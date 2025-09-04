Vivir por décadas en Estados Unidos no asegura a un extranjero que se libre de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Esto lo puede corroborar Nael Shamma, un ciudadano que ha pasado más de 50 años en este país y cuenta con Green Card , pero está bajo arresto desde hace más de un mes.

Este ciudadano palestino de 58 años fue interceptado de una manera que nunca imaginó. Él estaba preparando una taza de café para su esposa y, repentinamente, un automóvil se estacionó frente a su domicilio y procedió a detenerlo.

Actualmente, él se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento de North Lake en Baldwin y está pasando un momento complicado. A pesar de esto, sus familiares lo visitan los fines de semana.

Nael cuenta con distintos delitos en su contra desde hace décadas. Eso ocasionó que se le revocara su tarjeta de residencia permanente. (Crédito: ABC12 / YouTube)

Tiene antecedentes penales

Si bien su esposa, Christina Shamma, y sus familiares consideran que Nael es un estadounidense más y contribuye a su comunidad, un portavoz de ICE aseguró que él posee antecedentes penales de hace dos décadas, tales como allanamiento de morada, violencia armada y agresión agravada.

Esto provocó que su tarjeta de residencia permanente sea revocada tras ser condenado a prisión. Fue así que, desde el 2012, el inmigrante asiste regularmente a sus citas migratorias hasta la fecha que terminó bajo custodia de ICE.

Christina no desea que su esposo sea deportado, pues considera que sería un profundo dolor para su familia. (Crédito: ABC12 / YouTube)

No desean que sea deportado

Christina siente un profundo temor ante la posible deportación de su esposo, pues considera que desean enviarlo a Israel, Cijosdarnia y Gaza, territorios que se encuentran en conflictos de guerra y no sería bien recibido por tener la nacionalidad americana.

“Eso me mataría, no quiero que se vaya a ningún lado, él merece estar aquí donde está su familia. Todos cometemos errores en la vida, no se puede castigar a alguien repetidamente por un solo error”, fue su respuesta a ABC 12 News.

