Comprar regalos y organizar la cena de Navidad puede ser una tarea abrumadora para cualquiera, pero el reto es aún mayor cuando se trata de una familia con 11 hijos. Alicia Dougherty, conocida en redes sociales como ‘The Dougherty Dozen’, contó cómo vive las fiestas junto a su familia de 13 integrantes.

En una entrevista con People, Alicia explicó que, aunque en su casa la Navidad requiere mucha planificación, también suelen dejar las compras para último momento.

“Definitivamente somos procrastinadores cuando se trata de las compras navideñas”, admitió. “Empezamos aproximadamente dos semanas antes de Navidad”.

Alicia y su esposo Josh tienen cuatro hijos biológicos: Zoey, Dash, Bodhi y Harlee, y adoptaron a otros siete: Alex, James, Patrick, Bree y los gemelos Jordan y Jason. Además, en 2022 se sumó a la familia Dayshawn, quien entonces tenía 16 años.

La mujer admite que, aunque admite que suele dejar las compras para último momento, se apoya en listas de deseos y en la ayuda de sus hijos mayores. (Foto: @doughertydozen / Instagram)

La madre señaló que suele pedir listas de deseos a cada uno de sus hijos e intenta cumplirlas todas en Navidad.

“Nos gusta hacer las compras en persona y luego pedir por Amazon lo que no conseguimos”, explicó.

Además, detalló que sus principales lugares para comprar regalos son Kohl’s, Costco y el centro comercial Eastview Mall, además de tratar de apoyar a pequeños negocios.

Para afrontar el volumen de compras, Alicia recibe ayuda de su familia. “Este año, Alex me está ayudando con las compras en el centro comercial. Es difícil cargar todas las bolsas, así que lo recluté como refuerzo”, contó.

La familia mantiene tradiciones como salir a ver luces navideñas y compartir comidas sencillas pero significativas. (Foto referencial: Freepik)

Sobre su esposo, agregó: “A Josh le gusta acompañarme a hacer las compras en Costco. Fuera de eso, yo me encargo sola de organizar y envolver todos los regalos”.

En cuanto a las tradiciones, la familia mantiene algunas costumbres que repiten cada año. En Nochebuena salen a ver luces navideñas y comen McDonald’s, una tradición que comenzó hace una década por el cansancio.

Para Alicia, lo más importante es poder reunir a todos sus hijos en una fecha tan especial. (Foto referencial: Freepik)

En Navidad se quedan en casa viendo películas clásicas junto a la chimenea y disfrutan de una comida especial.

Para Alicia, lo más importante este año es compartir tiempo con todos: “Lo que más espero es tener a toda la familia junta en Navidad. Con nuestros hijos mayores ya convertidos en adultos, no siempre están todos en casa al mismo tiempo. Será lindo sentirnos completos”.

Cómo ahorrar al hacer compras en Navidad

Para ahorrar en Navidad, lo más importante es la planificación. Empieza por fijar un presupuesto máximo y haz una lista detallada de las personas a las que quieres regalar. Si sales de compras sin un plan, es mucho más probable que termines gastando de más en artículos innecesarios por la emoción del momento.

Otro truco es comparar y anticipar. No te quedes con el primer precio que veas: busca el mismo producto en diferentes tiendas online y físicas. Además, comprar con tiempo te permite aprovechar ofertas y evitar las subidas de precio que suelen ocurrir en los días previos a la Nochebuena o Reyes.

Finalmente, considera cambiar la dinámica de los regalos. Organizar un “Amigo Invisible” entre familiares o amigos reduce drásticamente el gasto, ya que solo compras un buen regalo en lugar de muchos pequeños. También puedes ahorrar en las cenas eligiendo productos de temporada o marcas blancas, que ofrecen la misma calidad a un precio mucho menor.

