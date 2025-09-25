La temporada 28 de The Voice arrancó con fuerza y uno de los protagonistas de las audiciones ciegas ya tiene nombre: Lucas Beltrán, un joven de 19 años nacido en Lima, Perú, y residente en Filadelfia, que dejó a los jueces con la boca abierta al interpretar el clásico de Lou Rawls “You’ll Never Find Another Love Like Mine”.

Desde las primeras notas, el público y los coaches reaccionaron sorprendidos. La potencia vocal de Lucas llenó el escenario y, en cuestión de segundos, consiguió que Reba McEntire y Michael Bublé giraran sus sillas.

Con solo 19 años, Lucas Beltrán conquistó a Michael Bublé y eligió unirse a su equipo. | Crédito: The Voice / YouTube

Niall Horan no esperó mucho para preguntarle directamente: “¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?”. Lucas respondió: “Soy de Lima, Perú, tengo 19 años”.

La interacción no se quedó ahí. Snoop Dogg bromeó sobre su peinado y elegancia, mientras Reba exclamaba emocionada: “¡Dios mío, me encantó!”. Por su parte, Michael Bublé, conmovido por la energía y estilo del joven, confesó: “Canté cada letra contigo”.

El momento culminante llegó cuando Lucas decidió unirse a Team Bublé, una elección que muchos vieron como natural. El canadiense reconoció en Beltrán un talento que conecta con la tradición del jazz y el soul, mientras que el peruano encontró en él un guía ideal para perfeccionar su estilo.

Snoop Dogg bromeó con simpatía sobre el peinado y la elegancia de Lucas Beltrán durante su audición en The Voice. | Crédito: The Voice / YouTube

Beltrán no es ajeno a los escenarios: regularmente se presenta en Nueva York y ha cantado en lugares emblemáticos como Chris’ Jazz Café en Filadelfia. Ahora, su reto continúa en los Battle Rounds, donde buscará consolidarse como una de las voces más prometedoras de la competencia.

The Voice se transmite por NBC los lunes y martes a las 8 p.m., y muchos ya esperan volver a escuchar al joven que, con apenas 19 años, logró lo que pocos: que los jueces coincidan en algo tan contundente como “nadie ha sonado así”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!