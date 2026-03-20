Viajar por avión en Estados Unidos se ha vuelto un dolor de cabeza para quienes esperan pasar por los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Con un cierre parcial del Gobierno que ya lleva semanas, los agentes de la TSA no han recibido su salario completo desde mediados de febrero, cuando expiró el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Esta situación ha generado largas filas en los aeropuertos y retrasos que afectan tanto a vuelos nacionales como internacionales, mientras los viajeros buscan estrategias para minimizar el tiempo en los puntos de control y adaptarse a esta inesperada dificultad durante sus desplazamientos.

Los empleados de la TSA continúan trabajando a pesar de la falta de pago, pero la escasez de personal se ha hecho evidente, provocando tiempos de espera más prolongados en muchos aeropuertos importantes del país. La situación ha generado preocupación entre pasajeros frecuentes y familias que dependen de vuelos puntuales para sus planes de viaje, especialmente durante los fines de semana y los días con mayor tránsito aéreo.

Los tiempos de espera de la TSA se han extendido en varios aeropuertos. | Crédito: AFP

Tiempos de espera de la TSA hoy, viernes 20 de marzo

A continuación, te mostramos los tiempos de espera reportados hoy, viernes 20 de marzo, en algunos de los principales aeropuertos de EE.UU., según la última actualización de la TSA:

Código Aeropuerto Tiempo máximo de espera IAH George Bush Intercontinental Airport

Houston, Texas 150 min.

20 de marzo, 8:18 a.m. ATL Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport

Atlanta 80 min.

20 de marzo, 8:23 a.m. JFK John F. Kennedy International Airport

Nueva York 35 min.

20 de marzo, 8:22 a.m. SLC Salt Lake City International Airport

Salt Lake City, Utah 30 min.

20 de marzo, 8:23 a.m. LGA LaGuardia Airport

Nueva York 30 min.

20 de marzo, 8:22 a.m. DEN Denver International Airport

Denver, Colorado 29 min.

20 de marzo, 8:23 a.m. EWR Newark Liberty International Airport

Newark, Nueva Jersey 23 min.

20 de marzo, 8:22 a.m. MSP Minneapolis-St. Paul International Airport

Minneapolis–St. Paul, Minnesota 20 min.

20 de marzo, 8:20 a.m. MCO Orlando International Airport

Orlando, Florida 19 min.

20 de marzo, 8:19 a.m. DFW Dallas Fort Worth International Airport

Dallas–Fort Worth, Texas 18 min.

20 de marzo, 8:23 a.m. MIA Miami International Airport

Miami 17 min.

20 de marzo, 8:22 a.m. HOU William P. Hobby Airport

Houston, Texas 9 min.

20 de marzo, 8:18 a.m.

¿Qué pasa si pierdes tu vuelo en la fila de seguridad?

Aquí es donde muchos viajeros se llevan una sorpresa. Según USA Today, si pierdes tu vuelo por quedarte atascado en la fila de seguridad, no debes esperar automáticamente un reembolso por parte de la aerolínea.

Las políticas son claras: las aerolíneas están obligadas a reembolsar un boleto solo cuando el problema es directamente responsabilidad suya, como cancelaciones, cambios o retrasos significativos del vuelo. Sin embargo, las filas de seguridad forman parte de la operación del aeropuerto, no de la aerolínea.

Esto significa que los retrasos en los controles de la TSA no califican como motivo para recibir un reembolso.

Muchos viajeros expresan su frustración con las largas filas en los controles de seguridad de la TSA. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Opciones limitadas para los pasajeros

Aunque no exista la obligación de devolver el dinero, en algunos casos las aerolíneas pueden ofrecer alternativas. Entre ellas:

Reubicación en un vuelo posterior

en un vuelo posterior Créditos de viaje para futuras reservas

Eso sí, estas opciones dependen de la política de cada aerolínea y de la disponibilidad en ese momento.

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