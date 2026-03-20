Los agentes de la TSA en EE.UU. siguen laborando pese a no cobrar sus salarios. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP
Los agentes de la TSA en EE.UU. siguen laborando pese a no cobrar sus salarios. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Viajar por avión en Estados Unidos se ha vuelto un dolor de cabeza para quienes esperan pasar por los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (). Con un cierre parcial del Gobierno que ya lleva semanas, los agentes de la TSA no han recibido su salario completo desde mediados de febrero, cuando expiró el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Esta situación ha generado largas filas en los aeropuertos y retrasos que afectan tanto a vuelos nacionales como internacionales, mientras los viajeros buscan estrategias para minimizar el tiempo en los puntos de control y adaptarse a esta inesperada dificultad durante sus desplazamientos.

MIRA TAMBIÉN:

Los empleados de la TSA continúan trabajando a pesar de la falta de pago, pero la escasez de personal se ha hecho evidente, provocando tiempos de espera más prolongados en muchos aeropuertos importantes del país. La situación ha generado preocupación entre pasajeros frecuentes y familias que dependen de vuelos puntuales para sus planes de viaje, especialmente durante los fines de semana y los días con mayor tránsito aéreo.

Los tiempos de espera de la TSA se han extendido en varios aeropuertos. | Crédito: AFP
Los tiempos de espera de la TSA se han extendido en varios aeropuertos. | Crédito: AFP

Tiempos de espera de la TSA hoy, viernes 20 de marzo

A continuación, te mostramos los tiempos de espera reportados hoy, viernes 20 de marzo, en algunos de los principales aeropuertos de EE.UU., según la última actualización de la TSA:

CódigoAeropuertoTiempo máximo de espera
IAHGeorge Bush Intercontinental Airport
Houston, Texas		150 min.
20 de marzo, 8:18 a.m.
ATLHartsfield-Jackson Atlanta International Airport
Atlanta		80 min.
20 de marzo, 8:23 a.m.
JFKJohn F. Kennedy International Airport
Nueva York		35 min.
20 de marzo, 8:22 a.m.
SLCSalt Lake City International Airport
Salt Lake City, Utah		30 min.
20 de marzo, 8:23 a.m.
LGALaGuardia Airport
Nueva York		30 min.
20 de marzo, 8:22 a.m.
DENDenver International Airport
Denver, Colorado		29 min.
20 de marzo, 8:23 a.m.
EWRNewark Liberty International Airport
Newark, Nueva Jersey		23 min.
20 de marzo, 8:22 a.m.
MSPMinneapolis-St. Paul International Airport
Minneapolis–St. Paul, Minnesota		20 min.
20 de marzo, 8:20 a.m.
MCOOrlando International Airport
Orlando, Florida		19 min.
20 de marzo, 8:19 a.m.
DFWDallas Fort Worth International Airport
Dallas–Fort Worth, Texas		18 min.
20 de marzo, 8:23 a.m.
MIAMiami International Airport
Miami		17 min.
20 de marzo, 8:22 a.m.
HOUWilliam P. Hobby Airport
Houston, Texas		9 min.
20 de marzo, 8:18 a.m.

¿Qué pasa si pierdes tu vuelo en la fila de seguridad?

Aquí es donde muchos viajeros se llevan una sorpresa. Según , si pierdes tu vuelo por quedarte atascado en la fila de seguridad, no debes esperar automáticamente un reembolso por parte de la aerolínea.

Las políticas son claras: las aerolíneas están obligadas a reembolsar un boleto solo cuando el problema es directamente responsabilidad suya, como cancelaciones, cambios o retrasos significativos del vuelo. Sin embargo, las filas de seguridad forman parte de la operación del aeropuerto, no de la aerolínea.

Esto significa que los retrasos en los controles de la TSA no califican como motivo para recibir un reembolso.

Muchos viajeros expresan su frustración con las largas filas en los controles de seguridad de la TSA. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Muchos viajeros expresan su frustración con las largas filas en los controles de seguridad de la TSA. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Opciones limitadas para los pasajeros

Aunque no exista la obligación de devolver el dinero, en algunos casos las aerolíneas pueden ofrecer alternativas. Entre ellas:

  • Reubicación en un vuelo posterior
  • Créditos de viaje para futuras reservas

Eso sí, estas opciones dependen de la política de cada aerolínea y de la disponibilidad en ese momento.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC