Lo que comenzó como una ilusión de haber ganado un “premio millonario” de una lotería, terminó convirtiéndose en la peor pesadilla para una adulta mayor de 73 años que residía en California . Mediante una táctica manipuladora, la mujer no pudo controlar su emoción y prácticamente lo perdió todo. En esta nota, te revelaré cómo fueron los engaños que llevaron a la víctima a despedirse de los ahorros de su vida y de la propiedad que mantuvo por décadas.

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Mediante un reporte otorgado por la Fiscalía de Estados Unidos el pasado 15 de mayo , se detalla que este caso de estafa data en el 2020. En dicho año, Roshard Andrew Carty, un jamaiquino de 34 años, se contactó con la víctima que reside en el suroeste de la población de Washington.

En un primer momento, le mencionó a la adulta mayor que su llamada era para revelarle que era ganadora de un total de $22 millones y un automóvil en una lotería.

Es posible que la persona de tercera edad desconfiara de sus palabras, pues son contadas personas que acceden a estos cuantiosos premios; sin embargo, el estafador aplicó una táctica que convenció completamente a la anciana: el FBI estaba grabando la llamada .

El estafador se identificó como Roshard Andrew Carty, de origen jamaiquino. (Crédito: Fiscalía de Estados Unidos)

Al notar que la abuela creyó firmemente en sus palabras, aprovechó en indicarle que debía pagar impuestos y tasas para que reciba dicho premio. Fue así que Carty le solicitó que enviara los pagos por distintos mensajeros de dinero en EE. UU.; comenzó con pequeñas cantidades, pero estas fueron aumentando con el tiempo.

Según los datos otorgados por la Fiscalía estadounidense, el estafador le robó más de $600,000, incluyendo que la víctima hipotecó su casa para que cubra “los costos y gastos” adicionales necesarios.

El hostigamiento de Carty hacia la adulta mayor fue constante, pues realizó cientos de llamadas mediante diversas líneas telefónicas y aplicaciones de mensajería; incluso, cuando ella intentó cortar la comunicación, el malhechor intensificó sus acciones entregando ciertos regalos.

“Sus mentiras para obtener el dinero llegaron incluso al extremo de abusar de la confianza y credibilidad de las fuerzas del orden al afirmar que el FBI estaba grabando una llamada. Finalmente, la víctima perdió su casa sin recibir el premio ficticio que el Sr. Carty le había prometido. Esperamos que este caso sirva de advertencia a quienes intenten estafar con la lotería”, declaró W. Mike Herrington, agente especial de la oficina del FBI en Seattle.

Según el reporte de la Fiscalía de EE. UU., la mujer recibía constantes llamadas del estafador jamaiquino para que realice los depósitos de dinero. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Fue condenado a tres años de prisión

Tras ser detenido en Jamaica en 2025 y comparecer ante el Distrito Oeste de Washington en octubre del año siguiente, Roshard Andrew Carty fue sentenciado a tres años de prisión por fraude electrónico contra una mujer de 73 años, luego de haberse declarado culpable en febrero y recibir su condena final este 14 de mayo.

“En cada ocasión que ella intentó poner fin al contrato, él persistió aprovechándose de su aislamiento y su miedo a perder el dinero que ya había perdido. Le robó el dinero con el que ella contaba para vivir durante su jubilación, para poder comprar lujos y vivir a todo lujo en Jamaica. Es una conducta despreciable que merece este castigo”, señaló Neil Floyd, Primer Fiscal Auxiliar de los EE. UU.

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