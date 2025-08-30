Arman Momand, un joven afgano de 19 años que llegó a Estados Unidos con una visa especial debido a que su familia apoyó al ejército estadounidense en Afganistán, fue arrestado y se encuentra bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras presentarse en un tribunal por cargos relacionados con un incidente de tránsito.

Según la base de datos de detenciones de ICE, Momand está actualmente en el Farmville Detention Center en Virginia. Su abogado, Miriam Airington-Fisher, confirmó a Newsweek que Momand y su familia llegaron legalmente al país y poseen Special Immigrant Visas (SIVs), un tipo de visa otorgada a afganos que trabajaron o asistieron al gobierno estadounidense, la cual les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y los hace elegibles para la residencia permanente.

ICE mantiene a Arman Momand bajo custodia en el Farmville Detention Center en Virginia mientras se revisa su estatus migratorio. | Crédito: AFP

El joven fue arrestado el 8 de agosto en un tribunal mientras atendía un caso por un incidente de manejo ocurrido en diciembre de 2024. De los cinco cargos que enfrentaba, dos fueron resueltos y tres desestimados. Finalmente, fue declarado culpable de conducción imprudente y conducta desordenada, pero no recibió tiempo en cárcel, informó WTVR.

Su abogado señaló que, debido a que la mayoría de los cargos fueron desestimados y la resolución final fue un delito menor, Momand debería haber sido liberado para continuar con su proceso de residencia permanente junto a su familia. Sin embargo, ICE decidió ejecutar una orden de detención, colocándolo en procedimientos de deportación a pesar de su estatus legal vigente y su solicitud de Green Card.

El caso ha generado reacciones políticas. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, defendió la acción de ICE, señalando que Momand “violó la ley y ICE tiene plena autoridad para investigar estas circunstancias”. Por su parte, la senadora estatal Ghazala Hashmi criticó la detención, destacando que Momand es un estudiante de secundaria con visa válida.

La detención de Arman Momand por ICE ha obligado a reprogramar su entrevista pendiente para la Green Card. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement

Momand estaba programado para comenzar el año escolar en J.R. Tucker High School y ahora ha tenido que reprogramar su entrevista para la Green Card, mientras espera su audiencia migratoria el próximo 8 de septiembre.

