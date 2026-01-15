El tiempo en Florida para el jueves 15 de enero de 2026 vendrá marcado por un ambiente más frío de lo habitual para el estado, especialmente en el norte y el interior, con madrugadas cercanas a valores de helada en algunas zonas, mientras que en el sur el clima seguirá siendo más templado. Aun así, seguirá siendo un día en el que, con la ropa adecuada, se podrá disfrutar de actividades al aire libre, sobre todo en áreas costeras del sur y sureste.​

Panorama general del tiempo en Florida hoy jueves 15 de enero

Durante enero de 2026, Florida presenta en promedio temperaturas mínimas cercanas a 12 °C y máximas de hasta 21 °C, con entre 3 y 8 días de lluvia en el mes , lo que configura un invierno suave en comparación con otros estados de Estados Unidos. Sin embargo, un cambio de patrón a mediados de mes está trayendo aire más frío, con previsiones de un notable descenso térmico y posibles heladas en zonas del norte e interior hacia el entorno del jueves 15.​

Para este día, el tiempo en Florida jueves 15 de enero de 2026 se podría resumir así:

Norte y noroeste (Jacksonville, Tallahassee): ambiente frío para los estándares de Florida, con mínimas en torno a valores de 20 °F (cercanos a -6 °C) en la madrugada y máximas contenidas.​

ambiente frío para los estándares de Florida, con mínimas en torno a valores de 20 °F (cercanos a -6 °C) en la madrugada y máximas contenidas.​ Centro (Orlando y alrededores): descenso claro de temperaturas, con amaneceres en los 30 °F (cerca de 0–4 °C) y máximas moderadas durante el día.​

descenso claro de temperaturas, con amaneceres en los 30 °F (cerca de 0–4 °C) y máximas moderadas durante el día.​ Sur y Keys (Miami, Palm Beach, zona de los Cayos): tiempo más templado, con mínimas bastante más suaves y máximas que se mantendrán agradables, aunque más frescas que en un inicio de mes cálido.​

Tabla orientativa del tiempo en Florida jueves 15/01/2026

A continuación, una aproximación de cómo podría comportarse el tiempo en Florida jueves 15 de enero de 2026 en algunas ciudades representativas, combinando promedios de enero y la señal de entrada de aire frío de mediados de mes.

Ciudad (Florida) Tiempo previsto jueves 15 enero 2026 Temp. máxima aprox. Temp. mínima aprox. Jacksonville Cielo variable, muy frío al amanecer 10–14 °C (50–57 °F) -3–1 °C (25–34 °F) Tallahassee Estable, riesgo de helada interior 9–13 °C (48–55 °F) -4–0 °C (24–32 °F) Orlando Fresco, con mañana fría y tarde suave 15–20 °C (59–68 °F) 2–5 °C (36–41 °F) Lake Buena Vista Similar a Orlando, frío temprano, templado de día 15–20 °C (59–68 °F) 3–6 °C (37–43 °F) Tampa / Holiday Fresco, algo ventoso, baja probabilidad de lluvia 14–18 °C (57–64 °F) 7–9 °C (45–48 °F) Miami Suave y seco, nubes y claros 22–24 °C (72–75 °F) 13–17 °C (56–63 °F) Palm Beach Agradable, con brisa, sin frío acusado 22–24 °C (72–75 °F) 14–18 °C (57–64 °F) Florida Keys Ambiente templado, ideal para exteriores 22–25 °C (72–77 °F) 16–19 °C (61–66 °F)

FAQs sobre el tiempo en Florida jueves 15 de enero de 2026

¿Va a hacer frío en Florida el jueves 15 de enero de 2026?

Sí, especialmente en el norte y el interior del estado, donde una irrupción de aire frío puede llevar las mínimas a valores cercanos a la helada, algo poco habitual pero posible en episodios de enero. En el centro hará fresco al amanecer y más agradable a mediodía, mientras que en el sur el ambiente seguirá siendo templado.​

¿Qué ropa es recomendable para ese día?

Para el norte y el centro de Florida conviene llevar varias capas, incluyendo abrigo ligero o chaqueta cortavientos, gorro y quizá guantes si se sale muy temprano o se está mucho tiempo a la intemperie. En el sur bastará con ropa de entretiempo (manga larga ligera y alguna sudadera), sin olvidar una capa extra para las noches algo más frescas.​

¿Lloverá en Florida el jueves 15 de enero de 2026?

Los pronósticos apuntan más a un episodio de frío seco que a lluvias generalizadas, por lo que la probabilidad de lluvia ese día es en general baja, salvo algún chubasco aislado. De todos modos, siempre es recomendable revisar el radar y el pronóstico de 24–48 horas en AccuWeather o weather.com por si se forman sistemas locales.​

¿Dónde consultar el pronóstico detallado y avisos oficiales?

Puedes seguir la evolución del tiempo en Florida jueves 15 de enero de 2026 en plataformas como eltiempo.es (versión en español), AccuWeather y The Weather Channel (weather.com), que ofrecen pronóstico por horas, mapas y alertas de frío o viento. Estas fuentes se nutren de datos oficiales y son una referencia fiable para residentes y turistas que necesitan planificar desplazamientos, parques temáticos o actividades al aire libre.