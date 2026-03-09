Si estás planificado realizar un viaje en los próximos días desde Estados Unidos, no sería una buena opción. Diversos aeropuertos de este país están atravesando una crisis operativa que se está visualizando en esperas agotadoras y extensas filas; esto resultaría que una gran cantidad de pasajeros pierdan sus vuelos. ¿Cuál es la razón de este escenario y cuáles son los aeropuertos donde la situación es más crítica? En esta nota, quiero revelarte las razones detrás de este panorama.

La problemática ha sido registrada por decenas de usuarios este lunes 9 de marzo. Éstos no dudaron en grabar la caótica situación y exponerlo en redes sociales. Desafortunadamente, varios han reportado que perdieron sus vuelos.

Lo sorpresivo es que, actualmente, Estados Unidos no está atravesando condiciones meteorológicas que impidan el traslado de aviones, ya que la temporada de primavera ha llegado al país. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lee los siguientes párrafos.

Decenas de pasajeros han manifestado su malestar por la caótica situación que se están registrando en varios aeropuertos del país. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué está ocurriendo en los aeropuertos de EE.UU. este lunes 9 de marzo

De acuerdo a una información emitida por N+ Univision , esta situación que afecta considerablemente a decenas de pasajeros se debe al cierre de diversas funciones que competen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El cierre parcial del gobierno federal comenzó el pasado 14 de febrero del 2026, tras no lograr un consenso en el Congreso respecto a la aprobación del presupuesto y el abordaje de diversos temas migratorios.

La paralización tuvo un impacto en las operaciones del DHS. En particular, se han visto perjudicado los recursos destinado al Departamento de Transporte, ocasionando que sus trabajadores dejen de asistir a sus puestos al no recibir salarios.

La falta de personal en los puntos de inspección de seguridad en estos aeropuertos está generando un aglomerado de usuarios. Por consecuente, una gran parte de los pasajeros están expuestos a perder sus vuelos por la demora en las filas.

Por el cierre de diversas funciones del DHS ha ocasionado la caótica situación en los aeropuertos de EE.UU. durante la jornada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué aeropuertos de EE.UU. están reportando demoras este lunes 9 de marzo

Los aeropuertos de Los Ángeles, Houston, Atlanta, Charlotte y Nueva Orleans han reportado afectaciones en sus itinerarios, registrando demoras en sus operaciones de vuelo durante la jornada. Algunos de los pasajeros situados en estos espacios recomiendan a otros usuarios en salir entre 3 y 5 horas de anticipación para evitar este inconveniente.

