiate de carril” para proteger a personal de emergencia y vehículos detenidos en la vía.

Fecha Peor tiempo de viaje Mejor momento para viajar 
Martes, 25 de noviembre 12:00 PM – 9:00 PM Antes de las 12:00 PM 
Miércoles, 26 de noviembre 11:00 - 20:00 Antes de las 11:00 AM 
Jueves, 27 de noviembre Se prevé un impacto mínimo en el tráfico.   
Viernes, 28 de noviembre 13:00 – 19:00 Antes de las 11:00 AM 
Sábado, 29 de noviembre 13:00 – 20:00 Antes de las 10:00 AM 
Domingo, 30 de noviembre 11:00 - 20:00 Antes de las 11:00 AM 
Lunes, 1 de diciembre 12:00 PM – 8:00 PM Después de las 8:00 PM 
Para conducir con menos estrés en EE.UU. durante Acción de Gracias, lo mejor es evitar las horas de mayor tráfico. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Congestión máxima por metro durante Thanksgiving

Metro Ruta Período de máxima congestión Tiempo estimado de viaje Aumento en comparación con lo típico 
Atlanta De Atlanta a Savannah  
vía I-16 E 		Domingo  
3:30 PM 		5 horas 16 minutos  53% 
Bostón De Boston a Hyannis  
vía Pilgrims Hwy S 		Jueves  
11:45 AM 		2 horas 0 minutos  108% 
Chicago De Indianápolis a Chicago  
vía I-65 N 		Domingo  
3:45 PM 		4 horas 8 minutos  57% 
Denver Pueblo a Denver  
vía I-25 N 		Martes  
5:30 PM 		2 horas 60 minutos  64% 
Detroit De Kalamazoo a Detroit  
vía I-94 E 		Martes  
4:30 PM 		2 horas 54 minutos  48% 
Houston De Galveston a Houston  
vía I-45 N 		Martes  
5:30 PM 		1 hora y 15 minutos  47% 
Los Ángeles De Los Ángeles a Bakersfield  
vía I-5 N 		Miércoles  
7:45 PM 		4 horas 10 minutos  147% 
Minneapolis De Eau Claire a Minneapolis  
vía I-94 Oeste 		Domingo  
4:45 PM 		1 hora 49 minutos  53% 
Nueva York De Nueva York a los Hamptons  
vía Long Island Expy E 		Martes  
4:30 PM 		4 horas 8 minutos  163% 
Filadelfia De Filadelfia a Baltimore/DC  
vía la I-95 Sur 		Domingo  
2:15 PM 		2 horas 38 minutos  85% 
Portland De Portland a Eugene  
vía I-5 S 		Viernes  
4:00 PM 		2 horas 43 minutos  61% 
San Diego De San Diego a Palm Springs  
vía I-15 N 		Miércoles  
5:00 PM 		4 horas 49 minutos  79% 
San Francisco De San Francisco a Santa Rosa  
vía US-101 N 		Martes  
7:15 PM 		2 horas 34 minutos  114% 
Seattle De Seattle a Bellingham  
vía I-5 N 		Martes  
6:45 PM 		3 horas 22 minutos  77% 
Tampa De Tampa a Orlando  
vía I-4 E 		Viernes  
2:45 PM 		2 horas 52 minutos  85% 
Washington, D.C. De Washington, D.C. a Baltimore 
 vía Balt/Wash Pkwy N 		Martes  
4:30 PM 		1 hora 50 minutos  166% 

