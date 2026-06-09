Los Ángeles se ha convertido en uno de los primeros grandes escenarios de la fiebre del Mundial 2026 fuera de los estadios. La FIFA y los organizadores locales han comenzado a inaugurar tiendas temporales oficiales en distintos puntos estratégicos de la ciudad y zonas cercanas, permitiendo que los aficionados puedan acceder desde ya a productos oficiales del torneo antes de que arranquen los partidos previstos para finales de esta semana en el área. Estas activaciones buscan acercar la experiencia mundialista a residentes y visitantes, con espacios de venta que combinan artículos deportivos, merchandising y recuerdos del evento.
Dónde están las tiendas temporales del Mundial 2026 en Los Ángeles
Los organizadores han confirmado seis ubicaciones oficiales, algunas ya abiertas y otras con fechas de inauguración programadas.
|Ubicación
|Dirección
|Estado
|Horario de atención
|Santa Monica – Third Street Promenade
|1427 Third Street Promenade, Suite 101, Santa Monica, CA 90401
|Ya abierta
|Lunes a sábado: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.Domingo: 12:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Manhattan Beach – Manhattan Village
|3200 N Sepulveda Boulevard, Manhattan Beach, CA 90266
|Ya abierta
|Lunes a sábado: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.Domingo: 12:00 p.m. – 6:00 p.m.
|Downtown Los Ángeles – The Bloc
|700 W. 7th Street, Los Ángeles, CA 90017
|Ya abierta
|Lunes a viernes: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.Sábado: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.Domingo: 11:00 a.m. – 7:00 p.m.
|Hollywood – Ovation Hollywood
|6801 Hollywood Boulevard, Hollywood, CA 90028
|Ya abierta
|Diario: 10:00 a.m. – 10:00 p.m.
|Downtown Los Ángeles – Grand Central Market
|301 S. Broadway, Los Ángeles, CA 90013
|Apertura: 12 de junio de 2026
|Diario: 8:00 a.m. – 9:00 p.m.
|Torrance – Del Amo Fashion Center
|3525 W. Carson Street, Torrance, CA 90503
|Apertura: 12 de junio de 2026
|Lunes a sábado: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.Domingo: 11:00 a.m. – 7:00 p.m.
Todas permanecerán operativas hasta el 31 de julio.
Qué pueden encontrar los aficionados
En estos espacios oficiales del Mundial 2026, los visitantes podrán comprar una amplia gama de productos relacionados con el torneo. La oferta incluye:
- Camisetas de equipos nacionales
- Ropa casual temática
- Sudaderas con capucha
- Gorras
- Bufandas
- Accesorios
- Artículos de la mascota oficial
- Variedad de recuerdos coleccionables
Además de la venta de productos, estas tiendas buscan convertirse en puntos de encuentro para los aficionados, integrándose con otras actividades del torneo en la ciudad.
Una ciudad que se transforma con el Mundial
Desde la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles, su presidenta y directora ejecutiva del comité organizador, Kathryn Schloessman, destacó el impacto de estas aperturas en la ciudad, señalando que el Mundial 2026 está convirtiendo a Los Ángeles en una celebración deportiva regional y que estos puntos de venta son una forma más de participación para los aficionados.
Las tiendas complementarán otras experiencias oficiales del torneo, como el FIFA Fan Festival y las múltiples Fan Zones distribuidas en la región.
Con el inicio del Mundial previsto para el 12 de junio en el área de Los Ángeles, la ciudad ya empieza a vivir el ambiente de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
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