En Estados Unidos, el Thanksgiving no solo trae cenas familiares, pavos horneados y reuniones que duran hasta la madrugada. También activa la operación de viaje más grande del año, un fenómeno que en 2025 romperá récords. Según proyecciones de la Asociación Automovilística Americana (AAA), más de 81.8 millones de personas recorrerán al menos 50 millas entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, una cifra histórica que supera por 1.6 millones el movimiento del año pasado.
Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, lo resume con claridad: “Día de Acción de Gracias es, por sí solo, el feriado más transitado del país”. Y no exagera. Para millones, viajar en esta fecha es casi una tradición familiar, incluso si eso implica enfrentar tráfico eterno, retrasos inesperados y cambios de último minuto con tal de llegar a casa.
Aunque el desplazamiento por carretera será el protagonista, el aumento masivo de viajeros también impactará a quienes dependen del metro en las grandes ciudades. En sistemas como el de Nueva York, Washington D.C., Boston, Chicago o San Francisco, la afluencia se dispara en horas muy específicas, creando trayectos lentos, aglomeraciones, andenes saturados y demoras que pueden prolongarse más de lo habitual.
Mejores y peores horas para manejar en Thanksgiving 2025
De acuerdo con INRIX, el tráfico más pesado se espera durante la tarde del martes y la tarde del miércoles, justo antes del Día de Acción de Gracias.El domingo, día de retorno, será prácticamente congestionado todo el día.
La estrategia recomendada es simple: salir por la mañana.
Además, recuerda considerar:
- Obras en carretera
- Choques
- Condiciones meteorológicas adversas
Y no olvides la regla esencial: “Reduce la velocidad y cámbiate de carril” para proteger a personal de emergencia y vehículos detenidos en la vía.
|Fecha
|Peor tiempo de viaje
|Mejor momento para viajar
|Martes, 25 de noviembre
|12:00 PM – 9:00 PM
|Antes de las 12:00 PM
|Miércoles, 26 de noviembre
|11:00 - 20:00
|Antes de las 11:00 AM
|Jueves, 27 de noviembre
|Se prevé un impacto mínimo en el tráfico.
|Viernes, 28 de noviembre
|13:00 – 19:00
|Antes de las 11:00 AM
|Sábado, 29 de noviembre
|13:00 – 20:00
|Antes de las 10:00 AM
|Domingo, 30 de noviembre
|11:00 - 20:00
|Antes de las 11:00 AM
|Lunes, 1 de diciembre
|12:00 PM – 8:00 PM
|Después de las 8:00 PM
Congestión máxima por metro durante Thanksgiving
|Metro
|Ruta
|Período de máxima congestión
|Tiempo estimado de viaje
|Aumento en comparación con lo típico
|Atlanta
|De Atlanta a Savannah
vía I-16 E
|Domingo
3:30 PM
|5 horas 16 minutos
|53%
|Bostón
|De Boston a Hyannis
vía Pilgrims Hwy S
|Jueves
11:45 AM
|2 horas 0 minutos
|108%
|Chicago
|De Indianápolis a Chicago
vía I-65 N
|Domingo
3:45 PM
|4 horas 8 minutos
|57%
|Denver
|Pueblo a Denver
vía I-25 N
|Martes
5:30 PM
|2 horas 60 minutos
|64%
|Detroit
|De Kalamazoo a Detroit
vía I-94 E
|Martes
4:30 PM
|2 horas 54 minutos
|48%
|Houston
|De Galveston a Houston
vía I-45 N
|Martes
5:30 PM
|1 hora y 15 minutos
|47%
|Los Ángeles
|De Los Ángeles a Bakersfield
vía I-5 N
|Miércoles
7:45 PM
|4 horas 10 minutos
|147%
|Minneapolis
|De Eau Claire a Minneapolis
vía I-94 Oeste
|Domingo
4:45 PM
|1 hora 49 minutos
|53%
|Nueva York
|De Nueva York a los Hamptons
vía Long Island Expy E
|Martes
4:30 PM
|4 horas 8 minutos
|163%
|Filadelfia
|De Filadelfia a Baltimore/DC
vía la I-95 Sur
|Domingo
2:15 PM
|2 horas 38 minutos
|85%
|Portland
|De Portland a Eugene
vía I-5 S
|Viernes
4:00 PM
|2 horas 43 minutos
|61%
|San Diego
|De San Diego a Palm Springs
vía I-15 N
|Miércoles
5:00 PM
|4 horas 49 minutos
|79%
|San Francisco
|De San Francisco a Santa Rosa
vía US-101 N
|Martes
7:15 PM
|2 horas 34 minutos
|114%
|Seattle
|De Seattle a Bellingham
vía I-5 N
|Martes
6:45 PM
|3 horas 22 minutos
|77%
|Tampa
|De Tampa a Orlando
vía I-4 E
|Viernes
2:45 PM
|2 horas 52 minutos
|85%
|Washington, D.C.
|De Washington, D.C. a Baltimore
vía Balt/Wash Pkwy N
|Martes
4:30 PM
|1 hora 50 minutos
|166%
FUENTE: INRIX
