La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado un paso decisivo para el futuro del transporte en la ciudad de Nueva York. La fase de ingeniería y diseño del proyecto Interborough Express (IBX) ha comenzado oficialmente, marcando un avance monumental en el desarrollo de una nueva línea de tránsito rápido.

Este proyecto transformador promete conectar a las comunidades históricamente desatendidas de Brooklyn y Queens, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y facilitando la movilidad para miles de neoyorquinos. A continuación, te contamos los detalles clave de este esperado tren ligero.

¿Qué es el Interborough Express (IBX)?

El Interborough Express será una nueva y completa línea de transporte público, el primer sistema de transporte rápido de extremo a extremo construido en la ciudad de Nueva York desde 1937, fecha en la que se inauguró la línea Crosstown (conocida en la actualidad como el tren G). Con una extensión de 22.5 kilómetros, el IBX conectará los distritos de Brooklyn y Queens a lo largo de una vía de carga existente, propiedad de la MTA LIRR y CSX Corp.

El uso de la infraestructura ferroviaria existente permitirá construir el Interborough Express de forma más rápida y eficiente. Además, preservaría el uso del ramal Bay Ridge como línea de carga, lo que brindaría la oportunidad de conectarse con el Proyecto de Carga Cross-Harbor de la Autoridad Portuaria. Este proyecto busca ofrecer una solución de tránsito rápida y confiable, con un recorrido de punta a punta que durará aproximadamente media hora, un tiempo considerablemente menor a las opciones actuales.

El Interborough Express es un proyecto transformador de transporte rápido que conectará zonas actualmente desatendidas de Brooklyn y Queens. Reducirá sustancialmente los tiempos de viaje entre ambos distritos, reducirá la congestión y ampliará las oportunidades económicas para quienes viven y trabajan en los barrios circundantes. | Crédito: mta.info

¿Cuántas personas se beneficiarán y a qué líneas se conectará?

Se proyecta que el IBX servirá a cerca de 900,000 residentes y 260,000 trabajadores a lo largo de su ruta. El proyecto contará con 19 estaciones, facilitando conexiones cruciales con 17 líneas de metro diferentes (trenes A, C, E, N, Q, R, 2, 3, 5, 7, B, D, F, M, J, Z y L), 50 rutas de autobús y dos estaciones del Ferrocarril de Long Island (LIRR).

Esta red de conexiones permitirá a los residentes de Brooklyn y Queens viajar directamente entre ambos distritos para acceder a oportunidades laborales, educativas y recreativas sin la necesidad de pasar por Manhattan, lo que mejorará la calidad de vida de millones de personas. Entre los barrios que tendrán estaciones figuran .

¿Cuál es el estado del proyecto y su financiación?

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha autorizado a un equipo de ingeniería, una empresa conjunta entre Jacobs y HDR, para supervisar la fase de diseño, que oficialmente comienza este verano. Este es el último paso importante antes del inicio formal de la construcción.

La gobernadora Hochul ha asegurado una financiación de $2.75 mil millones como parte del Plan de Capital de la MTA 2025-2029, con un costo total estimado para el proyecto de $5.5 mil millones. Se espera que la construcción comience pronto después de la finalización del diseño.

El proyecto se construiría a lo largo del ramal Bay Ridge, propiedad de LIRR, y la secundaria Fremont, propiedad de CSX, una línea de carga de 22,5 km que se extiende desde Bay Ridge, Brooklyn, hasta Jackson Heights, Queens. Crearía una nueva opción de transporte para cerca de 900.000 residentes de los barrios a lo largo de la ruta, junto con 260.000 personas que trabajan en Brooklyn y Queens. Conectaría con hasta 17 líneas de metro diferentes, así como con el Ferrocarril de Long Island, con tiempos de viaje de extremo a extremo previstos de menos de 40 minutos. Se estima que el número de pasajeros diarios entre semana es de 115.000. | Crédito: mta.info

¿Qué mejoras se han hecho al diseño original?

El diseño del proyecto ha sido refinado para ofrecer un mejor servicio a los pasajeros. En Middle Village, Queens, la MTA está trabajando en la construcción de una solución de túnel en lugar de una operación a nivel de calle. Este cambio ha reducido el tiempo de viaje proyectado de 39 a 32 minutos y ha aumentado las proyecciones de pasajeros a 160,000 por día, superando la estimación anterior. Con 48 millones de pasajeros anuales proyectados, el IBX se convertirá en el sistema de tren ligero más grande del país.

¿Cuál es el cronograma de apertura del Interborough Express (IBX) y cuáles serán sus estaciones?

Aunque aún no se ha definido una fecha de apertura exacta para el Interborough Express, se estima que el servicio de tren ligero podría comenzar a operar alrededor de 2031, lo que significa un plazo de aproximadamente seis años. Un cronograma más preciso solo se podrá determinar una vez que se complete la fase de diseño e ingeniería. Las 14 estaciones a lo largo de la ruta de 22.5 kilómetros conectarán comunidades clave de Brooklyn y Queens, incluyendo Sunset Park, Borough Park, Kensington, Midwood, Flatbush, Flatlands, New Lots, Brownsville, East New York, Bushwick, Middle Village, Ridgewood, Maspeth y Elmhurst