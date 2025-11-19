En Estados Unidos, el Thanksgiving no solo trae cenas familiares, pavos horneados y reuniones que duran hasta la madrugada. También activa la operación de viaje más grande del año, un fenómeno que en 2025 romperá récords. Según proyecciones de la Asociación Automovilística Americana (AAA), más de 81.8 millones de personas recorrerán al menos 50 millas entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, una cifra histórica que supera por 1.6 millones el movimiento del año pasado.

Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, lo resume con claridad: “Día de Acción de Gracias es, por sí solo, el feriado más transitado del país”. Y no exagera. Para millones, viajar en esta fecha es casi una tradición familiar, incluso si eso implica enfrentar tráfico eterno, retrasos inesperados y cambios de último minuto con tal de llegar a casa.

Aunque el desplazamiento por carretera será el protagonista, el aumento masivo de viajeros también impactará a quienes dependen del metro en las grandes ciudades. En sistemas como el de Nueva York, Washington D.C., Boston, Chicago o San Francisco, la afluencia se dispara en horas muy específicas, creando trayectos lentos, aglomeraciones, andenes saturados y demoras que pueden prolongarse más de lo habitual.

Mejores y peores horas para manejar en Thanksgiving 2025

De acuerdo con INRIX, el tráfico más pesado se espera durante la tarde del martes y la tarde del miércoles, justo antes del Día de Acción de Gracias.El domingo, día de retorno, será prácticamente congestionado todo el día.

La estrategia recomendada es simple: salir por la mañana.

Además, recuerda considerar:

Obras en carretera

Choques

Condiciones meteorológicas adversas

Y no olvides la regla esencial: “Reduce la velocidad y cámbiate de carril” para proteger a personal de emergencia y vehículos detenidos en la vía.

Fecha Peor tiempo de viaje Mejor momento para viajar Martes, 25 de noviembre 12:00 PM – 9:00 PM Antes de las 12:00 PM Miércoles, 26 de noviembre 11:00 - 20:00 Antes de las 11:00 AM Jueves, 27 de noviembre Se prevé un impacto mínimo en el tráfico. Viernes, 28 de noviembre 13:00 – 19:00 Antes de las 11:00 AM Sábado, 29 de noviembre 13:00 – 20:00 Antes de las 10:00 AM Domingo, 30 de noviembre 11:00 - 20:00 Antes de las 11:00 AM Lunes, 1 de diciembre 12:00 PM – 8:00 PM Después de las 8:00 PM

Congestión máxima por metro durante Thanksgiving

Metro Ruta Período de máxima congestión Tiempo estimado de viaje Aumento en comparación con lo típico Atlanta De Atlanta a Savannah

vía I-16 E Domingo

3:30 PM 5 horas 16 minutos 53% Bostón De Boston a Hyannis

vía Pilgrims Hwy S Jueves

11:45 AM 2 horas 0 minutos 108% Chicago De Indianápolis a Chicago

vía I-65 N Domingo

3:45 PM 4 horas 8 minutos 57% Denver Pueblo a Denver

vía I-25 N Martes

5:30 PM 2 horas 60 minutos 64% Detroit De Kalamazoo a Detroit

vía I-94 E Martes

4:30 PM 2 horas 54 minutos 48% Houston De Galveston a Houston

vía I-45 N Martes

5:30 PM 1 hora y 15 minutos 47% Los Ángeles De Los Ángeles a Bakersfield

vía I-5 N Miércoles

7:45 PM 4 horas 10 minutos 147% Minneapolis De Eau Claire a Minneapolis

vía I-94 Oeste Domingo

4:45 PM 1 hora 49 minutos 53% Nueva York De Nueva York a los Hamptons

vía Long Island Expy E Martes

4:30 PM 4 horas 8 minutos 163% Filadelfia De Filadelfia a Baltimore/DC

vía la I-95 Sur Domingo

2:15 PM 2 horas 38 minutos 85% Portland De Portland a Eugene

vía I-5 S Viernes

4:00 PM 2 horas 43 minutos 61% San Diego De San Diego a Palm Springs

vía I-15 N Miércoles

5:00 PM 4 horas 49 minutos 79% San Francisco De San Francisco a Santa Rosa

vía US-101 N Martes

7:15 PM 2 horas 34 minutos 114% Seattle De Seattle a Bellingham

vía I-5 N Martes

6:45 PM 3 horas 22 minutos 77% Tampa De Tampa a Orlando

vía I-4 E Viernes

2:45 PM 2 horas 52 minutos 85% Washington, D.C. De Washington, D.C. a Baltimore

vía Balt/Wash Pkwy N Martes

4:30 PM 1 hora 50 minutos 166%

FUENTE: INRIX

