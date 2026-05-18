Un mal tiempo se hará presente para este inicio de semana en Estados Unidos con condiciones climáticas severas, obligando a los habitantes del país a prestar atención a las alertas de los servicios de meteorología y tomar precauciones desde ahora. De acuerdo a los recientes pronósticos, es altamente probable que ciertos estados del país registren tormentas, fuertes vientos y granizos de gran tamaño. Para que descubras qué áreas resultarán afectadas, te invitamos a informarte en los siguientes párrafos.

La alerta está señalada en los estados que conforman desde las Grandes Llanuras hasta el Alto Medio Oeste. Según Accuweather , es posible que esta franja registre múltiples tornados, fuertes ráfagas de viento y granizo de gran tamaño.

“Teniendo en cuenta que el domingo (17 de mayo) se registraron cerca de dos docenas de tornados, se espera que el lunes sea aún más activo. Podría haber al menos dos docenas de tornados hasta el lunes (18 de mayo) por la noche, con la posibilidad de que lleguen a ser entre 40 y 50″, especificó Bernie Rayno, meteorólogo jefe del medio citado.

Ante esta alerta, las autoridades realizan un llamado a los residentes desde Oklahoma hasta Wisconsin para que activen las alertas de clima extremo en sus dispositivos móviles .

Existe la posibilidad de, al menos, dos docenas de tornados hasta la noche del lunes 18 de mayo en una docena de estados. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Además de los tornados, la región centro del país también puede experimentar ráfagas de viento cuyas velocidades alcanzarían hasta los 120 o 137 km/h ; dicho registro equivaldría a la fuerza de un huracán de categoría 1.

Este clima severo también afectará a la mayor parte de Michigan y sectores de Illinois, Indiana y Ohio, con tormentas intensas en el valle de Ohio que amenazan con causar inundaciones repentinas. Asimismo, el paso de este sistema sobre los principales aeropuertos de la región elevará el riesgo de cancelaciones y demoras en los vuelos.

Granizo al tamaño de pelotas de golf

El granizo no será ajeno para este mal tiempo que se registrará en la región centro de Estados Unidos; es más, se espera que esta precipitación sólida de hielo a causa de los sistemas de tormentas presente un tamaño capaz de generar daño a los transeúntes y vehículos.

“Se espera un granizo del tamaño de pelotas de golf a pelotas de béisbol hasta la noche del lunes”, declaró Peyton Simmers, meteorólogo de Accuweather.

Se espera que la caída de este granizo tenga un tamaño considerable capaz de generar daño a las personas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias en el este de EE. UU.

Accuweather puntualizó que el martes 19 y miércoles 20 de mayo se registrarán tormentas eléctricas menos intensas ; sin embargo, una sola tempestad severa es capaz de ocasionar riesgos y daños focalizados en la zona este del país.

El principal peligro durante ambas jornadas estará provocado por los fuertes vientos, tormentas eléctricas y lluvias intensas, específicamente en el estado de Nueva York y partes del sur de Nueva Inglaterra.

Los aguaceros provocados por las precipitaciones no solo reducirán la visibilidad de los conductores; también causarán encharcamientos e inundaciones repentinas en calles y carreteras.

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