Si vives en la ciudad de Nueva York y tienes un presupuesto limitado para celebrar el Día de Acción de Gracias, el próximo 26 de noviembre, hay una buena noticia: habrá repartos gratuitos de comida caliente, pavos y otros alimentos. Además, para Navidad se anunciaron programas de regalos infantiles para apoyar a las familias. A continuación, te contamos dónde se realizarán las entregas de alimentos y cómo consultar las opciones de ayuda navideña.
AYUDAS PARA FAMILIAS EN THANKSGIVING Y NAVIDAD 2026
En la ciudad de Nueva York hay repartos anunciados de pavos, alimentos, comidas calientes y abrigos para Thanksgiving de 2026. Para Navidad, también se han anunciado programas de regalos infantiles.
¿Dónde repartirán comida y pavos para Thanksgiving?
Estos son algunos de los eventos publicados, ordenados por distrito, según el sitio web amNY. Antes de acudir, confirma si necesitas inscripción y si quedan suministros.
|Distrito y organización o evento
|Fecha y horario
|Dirección
|¿Qué entregarán y condiciones?
|Manhattan: The Interchurch Center
|19 de noviembre, desde las 2 p. m.
|475 Riverside Drive
|Pavos y abrigos gratuitos por orden de llegada, hasta agotar existencias.
|Manhattan: Melba’s Restaurant
|23 de noviembre, de 5 a 7 p. m.
|300 W. 114th Street
|Reparto público de pavos; la organización prevé entregar aproximadamente 1,000.
|Manhattan: Harlem Grown
|24 de noviembre, de 11 a. m. a 4 p. m.
|116 W. 134th Street
|Paquetes con pavo congelado, acompañamientos y productos frescos para preparar la cena.
|Bronx: Hunts Point Community Partnership
|19 de noviembre, desde las 3:30 p. m.
|890 Garrison Avenue
|Un pavo por familia, además de frutas y verduras. Piden llevar bolsas o carrito.
|Bronx: Interfaith Turkey Giveaway
|20 de noviembre, desde las 3 p. m.
|Masjidus Sabur, 2975 Bainbridge Avenue
|Pavos, comidas calientes, artículos para el invierno y otros apoyos.
|Brooklyn: BHRAGS Home Care
|20 de noviembre, de 12 a 5 p. m.
|2005 Nostrand Avenue
|Un pavo y acompañamientos por familia, hasta agotar existencias.
|Brooklyn: Pilgrim Cathedral of East New York
|21 de noviembre, desde las 11 a. m.
|590 New Lots Avenue
|Pavos y alimentos para personas mayores y familias, hasta agotar existencias.
|Brooklyn: NeighborsGiving
|23 de noviembre, desde el mediodía
|249 Empire Boulevard
|Un pavo por hogar, hasta agotar existencias. Requiere inscripción previa.
|Queens: Morning Star Missionary Baptist Church
|21 de noviembre, de 11 a. m. a 2 p. m.
|114-44 Merrick Boulevard
|Pavo, pollo, rabo de res y verduras, según disponibilidad. El anuncio establece una opción de proteína por hogar e invita a registrarse.
|Queens: distribución en Jackson Heights
|21 de noviembre, con turnos desde las 11 a. m.
|77-02 37th Avenue
|Pavos, productos de despensa y comidas calientes; también habrá recursos para embarazadas y familias con bebés. Confirma el turno correspondiente.
|Staten Island: St. Paul’s Church
|19 de noviembre, de 10 a. m. a 12 p. m.
|7558 Amboy Road
|Reparto gratuito de pavos. Información: 718-948-9334.
|Staten Island: evento en PS 44
|21 de noviembre, de 12 a 3 p. m.
|80 Maple Parkway
|Pavo halal gratuito y mesas de información de salud.
¿Dónde habrá comidas preparadas?
Para quienes buscan una comida lista para consumir, no un pavo para cocinar, también figuran estas opciones:
- Manhattan, Tompkins Square Park: comida de origen vegetal el 22 de noviembre, de 2 p.m. a 4 p.m., en East 9th Street y Avenue B.
- Manhattan, Xavier Mission: cena de Thanksgiving para personas mayores y personas con discapacidad el 26 de noviembre, de 12 p.m. a 2 p.m., en 55 W. 15th Street.
- Brooklyn, 1248 Flatbush Avenue: almuerzo comunitario gratuito el 26 de noviembre, de 10 a.m. a 1 p.m.
¿Dónde repartirán juguetes y ayudas para Navidad?
- El Ejército de Salvación de Greater New York: anunció alimentos, comidas y regalos para niños por Navidad. Sus programas abarcan la ciudad de Nueva York, el valle inferior del Hudson y Long Island. Aún no tiene un calendario completo de entrega de juguetes por centro, por lo que se desconoce dónde inscribirse, las edades admitidas y los requisitos.
- Abrigos y otros artículos para familias: Find Community Connection Project realizará una jornada de alimentos y recursos familiares el 21 de noviembre, de 2 p.m. a 5 p.m., en Nostrand y Park Avenues, Brooklyn. El anuncio incluye abrigos, artículos esenciales e información sobre servicios de apoyo.
¿CÓMO ENCONTRAR ALIMENTOS Y SOLICITAR OTRAS AYUDAS?
Para localizar una despensa o cocina comunitaria cercana, consulta FoodHelp.nyc o llama al 311 y solicita información sobre “food pantries” o “emergency food assistance”.
Para preguntar por SNAP, el programa de asistencia para comprar alimentos, puedes llamar al 718-557-1399. La ayuda depende de cumplir sus requisitos.
Para WIC, dirigido a embarazadas, mujeres en período de lactancia, bebés y niños menores de cinco años que reúnen los requisitos, la línea indicada es 800-522-5006.
Para los eventos con registro, confirma tu cupo antes de desplazarte. Cuando el anuncio no especifique requisitos, eso no garantiza que la entrega sea sin inscripción o que haya productos para todas las personas que lleguen.