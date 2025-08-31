Esdrás Zabaleta Ramírez, un joven guatemalteco de 18 años, tomó la difícil decisión de emigrar a Estados Unidos con el propósito de mejorar su calidad de vida. Si bien se esforzaba diariamente por cumplir cada objetivo que se planteó, nunca imaginó que sería arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) . A pesar del difícil momento que vivió a su corta edad, finalmente fue puesto en libertad.

Este adolescente llegó a Estados Unidos en 2021, cargando muchos sueños por cumplir. Se estableció en New Haven, Connecticut, y logró adaptarse a la nueva vida que le esperaba. Se integró rápidamente a su comunidad estudiantil y comenzó a trabajar en un autolavado.

Esdrás trabajaba para sustentar económicamente a su familia y costear sus estudios en Wilbur Cross High School. Siempre tuvo claro su principal objetivo: educarse para conseguir mejores oportunidades. No obstante, su detención por parte de ICE ocasionó que, por un momento, sus sueños se desvanecieran.

El adolescente de 18 años trabajaba en un autolavado para solventar económicamente a su familia. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Estuvo cerca de la deportación

El 21 de julio es una fecha que Esdrás no olvidará: ese día, agentes de ICE allanaron el autolavado donde trabajaba y lo arrestaron junto a otros empleados. En ese momento, comenzó su pesadilla.

El adolescente fue trasladado a distintos centros de detención de este país, mientras se agilizaba rápidamente su orden de deportación a su país natal. Sin embargo, la excelente labor de su representante legal y el respaldo que le brindó su comunidad fueron cruciales para que este joven aún pueda residir en este país.

Actualmente, el joven guatemalteco está en libertad. Retomará los objetivos que se propuso al llegar a este país. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Su abogada, Tina Colón Williams, utilizó los recursos necesarios para cancelar el vuelo de deportación y solicitó formalmente una audiencia de fianza. Si bien fue un proceso complicado, el juez federal que llevaba su caso le concedió la libertad bajo fianza por US$1,500.

Esta decisión se fundamentó en el hecho de que este ciudadano hondureño no representa algún riesgo para este país; además, no cuenta con cargos criminales. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suele apelar este tipo de casos, esta vez fue la excepción.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!