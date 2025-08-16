La perseverancia y mentalidad ganadora de un joven de 18 años de Texas ha generado asombro. Pese a que su familia fue deportada hace seis meses a causa de ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , este joven sigue luchando diariamente para ayudar a su hermana de 11 años, quien se está recuperando de un tumor cerebral poco común.

El adolescente, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra solo en el territorio estadounidense. Antes de que sus padres, quienes carecían de estatus legal, y sus cinco hermanos fueron deportados, pasaban momentos de alegría. Él aún recuerda esos días que se organizaban barbacoas para estar en familia.

“No hay nadie aquí. Solo estoy yo. Ha sido muy duro”, fueron las palabras del inmigrante a CBS News.

El joven de 18 años aún recuerda los momentos que compartía con sus padres y hermanos cuando estaban juntos. (Crédito: MSNBC / YouTube)

Está trabajando a doble turno

Este adolescente tenía una meta clara: terminar la preparatoria para asistir a la universidad con el objetivo de estudiar la carrera de sus sueños. Sin embargo, la inesperada situación le obligó a que tome otros caminos, por el momento.

Cuenta con dos trabajos: uno diurno en un restaurante de comida rápida y otro nocturno en una gasolinera. El esfuerzo que está realizando le está pasando factura, pues asegura que no está alimentando de manera adecuada, pero considera que no tiene otra opción.

En ciertas situaciones pensó en rendirse, pero al recordar que su hermana pequeña está luchando contra las convulsiones que padece, lo olvida y nuevamente retoma la motivación para seguir esforzándose en conseguir el dinero para comprar los medicamentos que requiere.

La familia de este joven de 18 años fue deportada a México. (Crédito: MSNBC / YouTube)

“En cualquier momento, ese tumor cerebral puede reaparecer, como dijeron sus médicos. Por eso necesita seguir recibiendo los medicamentos que le compro”, declaró.

Esta medicina no es fácil de conseguir, pues solo se puede comprar en Estados Unidos, pero su costo no es barato. El joven asegura que gasta US$ 300 cada vez que se requiere.

Piden que la niña reciba tratamiento en EEUU

La dedicación que está realizando este hombre de 18 años ha sido admirado por la comunidad religiosa a la cual asiste. Su pastor principal también conoce la situación de su hermana de 11 años. Ha pedido que retorne a Estados Unidos con el propósito de que reciba el tratamiento que necesita.

Debo comentarte que el estado de salud de la niña no ha mejorado desde que se encuentra en México. Su madre indicó que su hija aún sigue presentando dolores de cabeza y mareos. Según CBS News, esto se debe a la inflamación cerebral que no ha desaparecido posterior a la neurocirugía que salvó la vida de esta menor.

Si bien la niña fue operada exitosamente, aún necesita realizarle diversos chequeos y asistencias para mejorar su condición. (Crédito: MSNBC / YouTube)

Por esa razón, la pequeña necesita revisiones médicas periódicas, realizarse resonancias magnéticas, asistir a sesiones de rehabilitación y tomar medicamentos para prevenir convulsiones. No obstante, todo lo anteriormente mencionado puede accederlo en el territorio estadounidense.

