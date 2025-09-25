The Pokémon Company se pronunció luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicara un video con temática de la famosa franquicia japonesa para destacar los operativos migratorios realizados por agentes del Servicio de Inmigración (ICE).

En el material, difundido en la cuenta oficial del DHS en la plataforma X, se utilizaron secuencias del anime, la figura de Ash Ketchum y la canción principal de Pokémon, cuya letra incluye la frase “Gotta catch ‘em all” (en español: “Hay que atraparlos a todos”).

El montaje mostraba imágenes de arrestos efectuados por agentes migratorios, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.

Ante la polémica, la compañía emitió un comunicado en el que subrayó que no participó en la creación ni en la distribución del video. “Nuestra empresa no participó en la creación ni distribución de este contenido, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual”, señaló Pokémon.

Hasta este miércoles, el video había superado las 72.000 visualizaciones y generó un fuerte rechazo entre defensores de los inmigrantes y seguidores de la franquicia. Sin embargo, la empresa no aclaró si emprenderá acciones legales contra el DHS o si solicitará el retiro del contenido.

Las imágenes muestran a los detenidos en cartas de Pokémon que incluyen sus supuestos delitos y las banderas de sus países. | Crédito: @DHSgov / X

El caso también destapó otra controversia. El comediante estadounidense Theo Von, de ascendencia nicaragüense y cercano al presidente Donald Trump, acusó a la agencia de utilizar su nombre sin autorización en otro video.

“DHS, yo no aprobé que me usaran en esto. Sé que ustedes saben mi dirección, así que manden un cheque. Y por favor bajen esto y déjenme fuera de sus videos ‘bombazos’ de deportación”, escribió Von en su cuenta de X.

Nintendo, conocida por proteger con rigor su propiedad intelectual, respondió al polémico video que ICE usó para celebrar redadas. | Crédito: Yuichi YAMAZAKI / AFP

No es la primera vez que el DHS ha sido señalado por recurrir a marcas reconocidas o figuras públicas para respaldar sus campañas en redes sociales. Sin embargo, el uso de Pokémon, una franquicia global con millones de seguidores, elevó la controversia a un nivel internacional.

