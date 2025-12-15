Si bien la mayoría de las grandes tiendas minoristas cierran sus puertas en Navidad para que sus empleados disfruten de esta fecha especial a lado de sus familiares, algunas cadenas esenciales en Estados Unidos sí atenderán al público el próximo 25 de diciembre. En caso quieras realizar una compra de último momento, te revelaré qué establecimientos mantendrán sus servicios disponibles.

Es crucial que prestes atención a los horarios de operación especiales que regirán en las tiendas minoristas y supermercados durante esta fecha. Los horarios de apertura y cierre de los establecimientos serán diferentes a los habituales.

Existen personas que tienen la necesidad de realizar compras durante la Navidad. (Crédito: Freepik)

Las tiendas en EE.UU. que brindarán servicios en Navidad

7-Eleven: esta cadena de tiendas atenderá en Nochebuena y Navidad, pero el horario de atención varía según la ubicación.

esta cadena de tiendas atenderá en Nochebuena y Navidad, pero el horario de atención varía según la ubicación. Starbucks: si bien algunas tiendas mantendrán sus puertas abiertas, debes tener en cuenta el horario de atención, ya que puede variar dependiendo de la ubicación.

si bien algunas tiendas mantendrán sus puertas abiertas, debes tener en cuenta el horario de atención, ya que puede variar dependiendo de la ubicación. CVS: la mayor parte de las sedes manejan horarios de atención limitado, operando habitualmente desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. No obstante, las sucursales de farmacia tendrían variaciones en sus horarios.

la mayor parte de las sedes manejan horarios de atención limitado, operando habitualmente desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. No obstante, las sucursales de farmacia tendrían variaciones en sus horarios. Walgreens: la actividad comercial se desarrollará con normalidad; no obstante, muchos locales optarán por reducir su jornada habitual desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

la actividad comercial se desarrollará con normalidad; no obstante, muchos locales optarán por reducir su jornada habitual desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Wawa: se mantendrá abierto durante el 25 de diciembre para compras de último momento.

se mantendrá abierto durante el 25 de diciembre para compras de último momento. Albertsons: sus distintas sucursales atenderán para Navidad, pero es necesario que revises los horarios de atención de cada sede.

sus distintas sucursales atenderán para Navidad, pero es necesario que revises los horarios de atención de cada sede. Safeway: para Navidad, sus distintas sedes atenderán al público desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Para evitar cualquier contratiempo, te recomiendo que realices tus compras a vísperas de Navidad, aunque puedas toparte con largas colas en los supermercados. Por lo tanto, es necesario que consigas cualquier producto con fechas de anticipación.

Starbucks, la famosa compañía de cafeterías y roastery reservs, atenderá durante Navidad. (Crédito: WANG Zhao / AFP) / WANG ZHAO

Las tiendas en EE.UU. que estarán cerradas en Navidad

Como es habitual durante el 25 diciembre, muchas tiendas y supermercados minoristas en Estados Unidos no brindarán atención al público. Entre las principales son:

Walmart

Target

Costco

Aldi

Ika

Home Depot

Lowe’s

Macy’s

Publix

Trader Joe’s

A partir del 26 de diciembre, todos los establecimientos minoristas reanudarán sus operaciones diarias, regresando a sus horarios de servicio regulares.

