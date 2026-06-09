Los Ángeles se ha convertido en uno de los primeros grandes escenarios de la fiebre del Mundial 2026 fuera de los estadios. La FIFA y los organizadores locales han comenzado a inaugurar tiendas temporales oficiales en distintos puntos estratégicos de la ciudad y zonas cercanas, permitiendo que los aficionados puedan acceder desde ya a productos oficiales del torneo antes de que arranquen los partidos previstos para finales de esta semana en el área. Estas activaciones buscan acercar la experiencia mundialista a residentes y visitantes, con espacios de venta que combinan artículos deportivos, merchandising y recuerdos del evento.

Dónde están las tiendas temporales del Mundial 2026 en Los Ángeles

Los organizadores han confirmado seis ubicaciones oficiales, algunas ya abiertas y otras con fechas de inauguración programadas.

Ubicación Dirección Estado Horario de atención Santa Monica – Third Street Promenade 1427 Third Street Promenade, Suite 101, Santa Monica, CA 90401 Ya abierta Lunes a sábado: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.Domingo: 12:00 p.m. – 7:00 p.m. Manhattan Beach – Manhattan Village 3200 N Sepulveda Boulevard, Manhattan Beach, CA 90266 Ya abierta Lunes a sábado: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.Domingo: 12:00 p.m. – 6:00 p.m. Downtown Los Ángeles – The Bloc 700 W. 7th Street, Los Ángeles, CA 90017 Ya abierta Lunes a viernes: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.Sábado: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.Domingo: 11:00 a.m. – 7:00 p.m. Hollywood – Ovation Hollywood 6801 Hollywood Boulevard, Hollywood, CA 90028 Ya abierta Diario: 10:00 a.m. – 10:00 p.m. Downtown Los Ángeles – Grand Central Market 301 S. Broadway, Los Ángeles, CA 90013 Apertura: 12 de junio de 2026 Diario: 8:00 a.m. – 9:00 p.m. Torrance – Del Amo Fashion Center 3525 W. Carson Street, Torrance, CA 90503 Apertura: 12 de junio de 2026 Lunes a sábado: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.Domingo: 11:00 a.m. – 7:00 p.m.

Todas permanecerán operativas hasta el 31 de julio.

Qué pueden encontrar los aficionados

En estos espacios oficiales del Mundial 2026, los visitantes podrán comprar una amplia gama de productos relacionados con el torneo. La oferta incluye:

Camisetas de equipos nacionales

Ropa casual temática

Sudaderas con capucha

Gorras

Bufandas

Accesorios

Artículos de la mascota oficial

Variedad de recuerdos coleccionables

Además de la venta de productos, estas tiendas buscan convertirse en puntos de encuentro para los aficionados, integrándose con otras actividades del torneo en la ciudad.

El Mundial 2026 en Los Ángeles ya se vive en las calles con productos, actividades y espacios dedicados a los aficionados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Una ciudad que se transforma con el Mundial

Desde la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles, su presidenta y directora ejecutiva del comité organizador, Kathryn Schloessman, destacó el impacto de estas aperturas en la ciudad, señalando que el Mundial 2026 está convirtiendo a Los Ángeles en una celebración deportiva regional y que estos puntos de venta son una forma más de participación para los aficionados.

Las tiendas complementarán otras experiencias oficiales del torneo, como el FIFA Fan Festival y las múltiples Fan Zones distribuidas en la región.

Con el inicio del Mundial previsto para el 12 de junio en el área de Los Ángeles, la ciudad ya empieza a vivir el ambiente de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Los Ángeles será una de las sedes principales del Mundial 2026, recibiendo partidos y actividades oficiales del torneo. | Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP

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