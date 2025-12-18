Un inusual fenómeno meteorológico conocido como ‘The Blob’ ha encendido las alarmas en Chicago , ya que traería el riesgo de nevadas históricas y temperaturas gélidas, condiciones climática distintas a las que están acostumbrados sus ciudadanos. ¿Realmente de qué trata y por qué genera preocupación entre los expertos en climatología?

Este fenómeno meteorológico podría causar el mismo panorama climático de lo que se registró en el invierno del 1 de diciembre del 2013 hasta el 10 de febrero del 2014 en esta ciudad: 23 noches con temperaturas bajo cero y con nevadas cada dos días durante dos meses.

En enero del periodo comprendido, cayó un metro de nieve en enero y el total invernal alcanzó los 1,70 metros. Esta cifra generó asombro entre los climatólogos del Servicio Meteorológico Nacional NWS, por sus siglas en inglés) de Romeoville, ya que lo habitual sería un promedio de 75 centímetros.

No sería lo único. Según información de CBS News, existió al menos una pulgada de nieve en el Aeropuerto O’Hare entre el 18 de enero al 10 de marzo, lo que significa una racha de 52 días y la undécima más larga registrada en la ciudad.

A causa de 'The Blob', Chicago podría presenciar nevadas históricas y temperaturas gélidas. (Foto: Jorge Muñoz / Univision)

En qué consiste ‘The Blob’, el fenómeno que causa preocupación en Chicago

También conocida como ‘Mancha Cálida’, se trata de una ola de calor marina que posee temperaturas oceánicas mucho más elevadas de lo habitual en un periodo prolongado. Esta condición no solo impacta en el clima, también en la fauna y la economía.

Un reciente estudio demostró que el aumento del calentamiento en el Ártico está relacionado a estas olas de calor marinas. Según datos del NOAA, las temperatura media de la superficie del mar en el Océano Pacífico Norte batió récords a mediados del 2025, alcanzado valores de 68°F.

'The Blob' ocasionaría descensos en los valores en Chicago durante estos días. (Crédito: EFE)

Para los expertos en meteorología, se podría repetir el patrón para fines de 2025 e inicios del 2026: cresta cálida en el oeste e intrusiones frecuentes de aire ártico y nieve por efecto lago sobre Chicago y los Grandes Lagos.

Aunque el evento de mancha cálida tiene probabilidades de que Chicago presente un invierno con más nieve, también existirán otros factores que influyan en las acumulaciones de la ciudad.

