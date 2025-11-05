Una mujer de El Salvador con permiso de trabajo vigente en Estados Unidos fue arrestada por agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en el aeropuerto de Salt Lake City, Utah. El caso ha generado indignación, ya que, a pesar de tener autorización legal para trabajar, enfrenta ahora un proceso de deportación debido a una orden emitida hace años sin su conocimiento.

Marta Brizeyda Renderos Leiva, de 39 años, fue detenida el 29 de octubre durante lo que ICE describió como una “operación de cumplimiento dirigida”. Según la agencia, la mujer tenía una orden final de deportación dictada en ausencia el 19 de febrero de 2020.

Sin embargo, su abogado, Andy Armstrong, explicó que Leiva nunca fue notificada adecuadamente, ya que el aviso judicial fue enviado a una dirección antigua, perteneciente a un notario que la ayudó con trámites previos.

ICE asegura que la mujer tenía una orden final de deportación emitida en 2020. | Crédito: FOX 13

“Ella no tenía idea de que existía una orden de deportación en su contra”, aseguró Armstrong a Fox 13. “El problema es que nunca recibió la notificación. Ella creía estar al día con sus documentos y no sabía que su caso había sido transferido a ICE”.

Leiva llegó a Estados Unidos en 2007 y fue autorizada a trabajar legalmente hasta 2029, con un permiso aprobado en 2024, según la información publicada por su familia en GoFundMe.

La mujer es madre soltera de cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses, quienes hoy piden apoyo mientras su madre permanece detenida en el condado de Salt Lake.

El abogado ha presentado una moción para reabrir el caso y solicitar que se le devuelva la oportunidad de una audiencia.

El abogado de Leiva cuestiona que ICE actuara sin considerar que ella contaba con un permiso de trabajo vigente. | Crédito: FOX 13

“Los inmigrantes tienen la responsabilidad de mantener su dirección actualizada con las autoridades, pero también deben saber que tienen esa obligación. En su caso, ella nunca fue informada”, explicó Armstrong.

Mientras se espera la decisión de la corte, Leiva continúa bajo custodia. En el sistema de localización de detenidos de ICE, su estatus aparece como “Llame al ICE para obtener detalles”, lo que indica que permanece en proceso administrativo.

Su familia, a través de la campaña en línea, ha pedido apoyo legal y financiero para cubrir los gastos del proceso. “Ella solo quería trabajar y sacar adelante a sus hijos”, señala la publicación, que refleja la angustia de cuatro niños que podrían quedar sin su madre si la deportación se concreta.

