Un punto predilecto para los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son los lavados de autos. En estos negocios, trabajan una cantidad considerable de inmigrantes con el propósito de conseguir un buen dinero para mejorar su calidad de vida; sin embargo, corren el riesgo de ser detenidos, como fue el caso de Elvira Cruz, una mujer latina de 52 años que permanece bajo arresto a pesar de su grave condición de salud.

Su detención ocurrió el pasado 24 de agosto. Si bien no opuso resistencia alguna, la inmigrante solicitó una sola cosa: tener la posibilidad de acceder a sus medicamentos. Debo comentarte que la mujer padece de cáncer y diabetes, dos enfermedades crónicas que requiere de medicación y tratamiento.

Pese a sus súplicas, los agentes hicieron caso omiso y la colocaron en el interior de un vehículo para que esté próximamente bajo custodia de ICE . Desde aquella fecha, su familia siente una gran preocupación por su salud, pues requiere los cuidados necesarios para contrarrestar la letalidad de dichas enfermedades.

El momento exacto en que agentes de ICE capturan a Elvira Cruz en el lavado de autos. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Su sobrina, Mariana Lemus, ha estado al pendiente de su estado de salud, pues no ha dudado en ningún momento en entregarle los medicamentos que necesita. Sin embargo, considera que eso no es suficiente, ya que están luchando para que consiga su libertad bajo fianza.

“Ahorita lo que nos surge es sacarla (de prisión a Elvira Cruz) porque ella sufre de diabetes y cáncer”, declaró al medio Primer Impacto.

Su sobrina, Mariana Lemus, indicó que harán todo lo posible para buscar su liberación. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Son decenas de inmigrantes detenidos en lavados de autos

Elvira forma parte de una larga lista de trabajadores extranjeros detenidos que brindan sus servicios en estos negocios de limpieza de autos. Según datos de Clean Car Wash, más 240 empleados que han sido “capturados” desde que se iniciaron las redadas en Estados Unidos.

Por esta razón, los familiares de los afectados alzaron su voz de protesta y están planeando realizar patrullajes por su cuenta en estos negocios para evitar más detenciones.